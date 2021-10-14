В Ленобласти завершают осеннюю посевную: Рожь и пшеница заколосятся на 12 500 гектарах

Урожай только убрали с полей, но в области уже вовсю готовятся к следующему году.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ленинградской области завершили уборку всех зерновых на 100 процентов. Комитет по агропромышленному комплексу региона подводит итоги посевной кампании за 2021 год.
ЧТО ПОСЕЯЛИ
Первые работы начались в апреле. Деньги выделили на семена и удобрения. Правда, работы стартовали немного позже обычного, но в правительстве заверили, что это никак не повлияло на урожай.
- Работы начались несколько позже обычных сроков, но отставания не будет. Хозяйства обеспечены всем необходимым, включая господдержку в 1,7 миллиарда рублей, для оптимального проведения посевной, - рассказывал еще весной председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
За девять месяцев ленинградские несушки дали 2,6 миллиарда яиц.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посев начался традиционно с самого южного района области - с Лужского. В хозяйстве «Рапти» засеяли 154 гектара полей, в землю легли зерна яровой пшеницы сорта «тризо». За ними 25 гектаров овса посеяло лужское хозяйство «Волошово». Потом к посевной подключились еще 11 предприятий и 9 хозяйств. Среди них и те, кто занимается посадкой картофеля: они присоединились последними, в мае.
Лето в Петербурге и Ленинградской области выдалось аномально жарким. Но теплая и засушливая погода не повлияла на урожай негативно. И в этом заслуга исключительно фермеров.
- В условиях засушливого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодня являются фермерское хозяйство Сергея Кузьмина с урожайностью 51,4 центнера с гектара, а также компании «Идаванг Луга», «Рабитицы», «Русское поле» и «Рапти», показавшие урожайность выше 40 центнеров с гектара, - отметил лидеров Олег Малащенко.
ЧТО ПОЖАЛИ
Ленинградского зерна в этом году собрали 141 тысяч тонн - это немного меньше, чем в прошлом году: в 2020-ом урожайность составила 160 тысяч тонн. Но, как объяснили специалисты, итоговый объем еще подрастет, ведь подсчет собранного зерна продолжается.
Уже убрали и рапс - в сумме получилось 6300 тонн. Его в Ленобласти выращивают и для пищевых, и для промышленных целей.
Каждая местная корова с начала года дала в среднем 6790 кило молока.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Картофелем запаслись в количестве 56 200 тонн (93 процента плана этого года). А вот объем остальных овощей вырос - их собрали 39 200 тонн.
Пусть урожай только успели убрать с полей, в Ленинградской области началась подготовка к следующему году. Засеяли 12 577 гектаров зерновых культур, среди них пшеница, рожь и их гибрид - тритикале.
КОНКРЕТНО
Чем засеяли Ленобласть в 2021 году?
- Зерновыми культурами: пшеницей, ячменем, овсом.
- Многолетними и однолетними (силосными) травами - кормовыми культурами.
- Рапсом.
- Картофелем.
- Овощами: капустой, свеклой, кабачками, морковью.
КСТАТИ
Чтобы сделать молоко и мясо дешевле, регион выращивает фуражное зерно. Оно служит основным белковым кормом для животных. Такой корм позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.
Фуражного зерна уже заготовили 59 100 тонн. Полным ходом идет и уборка сена для скота (его заготовили 63 400 тонн), и семян многолетних трав (его запасы пополнили на 988 тонн).
ЗНАЙ НАШИХ!
Ленинградская область уже третий год подряд занимает первое место по производству яиц, молока и продуктивности коров, а также входит в тройку регионов-лидеров России по выращиванию грибов и форели.
Заготовка сена и фуражного зерна для скота продолжается.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
А В ЭТО ВРЕМЯ
Чем похвастал регион на «Золотой осени»?
На ежегодной российской аграрной выставке «Золотая осень» Ленинградская области смогла удивить коллег-специалистов, рассказав о своих основных инвестиционных проектах в агропроме.
За девять месяцев в Ленобласти произвели 2,6 миллиарда штук куриных яиц (плюс 10 процентов к 2020 году), а надой молока на одну корову составил 6792,4 килограмма. Из него к сентябрю произвели 484 800 тонн молока, 1200 тонн сыров и 238 800 тонн другой молочной продукции.
На сегодня в регионе реализуют 100 инвестиционных проектов в области агропрома.
- Объем производства продукции сельского хозяйства с начала года составил порядка 63 миллиарда рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства - 100,6 процента, - рассказали в пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
На выставке регион представил и местную продукцию. Достижениями похвастали 50 компаний, которые производят рыбу, салаты, яйца и молоко. Московские гости были без ума от ленинградских деликатесов. Несколько сыроваренных компаний смогли найти партнеров и договориться о поставки продукции в Московскую область.