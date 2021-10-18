«Наброски будущего»: Покрас Лампас показал, какие арт-объекты могут появиться на улицах Петербурга

По словам студентов, Покрас не вмешивался в творческий процесс, а лишь давал советы. Фото: Василий Юхнев.

Полумрак Академии Штиглица медленно заполнялся журналистами: многие из них с любопытством озирались по сторонам. Интерьеры училища: стены, украшенные разноцветными росписями и переплетениями орнаментов, сводчатые потолки — будто в мавританском дворце, впечатляют даже избалованных дворцовыми убранствами петербуржцев.

Девушки-волонтёры просили телевизионщиков не ставить камеры на массивные деревянные скамьи. Это ведь музей, хоть в нем и кипит жизнь: рождаются новые идеи, дизайн-проекты и даже шедевры. Здесь же проходили мастер-классы, в которых участвовали двадцать лучших студентов Академии. Под руководством Покраса Лампаса победители конкурса портфолио разрабатывали свои арт-объекты. Неделю назад художник провёл лекцию, посвящённую стрит-арту. Именно так стартовал проект «Субкультурное пространство» — плод совместной деятельности проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», Пушкинского Музея и Академии Штиглица. А меньше чем через неделю, 15 октября, молодые художники показали эскизы работ, которые, вполне возможно, появятся на улицах города.

Каждый из 20 студентов мог представить по несколько работ. Фото: Василий Юхнев.

ПРЕЛОМЛЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Студенты участвовали в воркшопах по лепке и литью, мозаике и графике, чтобы создать свои произведения уличного искусства. Переосмыслить обыденные и даже скучные места, мимо которых мы ходим каждый день, чтобы превратить их во что-то уникальное: объекты, которые будут фотографировать горожане и туристы, что станет новой меткой на карте Петербурга. На первом этапе многоступенчатого проекта никто не ограничивал молодых творцов, именно поэтому выставка — своеобразный фонтан идей.

Надежда Казаковцева, Максим Фролов и Давид Скворцов назвали свою работу Nice City. Фото: Василий Юхнев.

- Цель у нашего проекта одна: мы хотим найти возможность коммуникации между уличным искусством и традиционными техниками, которые есть в Академии, — рассказывает художник. — Мне кажется, что возможность поработать со студентами в короткие сроки — это интересный взгляд на то, как можно оптимизировать и ускорить не только процесс генерации идей, но и вообще свежего взгляда на улицу, который впоследствии начинает отшлифовываться при помощи различных взглядов и комментариев со - стороны города.

- На сегодняшний момент идеи ребят находятся на первоначальном этапе, когда воображение практически ничем не ограничено. — добавляет еще один куратор проекта Анна Заведий, СЗФ ГМИИ им.А.С.Пушкина. — Проекты придумывались на основе визуальных референсов, которые мы давали на практикумах и на основе наших рекомендаций по реализации. Среди них есть продуманные и жизнеспособные идеи.

Перед пресс-конференцией Покрас Лампас и другие члены комиссии осмотрели эскизы студентов. Фото: Василий Юхнев.

Нет, никто не предлагал снести город и построить всё заново, как один одиозный современный архитектор. Тут другой подход. На прогулке в центре Северной столицы студенты лишь смотрели, учились слушать город, чтобы их собственные высказывания, которые пока что — всего лишь фантазии, звучали в унисон с голосом Петербурга. Например, художница Ада Морозова в своём проекте пытается найти человека.

- Я затронула очень личную тему, которая при этом касается каждого. В большом городе очень легко потеряться, исчезнуть в толпе. И также легко упустить кого-то. И я решила придумать операцию по поиску человека. На первом этапе раздавала бы листовки, расклеивала бы их по доскам объявлений: «Потерялся человек, помогите его найти». На них был бы указан адрес. И когда самые любопытные пришли бы по означенному адресу, то увидели бы графическую работу и маленькое зеркальце. И тот, кто взглянул бы в него, понял, что потерянный человек — он сам.

А вот проект Максима Фролова — это дань уважения литератору Даниилу Хармсу, завёрнутая в обертку из популярного фильма «Матрица». Связать два мира должен, конечно же, телефонный провод. Автор решил переосмыслить банальную мемориальную табличку на улице Маяковского — рядом с ней он разместил бы телефонную будку, покрытую зелёными вертикальными надписями. Но не двоичным кодом, а цитатами литератора.

— Мне показалось это довольно уместным, — делится художник. — Потому что матрица — про то, что всё состоит из чисел, а Хармс — про то, что всё состоит из букв. На самом телефоне располагался бы qr-код. Если вы навели бы на него камеру, появилось бы изображение Хармса, а с будкой начали бы происходить метаморфозы.

