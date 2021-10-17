Старейший пожарный вуз России отмечает 115-летие

Бывшие курсанты и студенты учебного заведения защищали ленинградцев в войну - и продолжают спасать петербуржцев сегодня. Фото: Санкт-Петербургский университета ГПС МЧС России

18 октября – 115 лет со дня основания Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Для многих это учебное заведение мечты, и конкурс это подтверждает. О старейшем вузе рассказал его начальник – генерал-лейтенант внутренней службы, доцент кандидат технических наук Богдан Гавкалюк.

– Насколько широк спектр специальностей, по которым готовит университет?

– Изначально Курсы пожарных техников, из которых вырос университет, в 1906 году задумывались как учебное заведение по подготовке руководителей тушения пожаров и специалистов, осуществляющих профилактическую работу. С переходом учебного заведения в МЧС России и получением статуса университета ситуация изменилась. Сейчас мы готовим специалистов по 72 направлениям и по различным формам обучения – очной, заочной, заочной с применением дистанционных технологий. За всю историю из нашего университета выпущено 40 000 специалистов.

Генерал-лейтенант внутренней службы, доцент кандидат технических наук Богдан Гавкалюк. Фото: Санкт-Петербургский университета ГПС МЧС России

Наши выпускники работают в сферах пожаротушения, надзора, в экономических, юридических, экспертных подразделениях, психологических службах. В университете создан Институт профессиональной подготовки, что позволяет повысить качество практических навыков выпускников.

– На каких специалистов сегодня больше всего спрос?

– Наибольшее число желающих поступить на специальность «пожарная безопасность». Также высок интерес к «судебной экспертизе».

– Говорят, что образование в вузе уникально. Почему?

– Университет – старейшее в стране учебное заведение пожарно-технического профиля с более чем вековой историей. Другого такого нет. Кроме того, только у нас на базе университета функционируют Молодежный центр, в который входят Молодежный инновационный комплекс Cerebrum, региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Молодежный пресс-центр, поисковый отряд «Наше время», волонтерское движение «Горячие сердца» и студенческий спортивный клуб «Невские львы».

– На кого равняются ваши курсанты и студенты?

–Наших выпускников всегда отличали профессионализм и преданность делу пожарного и спасателя. В период Великой Отечественной войны личный состав учебного заведения принимал участие в тушении пожаров в Ленинграде, курсанты и преподаватели участвовали в кровопролитных боях на Невском пятачке. Погибло 194 человек.

В 1977 году медалью «За отвагу на пожаре» были посмертно награждены курсанты Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР М.Б. Жуков, Ю.Б. Малышев, В.А. Иванов, которые своими жизнями заплатили за спасение людей из горящего поезда Москва-Ленинград.

В 1991 году, спасая людей из горящей гостиницы «Ленинград», пали смертью храбрых выпускники учебного заведения майор внутренней службы С.Г. Капитонов и старший лейтенант внутренней службы В.А. Самойлов. Оба посмертно награждены орденом Красной Звезды.

В 2010 году выпускник учебного заведения – начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве полковник внутренней службы Е.Н. Чернышев – был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре.

В этом году за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Орденом Мужества награжден выпускник университета 2020 года лейтенант внутренней службы А.Э. Соколов, принимавший участие в тушении пожара в здании «Невская мануфактуры».

– 2021 год объявлен Годом науки и технологии. Наверняка старейшему вузу в этом плане есть чем гордиться.

– Научные исследование в нашем вузе – необходимый элемент деятельности преподавателей наряду с основной обязанностью: обучать и воспитывать курсантов, слушателей и адъюнктов. В научных исследованиях принимают участие не только опытные, но и молодые преподаватели и адъюнкты.

У нас выполняются работы в интересах развития МЧС России. Это вопросы обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий, повышение качества управления в системе МЧС, а также вопросы экономической и юридической деятельности министерства.

У нас, например, изобрели... огнетушитель! Разумеется, не простой, а нового поколения. В нем предусмотрена встроенная пористая емкость для огнетушащего порошкового состава. За счет этого увеличивается стартовый импульс струи, она бьет мощнее, дальше, а значит, человеку не нужно близко подходить к пламени. Кроме того, уменьшается остаток вещества в корпусе, а значит, повышается КПД огнетушителя.

– Поделитесь планами по развитию вуза на ближайшую перспективу.

– К 115-летию открыли новый спортивно-оздоровительный корпус университета и музей истории учебного заведения. Также открыта учебная пожарная башня, на которой совершенствуют мастерство курсанты.

В июне мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования по новым направлениям подготовки: по профилям юриспруденция и экономика. Помимо этого, развиваем направление подготовки иностранных специалистов пожарно-спасательного профиля.

СЛОВО СТУДЕНТАМ

Михаил РЯБУХИН, 4 курс:

– В университет я поступил после окончания школы №484. В старших классах у нас регулярно проходили мероприятия с курсантами и офицерами вуза, и я понял, что хочу равняться на них, что и мое призвание – спасать людей. В университете мы периодически выезжаем на ликвидацию последствий ЧС, заступаем на боевые дежурства в спасательные подразделения города, помогаем ветеранам. Совсем недавно вернулись с ликвидации последствий наводнения в Крыму. Там мы занимались просушкой помещений, убирали обломки деревьев с улиц и меняли русла потоков, которые возникли в результате обильных осадков.

Мария ГАБЕЦ, 3 курс:

– Сколько себя помню, мечтала стать спасателем. Сначала поступила в кадетский корпус при Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России, а после и в сам университет. Я занимаюсь в вузе и спортом, и творчеством, а еще состою в поисковом отряде при университете. Наш вуз дает навыки, которыми должен обладать будущий командир и начальник, поэтому обучение строится по принципу служебной лестницы. Мне хочется стать настоящим профессионалом.

Мария ПОЛЯКОВА, 3 курс:

– Еще в школе, после участия в районных и городских соревнованиях «Зарница», меня заинтересовало МЧС. А когда я стал учиться в кадетском классе МЧС, интерес только вырос. Я обучаюсь по специальности «Техносферная безопасность – пожарно-техническая экспертиза». Преподаватели замечательные. Творческая и спортивная жизнь в университете кипит: каждый может проявить себя, где пожелает. Все это помогает развиваться всесторонне, жить насыщенно.