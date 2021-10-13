Валентина Матвиенко: Россия отправит «Спутник V» в Центральную Америку для пожарных

Раннее Валентина Матвеенко организовала поставку тестов на коронавирус в государства ПАРЛАСЕН. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство России безвозмездно выделит партию вакцины «Спутник V» членам Центральноамериканского парламента или ПАРЛАСЕН. Об этом заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации на Евроазиатском женском форуме в Санкт-Петербурге во время беседы с главой ПАРЛАСЕН Фанни Каролиной Фернандес.

- На рассмотрении правительства РФ сейчас находится поступившее в Совет Федерации ваше обращение о выделении на безвозмездной основе шести тысяч доз вакцины «Спутник V» для пожарных служб государств - членов ПАРЛАСЕН». Мы активно работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение, - сообщила Матвиенко.

Раннее Валентина Матвиенко совместно с Советом Федерации организовала поставку тестов на коронавирус в государства ПАРЛАСЕН. На этой встрече председатель Совфеда поддержала идею создания Евразийско-Латиноамерикаской парламентской ассамблеи.

Отметим, членами ПАРЛАСЕН являются 6 государств. Среди них Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панама, Доминиканская Республика.

Напомним, 13 октября 2021 года в Петербурге открылся третий Евразийский женский форум. Тема этого года: «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».