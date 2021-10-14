За два года каждого второго ленинградца приобщат к ЗОЖу

Чтобы сделать спорт нормой жизни, за год провели 600 мероприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2019 года в Ленинградской области «Спорт - норма жизни». Так называется проект, который вот уже несколько лет реализуют в регионе. Глобальная задача - к 2024-му сделать так, чтобы 55 процентов ленинградцев вне зависимости от пола и возраста занимались каким-либо спортом или хотя бы поддерживали физическую форму. Эта цель соотносится с национальным проектом «Демография».

В прошлом году спортивных и подтянутых ленинградцев насчитали 45 процентов - эти данные озвучивал весной в своем отчете губернатор Александр Дрозденко.

- Для повышения популярности спорта и здорового образа жизни в 2020 году в регионе мы организовали почти шестьсот физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по проекту «Спорт - норма жизни», - отчитался глава региона.

Жажду движения уже привили более чем 45 процентам жителей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие из региональных спортивных событий хорошо знакомы ленинградцами: «День снега», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима». Отдельное внимание в области решили уделить экомаршрутам в рамках проекта «Тропа-47». Его нарекли так не только по коду региона, но и по запланированному количеству троп к 2024 году.

- По этому проекту разработаны уникальные экомаршруты: велосипедные - в заказниках «Гряда Вярямянселькя» и «Линдуловская роща», велосипедный и пешеходный - в заповеднике «Колтушские высоты», - рассказал губернатор.

КРУГОМ ВОДА

Дабы планы стали реальностью, еще работать и работать, но чтобы успеть в срок, в регионе делают многое: проводят соревнования, обновляют, развивают и модернизируют спортивную инфраструктуру.

Взять только текущий, 2021 год. Бассейн в Кингисеппе. Его готовность на сегодня - 99 процентов. Здесь можно будет не только заниматься плаванием и готовить профессиональных спортсменов, но и принимать международные соревнования. Самая большая чаша включает десять пятиметровых дорожек, а еще есть две водные чаши поменьше.

В конце сентября стройку инспектировал председатель комитета финансов Роман Марков. Он отметил, что местные жители давно ждут открытия бассейна, тем более что Кингисеппский район активно развивается и становится все многолюднее.

Сейчас в школах области открыто 198 спортивных клубов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один бассейн будет в Гатчине. Его строят по концессионному соглашению, и для России это в новинку: раньше в стране не заключали соглашений, которые предусматривают не только строительство, но и эксплуатацию спортивного сооружения с привлечением частников. Готовность объекта - 86 процентов. В здании бассейна будет три чаши (спортивный бассейн, оздоровительный бассейн и бассейн для обучения плаванию детей 7-10 лет), а также четыре спортзала.

Ждут открытия физкультурно-спортивные комплексы в Котельском (это тоже Кингисеппский район) и Сертолово. Первый должны открыть к концу 2022 года, работы над ним начались летом. Сроки завершения работ в Сертолово пока точно не обозначены.

А ЧТО ЕЩЕ?

В 2021 году в рамках проекта «Спорт - норма жизни» в Ленобласти:

- провели региональный этап всероссийской спартакиады и областные соревнования среди студентов, в том числе связанные с ГТО

- проводят курсы повышения квалификации судей и специалистов для ГТО.

- приобрели инвентарь, оборудование и экипировку для спортивных сборных команд Ленобласти по базовым видам спорта: водному поло, волейболу, горнолыжному спорту, фристайлу (в регионе базируются команды этих олимпийских видов спорта, достигшие успехов; приказ о базовых видах спорта на пятилетку утверждает Минспорта России. - Прим. ред.)

- провели 118 первенств области в системе подготовки спортивного резерва.

ВЕДИ ЗОЖ СМОЛОДУ

Особняком стоит детский спорт. И в нем ключевые «игроки» - школьники. Хотя все ленинградский спортивные проекты взаимосвязаны, в регионе много раз подчеркивали: задача власти - привить подрастающему поклонению любовь к спорту не на словах, а на деле. С одной стороны, для ребят проводят все больше и больше соревнований. С другой - усовершенствуют места, где они занимаются спортом.

- Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше школьников занимались спортом, - говорит Александр Дрозденко. - Благодаря реконструкции школьных стадионов и спортзалов, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов более трехсот школьных клубов сегодня участвует в различных соревнованиях по Ленобласти.

Среди решений, работающих на достижение цели, - масштабная реконструкция школьных стадионов, которую запустили еще в 2014 году.

- Каждая школа Ленинградской области должна иметь на своей территории современный мини-стадион с искусственным покрытием, освещением, сектором для сдачи норм ГТО, волейбольными и баскетбольными площадками, - уверены в правительстве.

КОНКРЕТНО

В каких соревнованиях участвуют школьники:

- зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

- межрегиональные и региональные этапы Всероссийского фестиваля дворового спорта «Хоккей в валенках «Русская зима»

- всероссийские соревнования среди школьников «Президентские старты» и «Президентские спортивные игры»

- «Веселый воланчик» (бадминтон)

- «КЭС-баскет» (баскетбол)

- «Летающий мяч» (волейбол)

- «Крепыш» (дзюдо)

- «Веселый дельфин» (плавание)

- «Мини-футбол в школу» и «Мини-футбол в вузы» (мини-футбол)

- «Будущее зависит от тебя» (футбол среди команд детских домов и интернатов)

- «Золотая шайба» (хоккей)

- «Кожаный мяч» и «Колосок» (футбол)

- «Чудо-шашки» (шашки)

- «Белая ладья» (шахматы).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 центра тестирования ГТО работает в Ленобласти. Каждый год в их мероприятиях принимают участие сотни школьников.

198 школьных спортивных клубов открыто в регионе. Все они созданы на базе общеобразовательных организаций.