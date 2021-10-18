Медного всадника отреставрируют до конца года

Памятник Петру I на Сенатской площади закрыли на реставрацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памятник Петру I на Сенатской площади закрыли на реставрацию. В середине октября Медного всадника обнесли забором, а затем вокруг скульптуры начали собирать строительные леса. Работы обещают выполнить в кратчайшие сроки – до конца года монумент снова предстанет взорам жителей Петербурга и туристов.

Как рассказала старший научный сотрудник Музея городской скульптуры Надежда Ефремова, до обследования 1976 года считалось, что постамент монолитный. Но оказалось, что он состоит из четырех частей. Швы между ними стали заметны не так давно, что и послужило одной из причин реставрации.

- Нам предстоит дополнительно усилить третью точку опоры скульптуры - низ хвоста коня, который соприкасается со змеей. До обследования перед реставрацией 1976 года считалось, что их только две. Однако скульптор Фальконе замаскировал еще одну в хвосте коня. Дополнительная точка опоры создана им, чтобы защитить памятник от ветреной погоды, - объяснила Надежда Ефремова. - Еще 45 лет назад в ногах конях были обнаружены небольшие трещины, но к исправлению этих дефектов приступят только сейчас.

В лесах памятник пробудет несколько месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты уделят внимание не только опорам скульптуры, но и постаменту и площадке, на которой он установлен.

- Общая стоимость реставрации 40 миллионов рублей. Наибольшую сложность представляет гранитная площадка. Она находится в неудовлетворительном состоянии - нужно исправить расхождение швов, - уточнил генеральный директор реставрационной мастерской «Наследие» Юрий Щедров.

Послушать о будущих работал собрались все городские СМИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Алексей ЕРОФЕЕВ, Член правления Союза краеведов Санкт-Петербурга:

- Это самый литературный памятник Петербурга. После поэмы Пушкина было произведение Маяковского «Последняя петербургская сказка», где монумент также оживает. Можно вспомнить и «гиганта на скале в темных лаврах» из стихотворения «Петербург» Иннокентия Анненского.

Медный всадник стал логотипом «Ленфильма». Еще скульптура неразрывно связана с гимном города, ведь это отрывок из балета Глиэра «Медный всадник».

Красивая легенда описана Всеволодом Рождественским: после блокады, как только убрали мешки и доски, защищавшие памятник от бомбежек, ленинградские мальчишки оставили на скульптуре рисунок. Но не из хулиганских побуждений. На памятнике появилось изображение медали «За оборону Ленинграда». Существует поверье, что пока стоит Медный всадник, нашему городу ничего не угрожает.

СПРАВКА «КП»

Десятиметрового Медного всадника, ожившего в одноименной поэме Александра Пушкина, воздвигли по проекту парижского скульптора Этьена Мориса Фальконе. Работу над проектом он начал в 1768 году, а торжественное открытие монумента состоялось спустя 14 лет. Бронзовую фигуру установили на «Гром-камне». На транспортировку глыбы весом около 2000 тонн из Конной Лахты ушел почти год. О путешествии «Гром-камня» напоминает оставшееся от него озеро.

КСТАТИ

До конца года успеют отреставрировать еще один монумент императору – бюст у Домика Петра. В порядок приведут и ограду.

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