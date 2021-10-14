Полтора миллиона рублей за час: Ольга Бузова, Стас Пьеха и другие звезды взвинтили цены за корпоративы из-за пандемии

Российские звезды не стали снижать свои гонорары после пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Любимое занятие – считать чужие деньги. Особенно если это деньги российских звезд. Когда в начале 2020-го весь мир вынужденно ушел на карантин, без работы остались артисты, певцы и шоумены. Представители шоу-бизнеса жаловались и грозились уйти на завод. Но не тут-то было.

Чтобы в конец не обнищать, многие звезды подняли гонорары за свои выступления. «Комсомолка» выяснила, сколько сейчас звезды берут за свой выход на сцену.

У Бузовой доходы только выросли. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга БУЗОВА:

С каждым годом все ценнее

Кем только не успела побывать Ольга Бузова за двадцать лет своей известности. Участницей скандального «Дома-2», затем ведущей этого проекта, женой футболиста, писательницей, дизайнером, а теперь она еще и певица. У поп-дивы миллионная армия фанатов, которая всегда забивает до полна любую концертную площадку. Поэтому ценник звезда тоже завышает, на зависть другим коллегам по цеху.

Чтобы услышать хиты Ольги Бузовой на корпоративе, достаточно иметь в кармане 1,5 миллиона рублей – до пандемии было на 300 тысяч рублей дешевле. На сцене певица и телеведущая покажет часовую программу. Но цена может быть выше, стоимость выступления завит от условий, в том числе и от времени. К слову, как и у всех остальных артистов.

Стас ПЬЕХА:

Плюс триста тысяч

Еще один «миллионщик» - это Стас Пьеха. Раньше внук знаменитой Эдиты брал за одно выступление 900 тысяч рублей, но пандемия расставила точки над «и». Теперь певец возьмется за микрофон только за 1,2 миллионов рублей. В эту стоимость входит перелет всей команды и артиста, всего пять человек.

Возможно на повышение гонорара повлиял недавний скандал с артистом. Летом 2021 года сына Пьехи избила соседка, жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, из-за того, что мальчик проткнул карандашом ее надувной бассейн. На женщину даже уголовное дело завели. Правда, к октябрю о скандале немного подзабыли.

У Алисы Вокс гонорар стал выше, чем в во времена группы "Ленинград". Фото: соцсети

Алиса ВОКС:

Выпустила новый альбом и подняла ценник вдвое

Алиса Вокс больше пяти лет назад ушла от Сергея Шнурова и группы «Ленинград». Солистка отправилась в свободное плавание, но слава быстро угасла, хоть и подопечная «Шнура» продолжала писать песни. Девушка придумала свою программу, которая называлась «Лабутен-шоу», выступала в клубах. Но былой известности не смогла достигнуть.

До 2020 года Алиса Вокс готова была работать за гонорар в 600 тысяч рублей вместе со всей группой танцовщиц. Осенью 2021 года у нее вышел новый альбом в стиле «Ленинграда» с материными песнями. Несколько композиций сейчас крутят на радио, а Вакс повысила гонорар.

Теперь пригласить Алису Вокс на корпоратив будет стоить 1,2 миллиона рублей. Цена почти как у Ольги Бузовой.

У Клявера стабильный прайс. Фото: Иван МАКЕЕВ

БУЛАНОВА И КЛЯВЕР:

Стабильность даже в гонорарах

Хотите на свою свадьбу или день рождения красавчика из группы «Чай вдвоем» - придется раскошелиться. Поскольку группа давно распалась, теперь ребята дают концерты по отдельности. Денис Клявер живет в Москве, но с большим удовольствием работает и в других городах. Правда стоить его выступление будет от 700 тысяч рублей. Перелет артиста строго в бизнес-классе.

Кстати, как сообщают в концертном агентстве, бывший солист группы «Чай вдвоем» один из немногих, кто много лет держит одну и ту же ценовую планку.

У еще одной коренной петербурженки Татьяны Булановой тоже стабильность в гонорарах. Корпоратив исполнительница хита «Не плачь» отведет за 600 тысяч рублей в любой точке страны. Но последние годы артистка редко соглашается на дальние выезды.

Зара берет больше как ведущая мероприятий. Фото: соцсети

ЗАРА:

Как ведущая - дороже

Скромнее прайс у певицы Зары. Петербурженка часто выступает на концертах, которые крутят по центральным каналам. Но и на корпоративах не прочь заработать. За один выход на сцену до пандемии Зара брала от 950 тысяч рублей, сейчас за выступление певица получает 1,2 миллиона. А вот если хотите Зару в качестве ведущей, придется заплатить еще больше – от 1,5 миллионов рублей.

Больше четырех миллионов рублей просят Little big за одно выступление. Фото: соцсети

А ЧТО ЕЩЕ?

Концерты по цене «БМВ»

Что Little Big, что группа The Hatters на пике своей популярности. Даже пандемия не смогла сломить оба коллектива, доходы их только выросли.

За выступление «Шляпников» придется выложить 45 тысяч евро, в переводе на российские рубли это 3,7 миллионов.

Их коллеги по цеху Little Big, берут еще больше – 65 тысяч евро, то есть 5,4 миллиона рублей. Послушать рейв группу стоит столько же, как купить новенький «БМВ». Но армия фанатов подтвердит, что их концерты дороже любых денег.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Полтора года сидели без работы»

Вахтанг ВАХТАНГИШВИЛИ, режиссер и креативный директор агентства V-EVENTS:

- Основной причиной роста гонорара у звезд стал коронавирус. Артисты полтора года сидели без работы, теперь они обязаны выживать. Они ведь не для себя эти деньги зарабатывает: им еще нужно кормить музыкантов, балет, аранжировку, платить за офис и репетиционные базы. Во-вторых, артист на прямую привязан к курсу валют. Когда составляется прайс, суммы обозначаются в евро. А вот от количества подписчиков в Instagram ничего не зависит.