В Авто Премиуме автомобиль SKODA можно купить с выгодой до 117 000 рублей

Акция действует до конца октября 2021 года. Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Психологи утверждают, что именно осень – правильное время для обдуманных решений и перемен в жизни, и конечно же это касается покупки новой ŠKODA.

Поэтому ваше решение этой осенью будет обоснованным, а вот предложения дилерских центров «Авто Премиум» в Петербурге могут произвести в вашей жизни настоящую революцию.

Например, вы сможете выгодно приобрести автомобиль более высокого класса, или автомобиль, на котором давно мечтали отправиться в путешествие.

Выбирая флагманскую модель ŠKODA SUPERB в одном из трех дилерских центров «Авто Премиум», в октябре вы сможете сэкономить до 117 000 рублей. Выгода для будущих владельцев семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ составит до 115 100 рублей, а для популярного городского кроссовера ŠKODA KAROQ – до 52 600 рублей.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Кроме этого, участники программы ŠKODA Fast START 2021 имеют возможность воспользоваться привлекательными предложениями при покупке моделей ŠKODA RAPID*, OCTAVIA, SUPERB, KAROQ и KODIAQ, и сэкономить от 10 000 до 15 000 рублей при сдаче автомобилей в трейд-ин и утилизацию.

Чтобы убедиться в правильном выборе, дилеры приглашают поклонников марки ŠKODA на тест-драйв, который можно пройти вместе со всеми членами семьи. Дилерские центры разработали специальные маршруты для тестовых поездок, позволяющие испытать системы помощи водителю, управляемость и комфорт на городских и скоростных трассах, удобства для пассажиров, включая самых маленьких, для которых дилеры установят детские кресла по возрасту в любой тестовый автомобиль. Тестовый парк группы «Авто Премиум» один из самых крупных в Санкт-Петербурге среди дилеров ŠKODA. Здесь представлены все модели марки, продающиеся на российском рынке, и несколько редких версий моделей OCTAVIA, SUPERB и KAROQ.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

В каждом дилерском центре «Авто Премиум» работают кредитные и страховые специалисты, всегда готовые помочь в подборе выгодных долгосрочных программ покупки. А в «Авто Премиуме» на проспекте Энгельса можно воспользоваться уникальной услугой – пройти техосмотр с выдачей диагностической карты для обязательного страхования ОСАГО.

Время, проведенное в автоцентрах, будет не только полезным, но и приятным. Для маленьких гостей в каждом салоне оборудованы безопасные и нарядные детские площадки, где юные автолюбители смогут протестировать мини автомобили ŠKODA и получить первые полезные уроки безопасного вождения и ПДД.

В дилерских центрах ежедневно открыты магазины оригинальных аксессуаров и запасных деталей ŠKODA, где можно приобрести даже модную брендированную одежду и подарочные сувениры.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе актуальных предложений, акций и мероприятий: Facebook, VK ,YouTube и Instagram.

*Кроме Entry.

Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.