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Происшествия12 октября 2021 23:50

Саперы обследуют подозрительную машину, в которой может быть взрывное устройство на Киевской улице в Петербурге

Автомобиль и территорию вокруг него оцепили, на месте работают полицейские и взрывотехники
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подозрительную иномарку заметили на Киевской улице в Петербурге, на месте работают взрывотехники.

Подозрительную иномарку заметили на Киевской улице в Петербурге, на месте работают взрывотехники.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очевидцы заметили подозрительную машину, припаркованную на Киевской улице. Автомобиль оцепили силовики. По предварительной информации, на месте работают люди, похожие на саперов. В легковушке нашли подозрительный предмет. Специалисты решили его проверить на случай, если он может оказаться самодельным взрывным устройством. Однако пока никаких подтверждений этому нет. Территорию возле Бадаевской базы оцепили, в том числе автомобиль.

- На месте происшествия работают силовики. Информация проверяется, - сообщил источник «КП-Петербург».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП