Система QR-кодов вводится с 15 октября в Карелии, в том числе для туристов

Карелия ужесточает карантинные нормы из-за роста заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 15 октября Карелия вводит систему QR-кодов. С этого момента в республике ограничивается посещение общественных мест, в том числе кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов и так далее.

- Друзья, мы снова отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. Оперштаб принял решение ввести дополнительные меры. С 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня, - написал на своей странице ВКонтакте глава республики Артур Парфенчиков. - Также QR-код должны будут предоставлять гости республики при заселении в гостиницы.

По данным властей, если в начале сентября в регионе ежедневно фиксировалось около 150 случаев ковида, то сейчас - 250-260. Жителей республики призывают вакцинироваться, чтобы остановить распространение вируса.

Кроме того, с 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета (80% привитых сотрудников, ранее было 60%), смогут работать только с 6 утра до часу ночи. Исключение сделано для объектов дорожного сервиса на трассах, а также на железнодорожных и автобусных вокзалах, в аэропорту и для столовых предприятий.

Подросткам до 14 лет (включительно) запрещено находиться в торговых центрах без взрослых.

Кроме того, уменьшается число участников массовых мероприятий - до 50 в помещении и 100 - на открытом воздухе. Но до 25 октября в отдельных районах Карелии проведение всех массовых мероприятий запрещается, также до этой даты приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания