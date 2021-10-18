«Лучше не будет»: Петербуржцы пожаловались на часовые очереди в детских поликлиниках

Подъем заболеваемости привел к очередям в поликлиниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень – традиционное время роста заболевших вирусными инфекциями. С простудой, кашлем, насморком и температурой свалились сотни и тысячи горожан, среди которых есть дети. И теперь родители жалуются, что вынуждены стоять в долгих очередях, дабы попасть к педиатру. Не самая простая ситуация сложилась в поликлинике на Школьной улице.

- Дочка начала кашлять, в садик идти нельзя – не примут. Пошли с утра к дежурному, так как к участковому записи на ближайшее время нет. По идее, с больным ребенком надо в изолятор, в который вход с улицы. Там так и написано. Но чтобы врач принял, сначала надо отстоять очередь в регистратуру за стат-талоном. В чем логика? – возмущаются жительницы Приморского района, сообщившие о проблеме «КП-Петербург». – В самой регистратуре работает одно окно из трех, очередь – человек 20.

По словам мамочек, в такой ситуации ребенку проще еще сильнее заболеть, чем получить лечение. В итоге, пришлось идти в поликлинику еще раз вечером, но и тогда ожидание приема у педиатра затянулось почти на час.

В отделе здравоохранения Приморского района пообещали принять меры и вывести дополнительный персонал, вот только в самой поликлинике не знают, где его взять.

- А лучше и не станет – сейчас подъем заболеваемости. Вы поймите, у нас есть штатное расписание, и мы не можем набрать людей больше, чем надо. Получается, зимой врачи будут работать, а летом что, простаивать? Вот в регистратуре одна заболела, вторая ушла карточки относить и обслуживает очередь только один человек. А сейчас поток увеличился, особенно с утра в понедельник, когда после выходных много заболевших детей. Понятно, родители ждать не хотят и жалуются, - рассказала «Комсомолке» и.о. заведующей поликлиники. – Мы сейчас меняем график, выводим людей утром.

Но тогда очереди могут образоваться в другое время, ведь недокомплект здесь существенный: «У нас по медсестрам только 60% есть, врачей-педиатров чуть больше».

Страдают от высокой нагрузки и сами медики. По словам посетителей, к вечеру от объема работы врачи уже «осоловевшие» и чуть с ног не валятся. А ведь участковым надо еще и на вызовы успевать.

Впрочем, в Комитете по здравоохранению Петербурга говорят, что не все так печально.

- За комплектацию учреждения врачами в первую очередь отвечает его руководитель. И администрация района тоже. В целом укомплектованность терапевтами и педиатрами в городе составляет 80-90%. Ситуация с кадрами не ухудшается, - ответили на вопрос «Комсомолки» в Комздраве.