«Сознательные граждане закончились»: Что происходит с вакцинацией от коронавируса в Петербурге

Петербург отстает от Москвы по показателю коллективного иммунитета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге снова сложности с коронавирусом. Федеральный оперативный штаб насчитал нашему городу всего 58 % коллективного иммунитета. Как с этим жить, к чему готовиться, и куда делись рекорды по вакцинации, которые жители Северной столицы ставили еще летом – разбиралась «Комсомольская правда».

КНУТ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРЯНИК

Согласно все той же статистике оперативного штаба, в Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса на 18 октября прошло 1 892 624 человек. Еще 2 026 070 вакцинировалось первым компонентом – но их мы пока что в расчет не берем, потому что влиться в «иммунную прослойку» они еще не успели.

Специалисты заявляют, что сознательные граждане уже привились. Что делать с остальными - пока не вполне понятно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смотрим Москву: 4 784 127 получили оба компонента, 5 199 951 – один. Соответственно, и уровень коллективного иммунитета в столице выше – 61 % против 58 % у нас.

«Ну и что? – возразит внимательный читатель. – В Москве просто народа больше!». Так-то оно, конечно, так, но одной только демографической ситуацией не объяснить того, что в Петербурге до последнего момента темпы вакцинации были, мягко скажем, небыстрыми. Еще в июле мы чуть ли не каждый день ставили рекорды, потом количество народа, ежедневно проходящего через пункты вакцинации, стабилизировалось, а еще чуть позже начало падать. В сентябре, например, полный курс вакцинации в сутки стабильно проходило по 8 000 – 10 000 человек. В октябре эта цифра снизилась до 4 000 – 6 000 с периодическими падениями до 1 700 – 2 000.

Что происходит?

- Сознательные граждане в какой-то момент закончились, - уверен руководитель Городского центра медицинской профилактики Санкт-Петербурга Дмитрий Ченцов. – Другого объяснения у нас нет. Сеть прививочных пунктов – самая большая в России. Вакцины на складах в избытке. Никаких «физических» препятствий для того, чтобы пойти и сделать прививку, нет, они все исключены. Остаются только препятствия «поведенческие».

Петербург может не достичь коллективного иммунитета в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, отмечает Дмитрий Ченцов, негативная мотивация на наших сограждан действует куда лучше, чем позитивная.

- Пока еще рано делать какие-то далеко идущие выводы, потому что прошло слишком мало времени, но с момента введения обязательной вакцинации посещаемость прививочных пунктов выросла на 30 %, - рассказывает специалист. – И в Москве, если вы внимательно посмотрите, темпы вакцинации абсолютно точно коррелируют с ограничительными мероприятиями – как только режим ужесточается, люди сразу начинают активно прививаться. Сработала негативная мотивация – риск ограничений, страх чего-то не получить у людей оказался значительно выше, чем их опасения заболеть или даже погибнуть. Это нонсенс, но это так.

Готовится ли ужесточение «антиковидного» режима в Петербурге, пока не известно. Однако в отсутствии достаточной негативной мотивации Смольный и Центр медицинской профилактики активно занимаются позитивной: так, по словам Дмитрия Ченцова, сейчас обсуждается вопрос с тем, чтобы открыть новые пункты вакцинации в почтовых отделениях и создать еще один крупный пункт в одном из городских торговых центров. Одним словом, «иди уже куда хочешь – только вакцинируйся, пожалуйста, не подвергай опасности себя и других».

- При этом я более чем уверен, что мотивировать людей вакцинироваться деньгами, подарками или лотереями – это тупиковый путь, - констатирует Дмитрий Ченцов. – Это не соревнование и не игра, это медицинская процедура. И ее важность – особенно в нынешних наших условиях, когда растут и заболеваемость и смертность – должна осознаваться каждым.

Сейчас в Петербурге больше пунктов вакцинации, чем где бы то ни было. Однако в планах Смольного - добавить еще. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСКАТЬ ПРИЧИНУ НУЖНО ГЛУБЖЕ

Согласна с этой позицией – но только отчасти – и доцент СПбГУ, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга Ольга Безрукова.

- Вакцинировались те, кто этого хотел, те, кто вовлечен в постоянную деятельность с людьми, и те, кого в необходимости вакцинации удалось убедить, - констатирует специалист. – А все остальные – на мой взгляд, это такая более инертная масса людей, которые, с одной стороны, являются убежденными противниками прививок, а с другой – невосприимчивы к агитации.

По словам Ольги Безруковой, для достижения эффекта с каждой группой надо работать индивидуально: искать точки и рычаги влияния, понимать, что лучше сработает с молодежью, а что – с людьми 65+. Конечно, в условиях без пяти минут катастрофы сделать это не так-то просто – но другого выхода у нас нет.

- Еще один момент – высокий градус недоверия, - рассказывает эксперт. – Очень много слухов, очень много домыслов, очень мало информации. К примеру, чтобы найти достоверные сведения о том, как, почему, как части с какими последствиями заболевают вакцинированные, нужно потратить время и приложить определенные усилия – я это знаю сама, потому что сама вакцинировалась и искала. То есть, инфомрация есть, но она просто тонет в потоке информационного шума. И это тоже побуждает людей относиться к вакцинации с опаской.

Московский врач-эксперт Тимур Пестерев, в свою очередь, тоже отмечает: дело не в одних лишь ограничениях. Искать причину нужно глубже.

- В Москве в целом люди более мобильные в плане каких-то городских активностей, - отмечает специалист. – К тому же здесь сразу проводилась большая агитационная работа на всех уровнях – от молодежи до пенсионеров.

По словам экспертов, вакцинация снижает риск смерти от COVID-19 в 33 раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, третье, по мнению Тимура Пестерева – универсальность прививочных пунктов, которые работают в столице. Во многих из них можно за один заход и привиться и сдать анализы на антитела – причем совершенно бесплатно.

Но как бы то ни было счетчики неумолимы: ни 61 % «московского» коллективного иммунитета, ни тем более 58 % петербургского, по словам специалистов, не позволяют нам рассчитывать на то, что эпидемия COVID-19 закончится в обозримом будущем.

- Я могу сказать вам даже больше: не хватит ни 70, ни 80, ни даже 90 %, - констатирует Тимур Пестерев. – Оптимальный уровень коллективного иммунитета, при котором мы сможем если и не забыть об этом новом вирусе совсем, то по крайней мере перестать о нем так беспокоиться – 95 %. Иначе люди будут все так же болеть и умирать, будут появляться новые, еще более опасные штаммы. Понятно, что существующими темпами – что в Москве, что в Санкт-Петербурге – мы к иммунитету в 95 % будем идти очень долго.