Валентина Матвиенко: «Роботы не смогут заменить чуткость и внимание врача»

Форум собрал больше 1500 человек, в том числе и в онлайне. Фото: Артем КИЛЬКИН

Третий по счету Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге. С 13 по 15 октября Таврический дворец превратится в международную площадку для объединения дам-лидеров. Он собрал онлайн и офлайн около полутора участник из сотни стран. Главная тема - «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Часть программы составят круглые столы и экспертные сессии с участием «Женской двадцатки», ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного банка, Делового женского альянса БРИКС.

ЭКСПЕРТЫ В ЮБКАХ

Здоровье одна из основных тем форума, поэтому первым мероприятием был Женский забег по живописным маршрутам Таврического сада. На старт вышло 500 девушек, в том числе спортсменки, представительницы бизнеса и политики - например, президент Федерации фитнес-аэробики Татьяна Полухина. К забегу присоседился и олимпийский чемпион Алексей Немов.

Валентина Матвиенко открыла форум. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таврическом дворце тоже было шумно и людно с самого утра. Впрочем, все антиковидные меры соблюдали на высшем уровне.

- У нас здесь стерильная зона. Во время предварительного тестирования ни у одного участника не обнаружили коронавирус, - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время открытия.

Сильнейшая половина человечества собралась в Таврическом дворце в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая площадка форума - «Кабинет здоровья». Здесь представили новые методы диагностики, в том числе с привлечением искусственного интеллекта. Во время открытия площадки прошла прямая линия с участием врачей из разных регионов России. Обращаясь к участникам диалога, Матвиенко отметила: развитие общества и медицины сегодня невозможно без развития науки.

- Еще недавно мы не могли себе представить, что в медицине будут использоваться роботы для диагностики, применяться инструменты телемедицины. Вместе с тем мы понимаем, что роботы не заменят больным людям чуткость и внимание врача. Это особенно проявилось во время пандемии, в работе наших медиков в «красных зонах», - заявила председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что больше 25 процентов ученых, которые разработали вакцину от ковида, - это женщины. Сейчас в российской науке больше сотни блестящих специалистов с большим потенциалом - в юбках.

Форумпройдет с 13 по 15 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как раз такие собрались на сессиях форума. Одна из них, кстати, была посвящена теме изучения ДНК как способу самопознания. Ученные обсуждали, как генетика может повлиять на разные сферы нашей жизни. Речь шла о питании, генетических тестах для беременных, спорте, диагностики коронавируса и онкологических заболеваниях. Модератором этой сессии стала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

Экологические проблемы обсуждают на форуме уже третий год подряд.

- Главная цель глобального женского сообщества - повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия, - заметила Валентина Матвиенко.

Важная тема, которой коснулись участники, - осознанное потребление и осознанное предпринимательство. Спикеры уверены: чтобы изменить положение вещей, необходимо изменить мышление. И начинать надо с себя.

Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Только женщина, начиная от рождения и воспитания детей до принятия управленческих решений и международного сотрудничества, обеспечивает ту самую необходимую устойчивость, - заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Второй день форума будет одним из самых важных: 14 октября состоится торжественное открытие, на котором будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Аллея посвященная женщинам-изобретательницам. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Спутник V» отправят в Америку

Правительство России может безвозмездно отправить партию вакцины «Спутник V» членам Центральноамериканского парламента. Ранее наша страна уже поставила альянсу (в него входят Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панама, Доминиканская Республика) тесты для определения коронавирусной инфекции.

- На рассмотрении правительства России сейчас находится поступившее в Совет Федерации обращение о выделении на безвозмездной основе 6000 доз вакцины для пожарных служб государств-членов Центральноамериканского парламента, - сообщила Матвиенко.