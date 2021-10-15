Врачи о состоянии мальчика, которому оторвало палец на карусели: «Говорят, что шансов нет»

4-летний мальчик находится в больнице после прогулки на площадке детского сада ФОТО: соцсети

Палец ребенка перекрутило в механизме детской карусели, ноготь и фалангу раздробило… По описанию похоже на кадр из кровавого ужастика, но, как оказалось, так может закончиться будний день в обычном детском саду.

«МОЛИМСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО»

В Кудрово 4-летнему малышу Ярославу (прим.Ред., - имя изменено) не посчастливилось схватиться за открытый механизм крутящейся карусели во время прогулки на детской площадке. Палец ребенка зажало механизмом.

- Мне позвонила воспитательница и попросила срочно приехать в садик. Я испугалась и тут же поехала, - рассказала «КП-Петербург» мама мальчика Ксения. - Когда вошла в садик, то увидела, что Ярик лежит на руках у воспитательницы, она его успокаивает.

После приезда матери вызвали скорую. Пока ее ждали, родители других деток бегали в соседний магазин, чтобы приложить хоть что-то холодное к руке ребенка. Как оказалось, медсестры в то время не было на месте, а кабинет с лекарствами был закрыт. Первую помощь Ярику оказать не смогли, да и врачей скорой так и не дождались.

- Мы позвонили в скорую через полчаса после вызова, там сказали, что ехать будут еще долго. Посоветовали добираться самостоятельно, - вспоминает Ксения. - Мы доехали до ближайшего медпункта, там нам ничем не помогли. Вызвали скорую и отправили в специализированную клинику в Петербурге.

В общем, от карусели до операционный маленький Ярослав добирался почти пять часов. По словам врачей, для него каждая минута была на счету, поэтому сейчас вероятность спасти палец ребенка очень маленькая.

- Палец пришили, но врачи говорят, что шансов нет. Если не приживется, будет ампутация, но мы молимся, чтобы все было хорошо, - рассказала «КП-Петербург» мама мальчика. - Когда врачи спрашивают у Ярика, как все произошло, он сразу начинает плакать. Ему тяжело это вспоминать. Да и каждый день перевязки, антибиотики и прочее. Он тут скучает, хорошо хоть начал общаться с другими детками, но скоро нас должны перевести в другое отделение. В нашем обнаружили ковид.

ПО СТАТЬЕ НЕ УВОЛЯТ

В то время, как маленький пострадавший лежит в больнице, в самом садике начались «скандалы, интриги, расследования». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

- Сейчас заведующая ищет, на кого бы перенести вину за этот случай, - рассказывает Ксения. - Воспитательница нам рассказывала, что та просила ее взять все на себя. Сказала, что так они не станут увольнять ее по статье, а просто переведут работать в другой свой корпус.

По словам Ксении, воспитательница отказалась. Она часто звонит родителям и очень переживает из-за случившегося, женщина уже трижды потеряла сознание. После ее отказа такое же предложение поступило заведующей хозяйственной частью. Мама Ярослава утверждает, что та его приняла. Кто на самом деле прав, а кто виноват, покажет расследование полиции, которое еще продолжается.