В Ленобласти завершают осеннюю посевную: Рожь и пшеница заколосятся на 12 500 гектарах

Урожай только убрали с полей, но в области уже вовсю готовятся к следующему году. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленинградской области завершили уборку всех зерновых на 100 процентов. Комитет по агропромышленному комплексу региона подводит итоги посевной кампании за 2021 год.

ЧТО ПОСЕЯЛИ

Первые работы начались в апреле. Деньги выделили на семена и удобрения. Правда, работы стартовали немного позже обычного, но в правительстве заверили, что это никак не повлияло на урожай.

- Работы начались несколько позже обычных сроков, но отставания не будет. Хозяйства обеспечены всем необходимым, включая господдержку в 1,7 миллиарда рублей, для оптимального проведения посевной, - рассказывал еще весной председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

За девять месяцев ленинградские несушки дали 2,6 миллиарда яиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посев начался традиционно с самого южного района области - с Лужского. В хозяйстве «Рапти» засеяли 154 гектара полей, в землю легли зерна яровой пшеницы сорта «тризо». За ними 25 гектаров овса посеяло лужское хозяйство «Волошово». Потом к посевной подключились еще 11 предприятий и 9 хозяйств. Среди них и те, кто занимается посадкой картофеля: они присоединились последними, в мае.

Лето в Петербурге и Ленинградской области выдалось аномально жарким. Но теплая и засушливая погода не повлияла на урожай негативно. И в этом заслуга исключительно фермеров.

- В условиях засушливого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодня являются фермерское хозяйство Сергея Кузьмина с урожайностью 51,4 центнера с гектара, а также компании «Идаванг Луга», «Рабитицы», «Русское поле» и «Рапти», показавшие урожайность выше 40 центнеров с гектара, - отметил лидеров Олег Малащенко.

ЧТО ПОЖАЛИ

Ленинградского зерна в этом году собрали 141 тысяч тонн - это немного меньше, чем в прошлом году: в 2020-ом урожайность составила 160 тысяч тонн. Но, как объяснили специалисты, итоговый объем еще подрастет, ведь подсчет собранного зерна продолжается.

Уже убрали и рапс - в сумме получилось 6300 тонн. Его в Ленобласти выращивают и для пищевых, и для промышленных целей.

Каждая местная корова с начала года дала в среднем 6790 кило молока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Картофелем запаслись в количестве 56 200 тонн (93 процента плана этого года). А вот объем остальных овощей вырос - их собрали 39 200 тонн.

Пусть урожай только успели убрать с полей, в Ленинградской области началась подготовка к следующему году. Засеяли 12 577 гектаров зерновых культур, среди них пшеница, рожь и их гибрид - тритикале.

КОНКРЕТНО

Чем засеяли Ленобласть в 2021 году?

- Зерновыми культурами: пшеницей, ячменем, овсом.

- Многолетними и однолетними (силосными) травами - кормовыми культурами.

- Рапсом.

- Картофелем.

- Овощами: капустой, свеклой, кабачками, морковью.

КСТАТИ

Чтобы сделать молоко и мясо дешевле, регион выращивает фуражное зерно. Оно служит основным белковым кормом для животных. Такой корм позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.

Фуражного зерна уже заготовили 59 100 тонн. Полным ходом идет и уборка сена для скота (его заготовили 63 400 тонн), и семян многолетних трав (его запасы пополнили на 988 тонн).

ЗНАЙ НАШИХ!

Ленинградская область уже третий год подряд занимает первое место по производству яиц, молока и продуктивности коров, а также входит в тройку регионов-лидеров России по выращиванию грибов и форели.

Заготовка сена и фуражного зерна для скота продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чем похвастал регион на «Золотой осени»?

На ежегодной российской аграрной выставке «Золотая осень» Ленинградская области смогла удивить коллег-специалистов, рассказав о своих основных инвестиционных проектах в агропроме.

За девять месяцев в Ленобласти произвели 2,6 миллиарда штук куриных яиц (плюс 10 процентов к 2020 году), а надой молока на одну корову составил 6792,4 килограмма. Из него к сентябрю произвели 484 800 тонн молока, 1200 тонн сыров и 238 800 тонн другой молочной продукции.

На сегодня в регионе реализуют 100 инвестиционных проектов в области агропрома.

- Объем производства продукции сельского хозяйства с начала года составил порядка 63 миллиарда рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства - 100,6 процента, - рассказали в пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

На выставке регион представил и местную продукцию. Достижениями похвастали 50 компаний, которые производят рыбу, салаты, яйца и молоко. Московские гости были без ума от ленинградских деликатесов. Несколько сыроваренных компаний смогли найти партнеров и договориться о поставки продукции в Московскую область.