На доступное жилье и зарплаты бюджетникам в Петербурге потратят 10 миллиардов рублей

Деньги на квартиры добавят молодым семьям, а вот расселение коммуналок пока не форсируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Петербургский парламент приступил к осенней корректировке городского бюджета на 2021 год. Этому депутаты посвятили заседание 13 октября. Хорошие новости: доходы Петербурга растут, а дефицит бюджета стремительно сокращается. По планам Северная столица в этом году должна разбогатеть на 130,8 миллиарда рублей.

- Экономика восстанавливается благодаря упрощенному налогообложению и работе малого и среднего бизнеса, - заявил депутатам вице-губернатор Эдуард Батанов.

После корректировки, которая пока только прошла первое чтение из трех, доходная часть бюджета должна составить 782,5 миллиарда рублей, а дефицит - сократиться на миллиард. Расходы в сумме вырастут на 44,7 миллиарда рублей.

Главными статьями расходов в откорректированном бюджете 2021 года станут те, что направлены на улучшение жилищных условий. На эти цели дополнительно заложили еще более 8 миллиардов рублей, причем 6 миллиардов из них отвели под программу «Молодежи - доступное жилье». Еще 8,7 миллиарда дополнительно получат ресурсоснабжающие организации, а 5,3 миллиарда - транспортные предприятия. Более 3 миллиардов сверх первоначального плана выделили на зарплаты бюджетникам.

Что касается следующего 2022 года, то город снова окажется в минусе. Доходы Санкт-Петербурга должны составить 706,8 миллиарда рублей, траты - 760 миллиардов. В 2023 году прибыль должна вырасти на 71 миллиард, а траты - составить 0,81 триллиона рублей.

Государственные деньги придется тратить с умом. Новоизбранные депутаты уже заинтересовались тем, как расходовали бюджетные средства их предшественники. Парламентарии проголосовали за то, чтобы Контрольно-счетная палата провела аудит за 2019-2021 годы. Расходы проверят на законность, экономичность и эффективность.

КСТАТИ

Бывший глава Центрального района Санкт-Петербурга Максим Мейксин займет пост вице-губернатора: его кандидатуру поддержало большинство парламентариев. Он будет курировать вопросы межнациональной и молодежной политики, а также взаимодействие с муниципалитетами, СМИ, религиозными и общественными организациями. Максим Мейксин получить кресло Александра Бельского, который сейчас возглавляет Законодательное собрание. А кто займет место главы Центрального района, пока неизвестно.

А ЧТО ЕЩЕ?

- При поддержке федерального центра Петербургский фонд обязательного медицинского страхования может получить дополнительные средства, сообщил руководитель организации Вадим Стожаров. Дефицит бюджета в этом году перевалил за 2 миллиарда рублей, однако его удалось частично компенсировать за счет ранее сэкономленных денег.

- В Законодательном собрании могут ввести поименное голосование. Как заявил председатель Александр Бельский, такая инициатива должна привести к открытости городского парламента. Разработку соответствующего механизма уже поручили председателю комиссии по устройству государственной власти Юрию Гладунову.

- Депутат Андрей Кутепов официально сложил свои полномочия и передал мандат Владимиру Носову. Оба заседали в Законодательном собрании предыдущего созыва. Также на заседании депутатов делегировали состав комиссий парламента. С кандидатами на должность петербургского омбудсмена, освободившуюся после избрания Кутепова сенатором, народные избранники должны определиться до 29 октября.