5 вопросов о сколиозе, ответы на которые помогут сохранить здоровье

Единственным доказанным методом лечения сколиоза является корсет Шено в сочетании со специализированной гимнастикой. Фото предоставлено центром «Сколиолоджик.ру».

Как понять, у ребенка сколиоз или искривление осанки?

Нарушение осанки и сколиоз - это два разных понятия. Нарушение осанки возникает из-за слабости мышц, поддерживающих позвоночник. Совсем другое дело - сколиоз.

- Сколиоз - это тяжелое заболевание, которое закручивает позвоночник в спираль. Внешняя асимметрия тела ребенка - главный симптом сколиоза. Дебют сколиоза начинается в возрасте от 10 до 14 лет. Если видим асимметрию лопаток, плеч у ребенка - это повод обратиться к ортопеду, но точный диагноз ставится только по рентгену, - говорит кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед, генеральный директор протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик.ру» Григорий Леин.

Кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед, генеральный директор протезно-ортопедического центра Сколиолоджик.ру Григорий Леин. Фото предоставлено центром «Сколиолоджик.ру».

Как лечить сколиоз?

- Если поставлен диагноз «сколиоз», важно правильно посчитать градусы искривления. При небольшом искривлении (до 20 градусов) требуется наблюдение у врача-ортопеда, рентген два раза в год, специализированная гимнастика и активный образ жизни. Это лучшее лечение для таких детей, - добавляет Григорий Аркадьевич. - Если же деформация превысила 20-25 градусов, ребенок еще растет и сколиоз прогрессирует, то в обязательном порядке необходим корсет Шено (это жесткое пластиковое ортопедическое изделие) и специальная гимнастика (SEAS, Шрот и другие).

Чтобы лечение было эффективным, носить корсет ребенок должен в среднем 18 часов, и все это - до окончания роста, то есть до 18-19 лет. Неудобно, не хочется, тяжело. Но это единственный медицински доказанный способ остановить искривление. Оперативное лечение сколиоза проводится только по показаниям и в случае, когда болезнь влияет на качество жизни. И все же операция - это крайняя мера.

Сколиоз - одно из самых исследованных заболеваний. Родителям важно понимать, что такие методы, как массаж, остеопатия, физиотерапия, мануальная терапия, бассейн, не помогают остановить прогрессирующий сколиоз. Единственным доказанным методом лечения сколиоза с соответствующими исследованиями является корсет Шено в сочетании со специализированной гимнастикой.

Чтобы лечение было эффективным, носить корсет ребенок должен в среднем 18 часов. Фото предоставлено центром «Сколиолоджик.ру».

Чем опасен сколиоз?

Сколиоз - это не только искривление позвоночника и косметический дефект внешности. При высоких степенях заболевания идет нарушение функции дыхательной системы, как следствие, сердечно-сосудистой системы. При больших градусах болит позвоночник. А главное - с возрастом все усугубляется. Иногда ситуация может дойти до того, что ребенка не берут на операционный стол, потому что снижена функция дыхания.

- Сколиоз опасен не только тем, что он есть, но и тем, что он прогрессирует. Если болезнь не лечить, человеку может грозить операция и все связанные с ней последствия, - добавляет доктор.

Большое искривление чаще всего можно исправить с помощью операции, но надо понимать, что оперативное вмешательство существенно ограничивает функциональность пациента в дальнейшей жизни. После операции он в обязательном порядке получает инвалидность.

Сколиоз поражает примерно от 3 до 10% населения. Фото предоставлено центром «Сколиолоджик.ру».

Обязательно ли делать операцию?

- Если вовремя обратиться к ортопеду, проблему практически всегда можно решить с помощью корсета Шено. Но когда мы говорим о любых методах лечения, то должны опираться на доказательную медицину, тем более когда говорим о детской медицине. Нельзя ставить эксперименты. Научно доказанные методы - это корсет и специфическая гимнастика. Причем если подходить к вопросу с академической точки зрения, то хирургическое лечение не имеет научных доказательств. Да, мы видим, что деформация исправляется, но научных работ, подтверждающих эффективность, до сих пор нет, - говорит Григорий Аркадьевич.

Использование цифровых технологий в медицине помогает пациентам получать более точное и оперативное лечение. Фото предоставлено центром «Сколиолоджик.ру».

Какие методы профилактики есть?

Их нет. Сколиоз не формируется из-за того, что ребенок криво сидит за партой, носит тяжелую сумку на одном плече, занимается каким-то односторонним видом спорта. Понять причину патологии специалисты не могут до сих пор. Сколиоз либо развивается, либо нет, и, если он развивается, остановить искривление практически в 99 процентах случаев возможно лишь с помощью жесткого корсета. Реальный метод профилактики - своевременное наблюдение и грамотный метод лечения.

Сколиоз поражает примерно от 3 до 10 процентов населения и только у 12 процентов из них прогрессирует и снижает качество жизни. Вроде бы цифры не пугающие, но давайте посчитаем. Население России - 145 миллионов человек. Получается, что у 435 тысяч россиян (те самые 3 процента) сколиоз, а еще у 43,5 тысячи (в основном детей) эта болезнь прогрессирует. Немного? С какой стороны посмотреть. Вырастут эти дети здоровыми или окажутся на иждивении у государства? В европейских странах своевременной диагностике и лечению сколиоза уделяется пристальное внимание, ведь решение этой проблемы позволяет государству сэкономить значительные средства.

- Получается, если смотреть на отдельных пациентов, ситуация вроде бы не критичная, ведь сколиоз - это не жизнеугрожающая болезнь. Но общая статистика все-таки подтверждает актуальность проблемы, - говорит Григорий Аркадьевич. - Ежегодно через нашу клинику проходит порядка 8 тысяч детей, многие из них обращаются повторно. Если говорить о тех, кого мы наблюдаем постоянно, то это 4-5 тысяч человек. К сожалению, это слишком мало, чтобы обеспечить достойную профилактику заболевания.