10 женщин, которые оставили свой след в истории Петербурга

Портрет Екатерины II. Федор Рокотов, 1763 год, Третьяковская галерея.

Царственные – и поруганные. Окрыленные – и изгнанные. Эти женщины показали свою силу и совершили прорывы в жизни Петербурга-Ленинграда и всей России еще до того, как это стало мейнстримом.

СЕВЕРНАЯ СЕМИРАМИДА: Екатерина II Великая

Будущая императрица и самодержица всероссийская при рождении получила имя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Она происходила из знатного прусского рода и была выбрана Елизаветой Петровной в качестве невесты для Петра III. Юная София изучала русский язык, культуру и историю, воспринимая Россию как новую родину. Училась даже ночами, сидя у открытого окна, и однажды получила тяжелое воспаление легких. А когда ей предложили вызвать лютеранского пастора для исповеди, попросила пригласить православного священника, чем сразу расположила к себе дворянское окружение.

Екатерина была умна, хорошо образованна, разбиралась в политике и философии. Дидро и Вольтер называли подругу по переписке «северной Семирамидой», а Россию под ее управлением – самой прогрессивной страной мира. При Екатерине было создано Вольное экономическое общество и работали вольные типографии. В Петербурге открылась Публичная библиотека, Смольный институт благородных девиц и Эрмитаж, в театре которого ставились пьесы императрицы.

Екатерине удалось реорганизовать сенат и сделать его главным судебным учреждением страны, а также провести областную реформу, разделив империю на губернии, сохранившиеся вплоть до Октябрьской революции. Благодаря умелым внешнеполитическим интригам Екатерина смогла присоединить к территории России Крым, Новороссию, часть Кавказа и территории современных Прибалтики, Беларуси и Украины.

ГУРУ БАЛЕТА: Агриппина Ваганова

Агриппина Яковлевна Ваганова родилась в 1879 году в Петербурге в семье отставного унтер-офицера. Он работал в Мариинском театре капельдинером и часто брал дочь на службу. Девочка страстно полюбила балет. В 9 лет ее приняли в Императорское танцевальное училище, несмотря на нестандартную фигуру. Девочка занималась с огромным упорством, детально разбирая будущую профессию, и окончила учебу с почти идеальным дипломом. В 17 лет стала танцовщицей Мариинского театра, где не достигла значительного успеха, но смогла завоевать любовь публики.

Агриппина Ваганова. Неизвестный фотограф, 1910 год.

В начале 1900-х у Вагановой начался роман с чиновником-путейцем Андреем Померанцевым. Ради нее он ушел от жены. В 1904-м у пары родился сын, и Агриппина Яковлевна на несколько лет отдалась семейной жизни. Когда она решила вернуться на сцену, карьера пошла в гору: Вагановой досталась главная роль в «Лебедином озере», она стала сотрудничать с Михаилом Фокиным.

После революции Ваганова стала преподавать в родном училище, где в полной мере раскрылось ее глубокое понимание мастерства. Она воспитала множество выдающихся балерин, среди которых Марина Семенова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Татьяна Шмырова, Алла Шелест. Изданный ею в 1934 году учебник «Основы классического танца» считается одним из важнейших пособий для артистов балета. Ваганова преподавала до самой смерти в 1951 году, а спустя шесть лет училище, которому она посвятила столько лет, получило ее имя.

МАТЕМАТИК НОМЕР ОДИН: Софья Ковалевская

Звезда российской и мировой математики родилась в 1850 году в семье отставного генерала Василия Корвин-Круковского. Позднее в воспоминаниях она напишет, что стены ее комнаты вместо обоев были оклеены записями лекций академика Остроградского по дифференциальному исчислению. Девушка не имела юридической возможности получать в России высшее образование, несмотря на весь свой потенциал.

Софья Ковалевская. Неизвестный фотограф, Институт Миттаг-Леффлера Шведской академии наук.

Выйдя замуж за зоолога Владимира Ковалевского, который безоглядно влюбился в нее, Софья уехала в Гейдельберг, где два года посещала лекции по математике. В 1872 году, уже в Берлине, она отучилась у Карла Вейерштрасса и написала первые научные работы. В 1874-м за диссертацию «К теории дифференциальных уравнений в частных производных» Геттингенский университет присудил ей степень доктора философии.

В 1879-м Ковалевская с успехом выступила на VI съезде естествоиспытателей в Петербурге, а через два года стала членом Московского математического общества. Получив признание и связи, она организовала в Петербурге Высшие женские курсы, где преподавала параллельно с научными изысканиями. В 1888-м она представила решение проблемы вращения тяжелого несимметричного волчка, которая интересовала ученых со времен Эйлера, за что получила премию от Парижской академии. За свою относительно недолгую жизнь Софья Ковалевская успела написать ряд важных научных трудов на русском, немецком и шведском языках, издать несколько литературных произведений и стать первой в мире женщиной – профессором математики.