Также художник предложил заполнить изъяны материальной реальности цифровым содержимым. По его замыслу, в ямах на асфальте, трещинах домов могла бы появиться мозаика — своеобразные «пиксели», что погрузили бы зрителя в виртуальный мир: создали впечатление, что наша реальность «прогрузилась» не до конца. Ну и куда же без дополненной реальности: наведя на qr-код камеру, прохожий смог бы увидеть значок загрузки — вечной, как и ремонт российских дорог.

Ада Морозова планирует не только разместить графическую работу, но и устроить перфоманс. Фото: Василий Юхнев.

На выставке вообще довольно много работ связано с миром по ту сторону экрана. Например, группа художников решила перенести кусочек игры GTA: Vice City в Петербург. Крохотная коробочка — диорама магазина, в которую заходит главный герой. Ее создатели проекта хотели бы разместить в нише одного из домов.

- Мы создали макет супермаркета, который существует в игре только лишь с одной целью — чтобы главный герой мог его ограбить, — объясняет художница Надежда Казаковцева. — Идея игры завязана на насилии, убийствах и грабежах. Мы же захотели изъять из игры всё насилие — оставить супермаркет, в который герой заходит просто за покупками.

Один из проектов Максима Фролова посвящен Даниилу Хармсу. Фото: Василий Юхнев.

НАФТАЛИНОВЫЙ ГОРОД

Представитель КГИОП заверил, что большинство проектов постараются реализовать, ведь для художника нет ничего хуже, чем работа «вхолостую». С ним согласен и Алексей Моор. заместитель председателя КГА - главный художник Санкт-Петербурга:

- Исполнительные органы власти обязательно должны участвовать в таких мероприятиях – слышать запросы молодого поколения, видеть формы проявления его творчества, учитывать креативные предложения. — высказался чиновник. — Я знаю, как важно художнику признание общественностью его работы. И то, что проект ПАО Газпром «Друзья Петербурга» создаёт площадку для диалога художников, кураторов проекта, экспертов, жителей города и органов государственной власти, является значимым шагом в этом направлении. Только в диалоге можно менять нашу жизнь к лучшему – в своем доме, в своем дворе, районе, в нашем городе.

Пресс-конференция проходила в полумрачных интерьерах Академии Штиглица. Фото: Василий Юхнев.

А сокуратор проекта от Академии Штиглица сказал спасибо всем, кто имел отношение к проекту:

- Прежде всего я хочу поблагодарить всех партнеров, которые поддержали эту инициативу. — сказал Кирилл Спассков, сокуратор проекта, СПГХПА им.А.Л.Штиглица. — Такому многогранному, многоликому городу как Санкт-Петербург необычайно важно гуманизировать городское пространство, очеловечить те локации, которые заброшены, неухоженные, дать им новое лицо, вторую жизнь. Молодые художники получили возможность не только представить свои проекты, но и вписать их непосредственно в городскую среду. Эта выставка – представление идей, шестидневный мозговой штурм молодых художников.

На вопрос, как долго простоят работы, Покрас ответил философски и заявил, что ничего постоянного не существует. Фото: Василий Юхнев.

Впрочем, даже отсутствие согласований навряд ли остановит молодых художников. Многие хотят высказываться, и дело тут далеко не в банальном тщеславии.

- Я, конечно, стараюсь подходить аккуратно к городской среде, но какие-то свои идеи и задумки готов реализовывать без согласования, в рамках идей и концепций, — говорит Даниил Троянов, один из участников проекта. — Чтобы посмотреть, как работает эта вещь в городе и какова реакция горожан. Только ради того, чтобы увидеть реакцию публики, услышать, что думают обычные люди, а не чиновники.

Внемлет ли город дерзким высказываниям молодых творцов, покажет время. Впрочем, кураторы настроены оптимистично. Ведь «Субкультурный ландшафт» — проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», Пушкинского музея и Академии Штиглица даёт художником возможность не только показать свои идеи, но и воплотить фантазии в жизнь. На следующем этапе проекта участники научатся и вести диалог с представителями различных комитетов.

Главный художник Петербурга был более сдержан в своих оценках. Фото: Василий Юхнев.

На следующем этапе проекта студенты будут работать с представителями профильных комитетов. Они научатся согласовывать свои работы, адаптировать их под стандарты. Чтобы арт-объекты не только дополнили городской пейзаж, но и выдержали натиск северного климата, соответствовали требованиям безопасности.

Искать компромисс с Петербургом и чиновниками для того, чтобы их эскизы обрели плоть и заняли свои места на улицах и в переулках города. Что получится в результате такого диалога с чиновниками, эксперты увидят в декабре на выставке готовых Арт-объектов в Академии им. Штиглица