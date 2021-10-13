Стритрейсер-бесправник пролетел на «Шкоде» по набережной Невы после прыжка с Лебяжьего моста

"Гонщик" пролетел по набережной после прыжка с с моста через Лебяжью канавку. Фото: СОЦСЕТИ

Уличный «гонщик» на черной «Шкоде» устроил опасное шоу с полетом по набережной Невы и выложил свои «геройства» в Инстаграм. Ночью, на фоне разведенных мостов, иномарка на скорости прыгнула с Лебяжьего моста как с трамплина и, пролетев с десяток метров, приземлилась на асфальт. В стороны разлетелись снопы искр. Оказалось, что горе-стритрейсер хорошо знаком ГИБДД, но не Петербурга, а Красноярска, где водитель жил раньше.

- Сам «гонщик» рассказал своим подписчикам, что «полет» он совершил на скорости 160 км/ч, а после «приземления» у машины повредились подушки двигателя и коробки. - пишет «КП-Красноярск».

Там же в Красноярске нарушитель и совершал свои основные «подвиги» - провоцировал наряды ГИБДД, гонял по городу на скоростях за 200 километров в час, попадал в ДТП, за что был оштрафован на 60 тысяч рублей, арестован на 15 суток и лишен прав до 2025 года.

Молодого человека не раз задерживали в родном Красноярске. Фото: УГИБДД по Красноярску

Параллельно оказалось, что молодой человек уклоняется от службы в армии. Но все это не помешало остаться ему на свободе и переехать в Петербург, где он продолжает опасно трюкачить.

Остается надеяться, что петербургские гаишники найдут и задержат парня, отправив машину на штрафстоянку, лишив его возможности безнаказанно нарушать правила.