МУЗА ТЕАТРА: Вера Комиссаржевская

Веру Федоровну называли одной из главных актрис XX века. Она родилась в Петербурге в 1864-м. Отец Федор Комиссаржевский был музыкальным педагогом и оперным певцом, поэтому Вера росла в творческой атмосфере, часто бывала на репетициях в Мариинском театре, наблюдала за жизнью закулисья.

Вера Комиссаржевская. Максим Дмитриев.

В 19 лет Вера вышла замуж и переехала к супругу Владимиру Муравьеву. Муж плохо обращался с молодой женой, изменял. Финальной точкой стал его уход к сестре Веры. Юная артистка от горя сошла с ума и попала в психиатрическую лечебницу.

Оправившись от трагедии, Комиссаржевская посвятила себя театру. Она познакомилась с молодым Константином Станиславским, и режиссер пригласил ее заменить актрису в постановке «Охотничий дом». Вера блестяще справилась с ролью. За полгода она сумела сыграть 58 пьес. В Петербурге Комиссаржевская дебютировала в «Бое бабочек» в образе Рози, а затем в чеховской «Чайке». Важными ролями для Комиссаржевской стали Лариса из «Бесприданницы» и Маргарита в «Фаусте». В 1904-м Комиссаржевская создала собственный театр, который работает в Санкт-Петербурге по сей день. Сцену она не покидала до самой смерти.

МАТЬ РЕВОЛЮЦИИ: Надежда Крупская

Пламенная революционерка Надежда Крупская родилась в 1869 году в семье русского офицера. После смерти отца ее вместе с матерью поддерживал революционер Николай Утин, оказавший на девушку огромное влияние. Она с отличием окончила педагогический класс гимназии, преподавала в воскресной вечерней школе для взрослых и подрабатывала частными уроками.

Надежда Крупская. Неизвестный фотограф, 1895 год.

Одновременно с педагогикой Крупская вращалась в среде марксистов и вела пропагандистскую работу. В 1894 году она встретила Владимира Ульянова – и отныне они стали работать сообща. Их совместная жизнь напоминает остросюжетный приключенческий фильм, где практически нет места любовным метаниям, зато есть погони, конспирация, ссылки и искренняя вера в победу революции. Крупская успевала не только обрабатывать огромный объем корреспонденции мужа, но и писать собственные статьи, а также организовывать деятельность революционных ячеек в нескольких государствах одновременно.

В 1929 году Надежда Константиновна заняла должность заместителя наркома просвещения РСФСР, то есть фактически стала одной из тех, кто построил советское образование. Она стояла у истоков пионерского движения и написала 11 томов педагогических сочинений, идеи которых актуальны по сей день. А самое удивительное – она помогла мыкающемуся по Москве бездомному Михаилу Булгакову получить комнату, подписав красными чернилами на его прошении об ордере: «Ульянова». Всю жизнь писатель помнил об этом с благодарностью.

СЕРЕБРЯНАЯ ВДОВА: Анна Ахматова

Одна из самых ярких поэтесс Серебряного века вдохновляет не только своими стихами, но и сложной судьбой. Анна Горенко родилась в Одессе в 1889 году и вскоре после рождения вместе с родителями переехала в Петербург. Семья поселилась в Царском Селе. Маленькая Аня вместе с нянями гуляла по пушкинским местам и штудировала учебники Льва Толстого. Юная Горенко влюбилась в Петербург навсегда и считала его главным городом своей жизни. Она тосковала по нему, когда ей пришлось уехать с мамой в Евпаторию, а потом в Киев после развода родителей. Но в любимый город она все-таки вернулась.

Анна Ахматова. Ольга Кардовская, 1914 год.

С Николаем Гумилевым Анна познакомилась еще во время учебы в Мариинской гимназии, а затем вела переписку. Спустя годы пара сыграла свадьбу. Муж познакомил Ахматову с литературной элитой, которая была в восторге от статной женщины. После рождения сына Льва поэтесса выпустила первый сборник «Вечер».

Летом 1921-го, когда сыну было восемь лет, Николая Гумилева расстреляли. В 1933-м арестовывают и Льва. Измученная вдова выпускает «Реквием»…

Только в 1951-м Ахматову восстановили в Союзе советских писателей и вновь стали печатать. Поэтессу признает и мир: она получает итальянскую премию и премию Оксфордского университета. Лишь под конец жизни у Ахматовой появился свой собственный дом под Ленинградом, в Комарове.

БЛОКАДНАЯ МАДОННА: Ольга Берггольц

Пожалуй, нет такого человека, кто не слышал строчки «Никто не забыт, ничто не забыто». Их автором является русская поэтесса Ольга Берггольц. Ее стихи помогли жителям блокадного Ленинграда не потерять человеческого достоинства. Умирающие от истощения люди слушали из черных репродукторов голос этой женщины и верили, что справятся. Ольга Берггольц для многих была символом Победы, поэтессу не зря называли блокадной Мадонной или музой осажденного Ленинграда.

