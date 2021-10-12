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Происшествия12 октября 2021 8:44

Житель Петербурга взял кредит в банке на убийство бывшей жены

Мужчина передал деньги киллеру, однако его сразу же арестовали
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Житель Петербурга заказал убийство бывшей жены и взял на это кредит

Житель Петербурга заказал убийство бывшей жены и взял на это кредит

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина заказал убийство бывшей жены, для чего даже пошел в банк занимать деньги. Как стало известно во вторник, 12 октября 2021 года, 54-летний петербуржец прибегнул к крайним мерам, чтобы решить свои вопросы с бывшей супругой. Благо, самого убийства так и не последовало, потому что в дело вмешались сотрудники правоохранительных органах.

- Житель Петербурга заказал убийство бывшей жены. Для этого он взял кредит в миллион рублей. Сотрудники уголовного розыска предотвратили преступление, имитировав убийство, - сообщил "КП-Петербург" источник.

На данный момент все детали произошедшего уточняются.

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