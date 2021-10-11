QR-коды на посещение театров, кино, цирков и фитнесс-клубов вводятся в Ленинградской области

Ленобласть вводит 100% вакцинацию с 15 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые коронавирусные ограничения вводятся в Ленинградской области с 15 ноября. Согласно постановлению, подписанному губернатором региона, посещение с 15 ноября театров, кино, цирков, бассейнов и фитнес-залов возможно только с QR-кодом - документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании. Либо с отрицательным ПЦР-тестом не старше трех дней.

- Теперь QR-код в регионе обретает статус пропуска - он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад, - сообщает пресс-служба областной администрации.

С 15 ноября все государственные, муниципальные и частные организации Ленобласти должны обеспечить 100% вакцинацию своих сотрудников. Приступить к работе персонал сможет при наличие QR-кода (вакцинация или же перенесенный в течение полугода ковид), медотвода от прививки или ПЦР-тесте, которые придется делать каждые три дня.

Это же касается социальных работников, сотрудников транспортной сферы, в том числе таксистов.

Тем же постановлением с 11 октября сокращается численность участников массовых мероприятий: в красной зоне - до 300 человек, в желтой - до 500, в зеленой - до 1000. Волховский район из-за роста заболеваемости перешел из зеленой в желтую зону. Зато «бонусом» для желтой зоны стала возможность загрузки в 75% для организаций общепита, ночных клубов и дискотек.

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