Ольга Берггольц. Неизвестный фотограф, 1930 год.

Поэтесса родилась в Санкт-Петербурге в 1910 году в интеллигентной семье. Вместе с сестрой, которую ласково называли Масей, ее воспитывали, как тургеневских девушек: мать играла им классику и читала стихи, а отец-хирург вел с ними беседы о науке и философии. Свои первые робкие произведения 14-летняя Берггольц отправила в заводскую стенгазету. На следующий год стихотворение «Песня о знамени» появилось на страницах советской газеты «Ленинские искры». Именно с этого и началась творческая биография Ольги Берггольц.

До блокады она работала журналисткой и писала стихи. Когда началась война, ее муж Николай Молчанов ушел на фронт. Друзья отправили поэтессу лечиться от дистрофии в Москву, но та все равно вернулась в родной город спустя два месяца. Стала работать на радио. Ленинградцы ждали ее голос и стихи как надежду на будущее. После Победы выстоявшие собрали сборник выступлений Берггольц по радио под названием «Говорит Ленинград».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ДЖУЛЬЕТТА: Алиса Фрейндлих

В это сложно поверить, но Алиса Бруновна прожила в Ленинграде всю блокаду вместе с мамой и бабушкой. Ей было шесть, когда началась война. Из детства она помнит и хорошие моменты: как «дирижировала» звучащей из громкоговорителя музыкой, как поступила в первый класс. Спасли семью строгость бабушки и то, что мама Алисы Ксения Федоровна работала на военном заводе.

Алиса Фрейндлих. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Алисы от природы был абсолютный слух и страстное желание заниматься искусством. Она посещала балетную студию, драматический и певческий кружки. Мечтала стать оперной певицей, но папа подсказал, что с таким миниатюрным ростом надо идти в драму. Она и пошла – и с первого раза поступила в театральный институт на курс Бориса Зона, который готовил ее к карьере травести и острохарактерным ролям. В Театре Комиссаржевской, куда актрису пригласили после выпуска, она играла малышей да хулиганов.

Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы не режиссер Игорь Владимиров. Он разглядел в хрупкой девушке потенциал Джульетты и Галатеи, пригласил ее на главную роль в спектакле «Время любить», а потом в свой театр. Все последующие достижения Алисы Фрейндлих нам хорошо известны – это галерея блистательных ролей в театре и кино.

ГОСПОЖА ГУБЕРНАТОР: Валентина Матвиенко

Валентина Ивановна родилась в 1949 году в украинской провинции. С детства была целеустремленной, интересовалась наукой. С серебряной медалью окончила школу, с красным дипломом – медицинское училище, а затем поступила в Ленинградский химико-фармацевтический институт. По окончании вуза планировала продолжить обучение в аспирантуре, но, получив должность в райкоме комсомола, начала карьеру в политике.

Валентина Матвиенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 2003 по 2011 год Валентина Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга. В период ее руководства бюджет города увеличился с 73 миллиардов рублей почти до 400. Развивалась инфраструктура, широко развернулось жилищное строительство, завершилось сооружение знаменитой дамбы – Комплекса защитных сооружений от наводнений. При Матвиенко стартовало строительство Западного скоростного диаметра и трассы на Хельсинки.

Будучи градоначальником, Валентина Ивановна помогала развитию культурных и социально значимых образований. Так, в 2009 году при ее поддержке ввели в эксплуатацию первый клинический корпус НИИ имени Алмазова. В 2010 году при ее участии театр «Буфф» получил собственное здание на Заневском проспекте. В период работы председателем Совета Федерации Матвиенко способствовала запуску программ «Доступная среда», «Тревожная кнопка» и «Дети России». По ее инициативе была принята концепция демографического развития и начались выплаты второй пенсии для блокадников.

ГОРДОСТЬ РОССИИ: Анна Нетребко

Анна Нетребко – обладательница лирико-драматического сопрано, ее голосом восхищаются миллионы. Оперную диву считают одной из величайших российских исполнительниц XXI века.

Свое детство будущая оперная певица провела в родном Краснодаре. С малых лет ей пророчили известность, ведь девочка еще в школе стала солисткой в хоре «Кубанская пионерия». Уже тогда она решила связать жизнь с музыкой.

Анна Нетребко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после школы Нетребко уехала в Ленинград, где без проблем поступила в музыкальное училище. А через два года она стала студенткой Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Педагоги сразу поняли, что растят звезду.

Еще не окончив учебу, Нетребко приковала к себе внимание дирижера Валерия Гергиева. Он пригласил ее в Мариинский театр, и вскоре Нетребко стала ведущей солисткой. Вслед за фурором в Петербурге пришла и мировая слава. Сейчас Анна Нетребко выступает с сольными программами и является одной из самых высокооплачиваемых оперных див мира.