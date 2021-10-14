«Она не похожа на Асмус»: чем актриса Екатерина Ковальчук зацепила Харламова

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Новая пассия Гарика Харламова наделала шуму в шоу-бизнесе. Парочку обсуждают который месяц, а недавно комик вышел с ней в свет. Отношения с актрисой Екатериной Ковальчук комедиант уже не скрывает, даже познакомил с матерью и та приняла возлюбленную сына.

Кто такая Екатерина Ковольчук и почему ее сравнивают с Кристиной Асмус, выясняла «Комсомолка».

ИЗ ПРОВИНЦИАЛКИ В АКТРИСЫ

Детство Ковальчук прошло в Сыктывкаре. Семья актрисы жила бедно в рабочем общежитии. С мамой, сестрой и отчимом они ютились в двух комнатах рабочего общежития.

- В школе она устроилась разносчиком газет, чтобы заработать на карманные расходы и работала даже уборщицей. Но денег не хватала. Катя даже на выпускной пошла в старом платье, - рассказывает приятельница актрисы Анна.

Катя с мамой жила в Сыктывкаре. Фото: соцсети

В школе Катя училась хорошо, писала стихи и любила танцевать. Но главные изменения в жизни случились в 15 лет. Однажды по телевизору она увидела сериал «Тайны следствия», во время просмотра одной из серий ее мама сказала, что Марию Шевцову играет ее родная сестра Анна Ковальчук.

Затем мать рассказала Ковальчук тайну о ее отце, которую хранила много лет. Катя все время думала, что отчим ее родной папа. Девушка, не раздумывая, связалась с родителем, который жил в Санкт-Петербурге и вскоре поехала к нему. Тогда же и познакомилась со своей сестрой, девушки подружились.

В Петербурге Екатерина поступила на факультет журналистики по настоянию отца. Но через 20 дней перевелась в другой вуз на актерский. Наставником начинающей звезды был Иван Краско.

- Когда Катя только поступила в институт, она была застенчивой. По характеру она мягкий человек, рациональный. Любит все планировать. От нее не стоит ждать истерик. С природной застенчивостью она справилась, она стала открытой, - поделилась ее университетская подруга.

Екатерину Ковальчук часто сравнивают с Кристиной Асмус. Фото: соцсети

ХАРЛАМОВ ПОНРАВИЛСЯ ЕЩЕ НА ПЛОЩАДКЕ

На экранах Ковальчук дебютировала, когда училась в институте. Но настоящая популярность пришла с сериалом «Крепостная», где та сыграла главную роль. На Украине картина произвела фурор и актриса проснулась знаменитой. В Росси девушку тоже стали узнавать.

В 2020 году Ковальчук пригласили на главную роль в комедийном сериале «Гусар». Партнером на съемочной площадке стал Гарик Харламов. Девушка признавалась после этого, что юморист сразу произвел на нее впечатление. Но на тот момент Харламов еще был официально женат на Кристине Асмус.

Парочка перестала скрывать свои отношения от публики. Фото: соцсети

После развода Харламов увлекся звездой «Крепостной». Сначала парочку застукали на футболе, затем влюбленные перестали скрывать отношения осенью 2021 года. Однако поклонники юмориста начали сравнивать Екатерину с Кристиной Асмус. Но как рассказали ее знакомые, девушку это не обижает.

- Катя не обижается на сравнения с Кристиной Асмус, да и не похожи они. Может быть только типажом. А по характеру она спокойная и домашняя девочка. Тусовки она е любит, а мужчина для нее глава семьи. Она не из тех девушек, кто закатывает скандал. Может этим она и зацепила Харламова, - продолжает собеседница.