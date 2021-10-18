Максим Мейксин назначен на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга

Максим Мейксин назначен на пост вице-губернатора Петербурга / Фото: Смольный

Максим Мейксин вступил в должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. В понедельник, 18 октября 2021 года, он впервые принял участие в рабочем совещании губернатора Александра Беглова. Об этом сообщили в Смольном.

- Максим Семенович Мейксин обладает большим опытом работы на ответственных постах в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. Поздравляю Максима Семеновича с назначением на пост, - отметил градоначальник.

Ранее Мейксин в течении шести лет был главой комитета по промышленной политике и инновациям Северной столицы, а после возглавлял администрацию Центрального района.

Максим Семенович был назначен на должность после ухода с поста Александра Бельского, который стал спикером Законодательного собрания города. В его сферу деятельности будут входить все вопросы, связанные с молодежной политикой, взаимодействием со СМИ, развитием самоуправления, межнациональных и межконфессиональных отношений, с религиозными объединениями, а также многое другое.