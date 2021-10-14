Ребенок пять часов ждал помощи: Четырехлетнему мальчику оторвало палец на карусели в детском саду Ленобласти

4-летний мальчик получил уже пятую травму в этом детском саду ФОТО: соцсети

Первый рабочий день мамы 4-летнего Ярослава (прим. Ред. - имя изменено) Ксении закончился в больнице. Туда она вместе с сыном пыталась попасть почти пять часов, пока ребенок плакал от тяжелой травмы, полученной на, казалось бы, безобидной площадке детского сада.

ПЕРЕПУГАННАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

- Я почти два года проходила обучение, чтобы наконец выйти на работу. И в первый же день в 18 часов мне позвонила воспитательница с детского сада и попросила срочно приехать, - рассказала «КП-Петербург» Ксения.

По телефону маме ничего не сообщили, поэтому испуганная женщина сразу поехала в сад.

- Я очень испугалась, потому что Ярослав уже не раз травмировался в этом садике, - вспоминает мама малыша. - Год назад он там сломал руку, потом ему рассекли подбородок. Помню, я тогда пришла, а у него все лицо в крови.

По словам медиков, из-за упущенного времени палец могут не спасти ФОТО: соцсети

На этот раз Ксению ждала не более радужная картина. По ее словам, маленький Ярослав прямо в верхней одежде лежал на руках у перепуганной воспитательницы.

- Палец был почти отрублен. Ноготь вместе с фалангой раздроблены, - рассказала Ксения «КП-Петербург». - Рядом с воспитательницей и Яриком не было никого из работников, даже заведующей. Все лекарства были в медпункте, который закрыт на ключ. Медсестра там бывает только несколько часов в день. Сыну даже первую помощь не могли оказать. Спасибо родителям, которые в это время были в саду. Они бегали в магазин поблизости, покупали замороженные продукты, чтобы приложить, пока мы ждали скорую.

«ТАМ ВСЕ ИЗРУБЛЕНО»

Скорую вызвали сразу после травмы, но через полчаса, по словам Ксении, поняли, что она не приедет. Позвонили еще раз, но на той стороне провода сказали, что ждать долго, посоветовали добираться самостоятельно. Ксения вместе с Ярославом сели на такси и поехали в ближайший травмпункт.

Сейчас малыш находится в больнице ФОТО: соцсети

- В травмпункте нам сказали, что ничем помочь не могут - нужна операция, - с дрожью в голосе рассказывает женщина. - Уже там вызвали скорую еще раз, но и на ней мы добирались до больницы в Петербурге почти три часа. Получается, что приехали туда только через пять часов после травмы.

Только в одиннадцать вечера мальчика положили на операционный стол, но много времени было уже потеряно, об этом родителям сказали врачи Клиники Санкт-Петербургского Педиатрического Медицинского Университета, где сейчас Ярослав лежит вместе с мамой.

- Медики сказали, что была дорога каждая минута, а мы ехали столько часов… В палец вставили стержень, но сказали, что шансов почти нет, - тяжело вздыхает Ксения. - Там все изрублено, целых сосудов почти не осталось. Но мы не теряем надежды.

КТО ВИНОВАТ?

Маленький Ярослав остается в больнице, а вот в садике целый переполох. Решают, «кого казнить, а кого помиловать». По словам Ксении, воспитательницу группы, в которую входил Ярик, хотят уволить по статье о халатности. Только вот родители ребенка не считают ее виновной в травме.

Палец ребенка застрял в механизме крутящейся карусели ФОТО: соцсети

- Мы видели записи с камер и знаем, что произошло на той площадке. Вместе с другими детками Ярик катался на крутящейся карусели и случайно взялся рукой за середину механизма, которая была почему-то открыта, - говорит Ксения. - В таком опасном состоянии карусель находилась уже две недели, пострадать мог любой ребенок. Виноват человек, отвечающий за безопасность.

Воспитательница, по словам Ксении, наоборот оказалась в этой истории самым благородным и чувствительным человеком. От перенесенного стресса женщина уже три раза падала в обморок. Она единственная из работников сада постоянно звонит матери мальчика и интересуется его состоянием.

Детский сад ждут проверки ФОТО: соцсети

- Только воспитательница успокаивала ребенка, когда это все случилось. Я думаю, она сделала все, что было в ее силах, - отмечает Ксения. - Но мы это с рук не спустим, хотя на все предыдущие травмы и закрывали глаза, но это уже слишком. Мы пойдем в полицию, если понадобится, и в прокуратуру.

Проверки в детский сад уже нагрянули. Историей заинтересовались Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и следственный отдел города Всеволожск. Организована доследственная проверка. В самом детском саду комментировать ситуацию отказываются, говорят, что слишком заняты, но отмечают, что «все на самом деле не так трагично».