«Голодная» женщина в прошлом: Вячеслав Малафеев вернулся к жене после флирта с бывшей Гуфа

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Между футболистом Вячеславом Малафеевым и его супругой Екатериной пробежала черная кошка, а если точнее соперница. Семейная пара 1 октября объявила о паузе в отношениях, супруги даже разъехались. А когда на телеэкраны вышел выпуск «Звезды в Африке», где бывший игрок «Зенита» принял участие, все встало на свои места. Футболист на всю страну заигрывал с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Довлатовой. «Голубки» нежно общались и разговаривали на тему секса.

Несколько недель Малафеевы жили отдельно, но теперь Екатерина объявила, что им удалось наладить отношения.

- Ой, как много пришло вопросов про наши отношения с мужем. Все офигенно. Живем дальше. Работаем вместе и детей воспитываем. Я за экологичность и уважение, - написала Екатерина Малафеева в Instagram.

При этом жена футболиста не скрывает, что ревновала мужа к Айзе. Про соперницу она язвительно отзывалась, мол встречаются «голодные» женщины.

О причинах расставания супруги не говорят. А ведь месяц назад бизнес-леди рассказывала о планах подарить мужу еще одного ребенка. Сейчас в семье Малафеевых трое детей, двое из которых у Вячеслава от первого брака.