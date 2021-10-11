«У каждого из них по трое детей»: Многодетные супруги из Петербурга убили друга за угрозы сдать их наркобизнес

Семейная пара с тремя детьми занималась распространением наркотиков ФОТО: соцсети

- Я быстро, сейчас вернусь, - с такими словами встал из-за стола 38-летний петербургский строитель Сергей Баландин после короткого телефонного звонка и вышел на улицу. С того апрельского дня родные и близкие не видели его больше полугода. Надежда найти Сергея живым и здоровым погасла со стуком полиции в дверь. Семье сообщили, что необходимо провести опознание - тело мужчины нашли в подвале одного из домов на Ленинградском шоссе.

МУЖ И ЖЕНА - ОДНА САТАНА

Дом, в котором нашли тело Сергея, принадлежит 33-летней многодетной матери Людмиле С. Женщина имеет за плечами впечатляющий набор: два брака и трое детей. Теперь этот комплект может дополнить еще ... статья за убийство! Именно Людмилу обвиняют в расправе над другом Сергеем. Мотив вырисовывается впечатляющий: мужчина якобы грозился прикрыть бизнес супругов.

Похитителей было трое, но следствием установлено, что задушила убитого Людмила ФОТО: соцсети

- Я Люсю очень давно знаю, я их с Сережей и познакомила, - рассказала «КП-Петербург» гражданская жена убитого Сергея Тамара Ефремина (прем. ред., - имя изменено). - Только вот лет пять назад Люда подсела на наркотики. Сначала просто употребляла, а потом познакомилась с со своим будущим мужем Иваном, и они начали еще и продавать.

Иван - это 32-летний муж Людмилы и отец двух младших ее детей. Как говорится, муж и жена - одна сатана, поэтому и на убийство, как полагает следствие, они пошли вместе, прихватив с собой 30-летнего друга Андрея. Всей этой дружной компанией они похитили Сергея прям возле его же дома. Более того, мужчина сам вышел к своим потенциальным убийцам.

- Я обнаружила пропажу брата только через несколько дней, - вспоминает сестра убитого Сергея Елена. - Просто решила зайти к нему в гости, а дома его не оказалось. Мне рассказали, что в один из дней брату позвонили, он без объяснений вышел ненадолго на улицу и больше не возвращался. Я сразу обратилась в полицию, так и начались поиски.

ПОЩЕЧИНА И УГРОЗЫ

Уже позже, в ходе следствия, выяснилось, что Сергея насильно посадили в машину, связали руки скотчем и повезли в дом, где еще долго держали в подвале. На этом истязания не закончились, в планах похитителей не было хеппи-энда. Многодетная мать Людмила, по версии следствия, накинула на шею Сергея шнур и задушила. Труп было решено вывезти в деревню Коснецы Волховского района Ленобласти и спрятать в заброшенном доме.

Мужчина пропал еще в апреле 2021 года ФОТО: соцсети

- Весь этот ужас, который они с ним сотворили, произошел из-за одной ситуации, - поясняет жена убитого Тамара. - Примерно за месяц до пропажи Сережи, Люда заходила ко мне на кофе. Мой муж как раз пришел домой и сказал, ей, чтобы она рядом со мной больше не появлялась. Муж знал, чем она промышляла, и очень боялся, что она и меня затянет.

Тогда, по словам жены убитого, разговор закончился пощечиной от многодетной матери Людмилы. Мужчина обещал, что, если еще раз увидит ее рядом с гражданской женой, то просто сдаст их семейку полиции, прикрыв "наркобизнес" и засадив супругов в тюрьму. Людмила тогда ушла, но угрозы, видимо, не забыла.

Похитить Сергея помогал друг семьи Андрей Кравченко ФОТО: соцсети

- С супругами во время похищения был еще их друг Андрей, - рассказала «КП-Петербург» Тамара. - У него трое деток, они останутся без отца, потому что он сядет. Это же касается и маленьких троих детей Люды, они вообще останутся без родителей, потому что оба родителя пошли на преступление.

У убитого Сергея также был 14-летний сын, который остался без отца.

У пары осталось трое маленьких детей ФОТО: соцсети

- У Сережи с сыном были очень хорошие отношения, - поясняет Елена. - Сейчас у ребенка настоящая психологическая травма.

Такая «Санта-Барбара» привела к тому, что все трое участников преступления оказались в СИЗО. Андрея и Ивана обвиняют в похищении, им грозит до пяти лет тюрьмы на каждого. С Людмилой все сложнее. Женщину обвиняют сразу и в похищении, и в убийстве, ей грозит до 15 лет лишения свободы.