«Такое даром не проходит»: Памятник «Атакующему соколу» - тотемный символ династии Рюриковичей, украли в Старой Ладоге

Скульптуру сокола украли с постамента, на котором она стояла с 2013 года. Фото: https://vk.com/angey84

Памятник соколу - символу Старой Ладоги и любимый туристами объект пропал со своего постамента в минувшие выходные. Утром субботы, 9 октября, местные жители обнаружили лишь «лапки» - арматуру крепления пернатой скульптуры. А сам сокол «улетел» в неизвестном направлении.

- Что-то странное случилось недавно в Старой Ладоге. Балтийского сокола нет на месте! - сообщили в соцсетях местные жители.

В местной администрации факт кражи подтвердили.

- Да, скульптуру действительно украли. Непонятно кто это мог сделать, скульптура была любимым объектом у наших туристов, но ценности как металл не представляла, мы ее специально делали из железа и красили «под бронзу». Я сама в 2013 году рисовала эскиз, выбирала место установки, ездила к мастерам, чтобы в Петербург его изготовили, - рассказала «КП-Петербург» глава администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Нина Ермак. - Не знаю, кому это понадобилось. Может себе на участок решили поставить или в пункт приема металла сдадут. Заявление в полицию написано, надеемся этих людей накажут. Это все же символ Ладоги, символ Рюриковичей. Такие вещи даром не проходят.

В местной администрации в любом случае пообещали восстановить скульптуру сокола в прежнем виде, так как его очень любили туристы. Иногда настолько, что выдергивали стальные перья и ломали хвост - птичку неоднократно отправляли на ремонт.

От памятника остался один камень. Фото: vk.com/old_ladoga_the_first_capital

А вот в Музее-заповеднике «Старая Ладога» к пропаже сокола отнеслись более спокойно, даже с юмором.

- К нам он не имел никакого отношения. Мы, конечно, водили к нему экскурсии, но даже не знаем, кто был автором этого «шедевра». Это не самая большая утрата для Старой Ладоги, есть и более важные проблемы. У нас на балансе он не числился, его установка- инициатива местной администрации. А вообще место, на котором он стоит - древнее капище. Улетел и улетел, я даже рада, - рассказала «Комсомолке» директор музея Людмила Губчевская.

При этом, пикирующий сокол, по словам музейных работников, - действительно символ рода Рюриковичей, если верить летописи «Повесть временных лет». И золотой сокол на красном фоне обоснованно изображен на гербе Старой Ладоги.

- Рюрик, если верить летописям, был призвал староладожанами в 862 году. Чуть позднее, в 864-м, он поднялся вверх по реке и срубил новую крепость. Ее остатки как раз нашли в этом году археологи. Вот так получилось, что крепость нашли, а сокола потеряли. Видимо он улетел на рюриково городище,- отметила директор музея. - думаем, у администрации найдется возможность поставить новую скульптуру, более похожую на настоящую птицу.

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