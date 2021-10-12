Похитительница одумалась: Пропавшего кота из музея Анны Ахматовой вернули домой

Ося живет в музее 13 лет. Фото: vk.com/akhmatova.museum

Трое суток весь Петербург стоял на ушах – пропал рыжий кот из Музея Анны Ахматовой. Сотрудники учреждения не знали что и думать: потерялся ли он сам или его похитили. Ситуацию прояснила видеозапись с камер наружного наблюдения. Ночью 8 октября кот Ося сидел на крылечке возле Фонтанного дома, в это время проходила девушка. Сначала незнакомка погладила кота, а потом забрала с собой. С тех пор в музее не находили себе места. Ведь котик живет здесь уже 13 лет.

В музее трубили во все концы, писали в соцсетях, обращались в полицию. Обещали даже выдать вознаграждение тому, кто скажет, куда делся Ося. Ситуацию накаляло состояние здоровья рыжика. Питомец – сердечник, каждый день ему необходимо принимать лекарства. Иначе у пушистика могли отказать лапы.

12 октября в музей позвонила «похитительница».

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- Нам позвонила та самая девушка, которая забрала Осю. Она сказала, мол увидела в подворотне брошенного кота и решила ему помочь. Нам сказали адрес, куда приехать за нашей пропажей. Осю вынес из подъезда мужчина, никаких диалогов мы не вели. Так и расстались. Зато наш Ося теперь дома, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Озерская, пресс-секретарь музея.

Сотрудники музея даже видео сняли в доказательства того, что кот снова в родных стенах. Кот выглядел уставшим и немного напуганным. Осю тут же повезли к ветеринару.

- На первый взгляд с ним все в порядке. Он поел и даже был активным, - успокоила нас Анастасия.

Кстати, Осю назвали в честь Бродского. В Музее рассказывают легенду, когда поэт был живым, он говорил, что после смерти явится в виде рыжего кота. И вот он и я вился в музей Анны Ахматовой.