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Общество13 октября 2021 13:11

В Авто Премиуме автомобиль SKODA можно купить с выгодой до 117 000 рублей

Акция действует до конца октября 2021 года
Олег БЕЛОВ
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Акция действует до конца октября 2021 года. Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Акция действует до конца октября 2021 года. Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Психологи утверждают, что именно осень – правильное время для обдуманных решений и перемен в жизни, и конечно же это касается покупки новой ŠKODA.

Поэтому ваше решение этой осенью будет обоснованным, а вот предложения дилерских центров «Авто Премиум» в Петербурге могут произвести в вашей жизни настоящую революцию.

Например, вы сможете выгодно приобрести автомобиль более высокого класса, или автомобиль, на котором давно мечтали отправиться в путешествие.

Выбирая флагманскую модель ŠKODA SUPERB в одном из трех дилерских центров «Авто Премиум», в октябре вы сможете сэкономить до 117 000 рублей. Выгода для будущих владельцев семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ составит до 115 100 рублей, а для популярного городского кроссовера ŠKODA KAROQ – до 52 600 рублей.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Кроме этого, участники программы ŠKODA Fast START 2021 имеют возможность воспользоваться привлекательными предложениями при покупке моделей ŠKODA RAPID*, OCTAVIA, SUPERB, KAROQ и KODIAQ, и сэкономить от 10 000 до 15 000 рублей при сдаче автомобилей в трейд-ин и утилизацию.

Чтобы убедиться в правильном выборе, дилеры приглашают поклонников марки ŠKODA на тест-драйв, который можно пройти вместе со всеми членами семьи. Дилерские центры разработали специальные маршруты для тестовых поездок, позволяющие испытать системы помощи водителю, управляемость и комфорт на городских и скоростных трассах, удобства для пассажиров, включая самых маленьких, для которых дилеры установят детские кресла по возрасту в любой тестовый автомобиль. Тестовый парк группы «Авто Премиум» один из самых крупных в Санкт-Петербурге среди дилеров ŠKODA. Здесь представлены все модели марки, продающиеся на российском рынке, и несколько редких версий моделей OCTAVIA, SUPERB и KAROQ.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

В каждом дилерском центре «Авто Премиум» работают кредитные и страховые специалисты, всегда готовые помочь в подборе выгодных долгосрочных программ покупки. А в «Авто Премиуме» на проспекте Энгельса можно воспользоваться уникальной услугой – пройти техосмотр с выдачей диагностической карты для обязательного страхования ОСАГО.

Время, проведенное в автоцентрах, будет не только полезным, но и приятным. Для маленьких гостей в каждом салоне оборудованы безопасные и нарядные детские площадки, где юные автолюбители смогут протестировать мини автомобили ŠKODA и получить первые полезные уроки безопасного вождения и ПДД.

В дилерских центрах ежедневно открыты магазины оригинальных аксессуаров и запасных деталей ŠKODA, где можно приобрести даже модную брендированную одежду и подарочные сувениры.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

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*Кроме Entry.

Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.

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