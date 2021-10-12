Скрипач-виртуоз Сергей СТАДЛЕР: «Чем ярче талант, тем сильнее с ним борются»

Артист уверен: для общего развития своего чада лучше выбрать не скрипку, а инструмент попроще. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скрипач, педагог, дирижер, народный артист России побывал в студии радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) и рассказал, какое участие примет в Международном культурном форуме, поведал о новом музыкальном фестивале, на который можно будет попасть бесплатно, и ответил, стоит ли учить детей играть на скрипке.

ВЕЛИКАЯ СКРИПИЧНАЯ ДЕРЖАВА

– «Петербург-концерт» достался вам в плачевном состоянии: два чемодана и утюг. Почему вы согласились стать его худруком?

– Мне это было интересно. Все процессы в организации, что характерно для нашей страны, идут медленно. Поэтому то, что удалось создать симфонический оркестр, – большое достижение. Мы начали работу с нуля, с молодым коллективом. Первое время играли сто концертов в год. Сейчас регулярно ездим на гастроли в Москву и в разные страны, проводим симфонические марафоны, делаем постановки в Эрмитажном театре. Одна их них – единственная опера Бетховена «Фиделио». Не могу назвать второй подобный оркестра в мире.

– Что в ближайших планах?

– Готовимся провести в Петербурге первый международный фестиваль скрипки с 16 по 22 ноября. Скрипичных фестивалей в мире не очень много, а в нашей стране совсем нет. Надеемся, он станет регулярным. Хочется собрать хороших музыкантов, как минимум из разных уголков страны: она была великой скрипичной державой.

В этот раз темой фестиваля станет Великая русская скрипичная школа. Это интересная большая тема. Основатель русской скрипичной школы Леопольд Ауэр после революции уехал в Америку со всем своим классом. Одним из его учеников был Яша Хейфиц. Так что то, что потом происходило в Америке и в Израиле – это просто русское дочернее предприятие.

Скрипач, педагог, дирижер, народный артист России побывал в студии радио «Комсомольская правда в Петербурге». Фото: Артем КИЛЬКИН

Концерты фестиваля планируются в разных залах: в нашем Екатерининском собрании, в Эрмитажном театре, в Музее Фаберже, в Манеже. Заключительный большой концерт пройдет в филармонии. Мы не будем продавать билеты: это станет подарком публике. Фестиваль скрипки должен стать полезным городу. В этот же период пройдут мастер-классы профессоров из Германии и Москвы для скрипачей. Получится насыщенная скрипичная неделя.

– А что такое скрипичный мастер-класс?

– Это возможность немножко поучиться у известно скрипача или профессора. Происходит все так же, как на уроке, когда педагог общается с учениками, последовательно разбирая каждую задачу. Но, в отличие от мастер-класса, чтобы попасть на такой урок, сперва надо поступить в консерваторию.

ЛОЗУНГИ И РЕАЛЬНОСТЬ

– Есть ли место виртуозной скрипке в сегодняшнем мире?

– Сейчас время для культуры очень тревожное. Все говорят, что красота спасет мир, но я так не думаю. Красота требует защиты. А мы педантично уничтожаем культуру, традиции, публику. Искусство превратилось в прикладное развлечение. Поэтому так важно поддержать то, что где-то еще теплится.

– Но у нас же проходят Год литературы, Год кино. Может, еще и Год музыки будет.

– Эти лозунги не имеют отношения к реальности. Эту отчетность мы берем из советской эпохи. А надо поддерживать те вещи, которым этой сейчас действительно нужно, – например, образование.

Родители, отдающие ребенка в музыку, надеются вырастить из него Ойстраха и Гилельса, а если не получается, ложатся лицом к стене. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Вы скоро участвуете в Международном культурном форуме, который пройдет в Петербурге с 11 по 13 ноября. В какой секции?

– На этот раз буду работать на форуме в секции образования. Мы организуем самую большую дискуссию про становление личности и то, что происходит с нами сейчас в культурном мире.

Впереди и ежегодный симфонический марафон, уже восьмой по счету. Проведем его в декабре в Капелле. Мы с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга уже сыграли много музыки – думаю, что по количеству сыгранных симфоний мы рекордсмены! Начали с Чайковского, затем попали в книгу рекордов за Бетховена (никогда не было такого, чтобы собрание одного композитора сыграл один оркестр в одном концерте). В этом году представим 12 лондонских симфоний Гайдна. Раньше думали, что это невозможно, но оказалось, что это не так.

«НУЖНЫ ХАРАКТЕР, СУДЬБА И УДАЧА»

– Недавно прошел фестиваль вундеркиндов, посвященный музыкальной школе при консерватории Римского-Корсакова. Там учились и вы. Есть приятные моменты?

– Сейчас думать об этом… грустно: раньше эта 10-летка была 11-леткой. Школа, как и консерватория, в плачевном состоянии. Дело же не в ремонте: еще немножко – и не для чего будет реставрацию делать. Виноваты в этом и большие артисты, которые делают вид, что ничего не происходит, и любители музыки, которые, надеюсь, еще остались в Петербурге. Сейчас мало-мальски талантливый человек уезжает учится в другой регион или страну. Все, что происходит с музыкой в городе, и то качество игры оркестров, которое сейчас мы слышим, – эта проблема, напрямую связанная с тем, что происходит в консерватории.

Для любого артиста хороший симфонический оркестр с хорошим дирижером – возможность играть прекрасную музыку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Выпускники консерватории вспоминают учебу как время обезличивания и муштры, как в военном училище.

– Это входит в профессию большого артиста. Чем сильнее талант, тем сильней с ним будут бороться. Кроме того, не все таланты способны к обучению и не все таланты способны состоятся: нужны характер, судьба и удача.

«БОЛЬШОГО СОЛИСТА ВИДНО СРАЗУ»

– Нужно ли учить ребенка скрипке, если из него не планируют сделать классического музыканта?

– Музыке – да, скрипке – нет. Слишком трудный инструмент, чтобы заниматься им на любительском уровне. Слишком большие усилия нужно приложить, чтобы просто какой-то нормальный звук издать. Для общего развития лучше выбрать другой инструмент. А для скрипки важна школа, как в балете.

– Все, кто учатся музыке, наверняка метят в солисты. Кому охота сидеть в оркестре восемнадцатой скрипкой…

– Конечно, родители, отдающие ребенка в музыку, надеются вырастить из него Ойстраха и Гилельса. А если не получилось – и, скорее всего, не получилось, потому что таких людей за всю историю было всего несколько, – то тогда родители лежат лицом к стене, а человек садится в оркестр с чувством поломанной судьбы. На самом деле больших солистов видно сразу. При этом далеко не всем им удается состояться: это один музыкант на миллион. Для остальных же хороший симфонический оркестр с хорошим дирижером – возможность играть прекрасную музыку.