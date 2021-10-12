Саперы обследуют подозрительную машину, в которой может быть взрывное устройство на Киевской улице в Петербурге

Подозрительную иномарку заметили на Киевской улице в Петербурге, на месте работают взрывотехники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очевидцы заметили подозрительную машину, припаркованную на Киевской улице. Автомобиль оцепили силовики. По предварительной информации, на месте работают люди, похожие на саперов. В легковушке нашли подозрительный предмет. Специалисты решили его проверить на случай, если он может оказаться самодельным взрывным устройством. Однако пока никаких подтверждений этому нет. Территорию возле Бадаевской базы оцепили, в том числе автомобиль.

- На месте происшествия работают силовики. Информация проверяется, - сообщил источник «КП-Петербург».

«Комсомолка» следит за развитием событий.