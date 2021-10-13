Догуливаем остатки «золотой осени»: метеоролог рассказал о погоде в Петербурге на середину октября

"Золотая осень" в Петербурге заканчивается, но дарит последние дни для прогулок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Задержавшееся бабье лето в Петербурге все же заканчивается и погода постепенно входит в свое привычное осеннее русло. Ясные и теплые деньки скоро сменят серая облачность и морось, но заморозков пока ждать не стоит. А напоследок природа подарит еще один погожий день. Ухудшение погоды ожидается с пятницы, 15 октября.

- Сейчас мы догуливаем остатки «золотой осени». В четверг еще без осадков, солнечно и достаточно тепло - где-то +10-11 градусов. Но с пятницы уже начнутся дожди, от слабых до умеренных, которые продолжатся и в выходные. Однако температура резко не упадет. Ночью будет +3-6, а днем +6-8 градусов, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Так продолжится и на следующей неделе. Облачность не даст сильно выхолаживаться воздуху по ночам, но температура постепенно поползет вниз. Днем термометры будут показывать от 3 до 8 градусов выше ноля, ночью меньше, но пока без минусовых температур. Возможны дожди.

- Резкого похолодания по прогнозам не ожидается, но и возвращения тепла уже тоже не будет, - отметил метеоролог.