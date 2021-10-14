Петербург снова стал лидером по смертности от COVID-19 среди всех городов России

В Петерурге вновь зашкаливает смернтость от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург – абсолютный лидер среди всех городов России по смертности от COVID-19. И это – официальная статистика. В среднем в Петербурге умирает 424 человека на 100 000 населения. В Москве – она занимает вторую строчку «антирейтинга» - 239 человек. С чем это связано - разбирались корреспонденты «Комсомольской правды».

СМЕРТЕЛЬНЫЙ «ШТОРМ»

Если верить сервису Yandex DataLens, где собираются данные об эпидемии COVID-19 со всего мира, то Россия стабильно входит в тройку стран по уровню летальности – соотношению количества заболевших и умерших. У нас этот показатель равняется 2,78 %, у Италии – 2,79 %. А самая высокая летальность наблюдается в Китае – 4,55 %. При этом наибольший вклад в смертельную статистику вносят Москва и Санкт-Петербург. И если с Москвой все более-менее понятно, то к Петербургу у исследователей и журналистов уже не в первый раз возникают вопросы.

- По нашим наблюдениям никакого «скачка смертности» в Петербурге не произошло – процент летальных исходов остался примерно таким же, как и раньше, - рассказал «Комсомолке» врач-реаниматолог одного из городских стационаров, попросивший не указывать в статье его имя. – Другое дело, что выросла заболеваемость – а раз больше людей болеет, то и умирает больше. Отсюда такая динамика. Мне, например, известен стационар, из которого за сентябрь выписалось 180 пациентов. 50 из них – в морг.

Причину специалисты видят прежде всего в новых свойствах самого вируса.

- Главной причиной смертей пациентов с COVID-19 является, как и прежде, цитокиновый шторм (опасное осложнение, при котором иммунная система человека «сходит с ума» и начинает атаковать организм вместо того, чтобы его защищать, прим.ред.), - уточняет собеседник «КП». – Только если раньше он развивался за две-три недели, то теперь этот период сократился в среднем до одиннадцати дней. К тому же сам шторм стал переноситься людьми тяжелее – а значит и умирают они теперь от него чаще.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ МОСКВА

Впрочем, со мнением о том, что Петербург – лидер по «ковидной» летальности, согласны далеко не все. Так, независимый демограф Алексей Ракша рассказал «Комсомолке», что официальная статистика может сильно расходиться с реальностью.

- Официальная статистика настолько запутана и непрозрачна, что я бы не рекомендовал использовать ее для оценки ситуации, - посоветовал ученый. – Тем более что есть куда более надежный критерий – избыточная смертность. То есть, очень просто говоря, мы берем нормальное, ожидавшееся число умерших за определенный период, потом реальное количество смертей, и сравниваем их. И вот если провести такую работу, выяснится, что Петербург и Москва почти не отличаются друг от друга. К примеру, за период с начала пандемии по август число умерших сверх нормы составило 53-54% от нормальной годовой в обеих столицах, и это пятое-шестое место в стране после Чечни, Ингушетии, Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Другое дело, что эти данные не очень совпадают с уровнем официальной заболеваемости, который в Москве якобы выше. Но, опять же, он выше по официальной статистике – а ей, как я уже говорил, доверять особо не стоит.

Другой более-менее надежный критерий, по словам Алексея Ракши – статистика поисковых запросов в Яндексе. Он следит за долей следующих запросов: «Пропало обоняние», «лечение коронавируса», «пульсокисметр и сатурация», «как вызвать скорую». По ним Петербург и Москва, опять же, похожи – и там и там люди используют эти ключевые фразы примерно с одинаковой частотой.

- Поэтому я бы не стал говорить, что в Петербурге прямо сейчас разворачивается какая-то особенная катастрофа, - констатирует эксперт. – Другое дело, что сама Россия пострадала от эпидемии COVID-19 очень сильно – по состоянию на 10 октября мы потеряли уже больше 770 000 человек и продолжаем терять примерно по 2 400 в сутки. Во всей Европе по проценту прироста смертности с начала пандемии впереди нас только Албания, Косово и Сан-Марино.

Что будет дальше? Пока, констатирует эксперты, строить прогнозы невозможно. - Заболеваемость растет, но насколько сильно она вырастет – неизвестно, - отмечает Алексей Ракша.

– Есть очень большая вероятность, что повторится ситуация прошлого года, когда в Москве и Петербурге рост заболеваемости продолжался вплоть до Нового года. Дальше будем надеяться на долгие каникулы – как показывает практика, они очень хорошо разрывают цепочки передачи вируса.

МНЕНИЕ

Директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук:

- Петербург был одним из лидеров по правильному определению причин смерти. Исследования избыточной смертности, которые проводились в этом году, показали, что далеко не все летальные исходы у нас правильно атрибутировались – то есть, даже если причиной смерти действительно становился COVID-19, не факт, что это правильно устанавливалось и записывалось. Где-то не справлялись патологоанатомические бригады, где-то специалистам не хватало компетенции и так далее. А вот в Петербурге проблем практически не было. Так что есть вероятность, что это не в Петербурге подозрительно высокая смертность, а в Москве подозрительно низкая.