«Чужим - получше, своим - похуже»: Почему в петербургских магазинах нет дешевой клюквы

По словам работников пунктов сбора дикоросов, Ленобласть - самый клбквенный регион России. А цены на ягоду кусаются. Парадокс? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России – сезон клюквы. И вот парадокс: сезон-то он, может, и сезон, но в супермаркетах отечественную клюкву не найти, на рынке она, зачастую, стоит столько, что кошелек на нее не раскрывается, а к фермерским магазинам вообще подступаться страшно. Корреспонденты «КП-Петербург» отправились по лесам и деревням Ленинградской области, чтобы своими глазами увидеть, как устроен ягодный бизнес, почему он далеко не так сладок, как может показаться, кто и как делает на ягоде сотни тысяч рублей в месяц, и сколько брусника и клюква набирают в цене по пути из региона на городские прилавки.

Маленькое деревеньки будто сошли с картинки. Но работы там, как правило, нет, денег нет, и чтобы выжить, надо буквально кормиться с земли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КЛЮКВЕННЫЙ» КУРС

Пункт приема дикоросов в деревне Паша – это большое розовое здание с табличкой у главного входа. На табличке – пластиковые окошки, в которые маркером вписывают цены на ягоду. Когда цена меняется, старую стирают мокрой тряпкой и пишут новую. Получается этакий деревенский Уолл-Стрит, только вместо котировок акций - стоимость брусники и клюквы, которые потом едут в Петербург и другие города России. Смешно? А вот не надо. Если «курс клюквы» упадет, половина окрестных деревень будет зимовать впроголодь. Если поднимется – местные смогут лишний раз сходить в магазин или купить себе дров с запасом. Ягода здесь народ кормит – в прямом и переносном смысле слова.

Продавщица одного из магазинов в Рыбежно Маргарита работает по графику два через два - два дня она за прилавком, два - на болотах за сбором клюквы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед тем, как отправиться в Пашу, мы заехали в Рыбежно – это совсем маленькая, в одну улицу, деревенька в Волховском районе. Сама она как с картинки: тихо, спокойно, в двух шагах – песчаный берег реки, поросший хвойным лесом. Когда-то по этой самой реке сплавляли лес – работал целый комбинат, а само Рыбежно жило себе сыто и не жаловалось. Но комбината уже сорок лет как нет, другой работы тоже не появилось. Зато появилось три магазина. Правда, цены там – как в Питере, если не выше. Связка сарделек – 449 рублей, упаковка сыра на двести грамм – 175. Продавщицы разводят руками: ехать до Рыбежно почти 200 километров, надо жечь бензин, ремонтировать машины, вот и идет наценка. Да и УФАС так далеко не заглядывает, а народ все равно купит – выбора-то нет.

Когда-то в Рыбежно был лесосплав, на котором работало почти все местное население. Однако в 1980-х его не стало, а новой работы не появилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из магазинчиков мы свели знакомство с бойкой бабой Таней. От камеры баба Таня увернулась, полное имя называть отказалась («боится, что сглазите» - то ли в шутку, то ли всерьез растолковали нам ее подружки), зато похвасталась: несколько дней провела на болоте, сдала клюквы на 12 000 рублей – это получается больше 80 килограмм. Купила машину дров. Одна только проблема – на зиму надо две машины. А клюква уже отходит, да и силы не те, что раньше.

- Это не только в Рыбежно так, - рассказала нам еще одна местная жительница, Анна Кузнецова. Тоже, как и баба Таня, пенсионерка. – Я сама из Доможирово – пятнадцать минут ехать – там все то же самое. Ну вот считайте. Пенсия у меня 10 500 рублей. Коммуналка – 4 500. Дрова – от 12 000 до 14 000. И как быть? И как жить? Так и спасаемся – ходим, собираем, приносим, сдаем. Ну, тяжело, конечно – клюква же на болоте растет, бродишь там по колено в воде, согнувшись, весь день. И мало ее набрать — ее ведь еще надо вынести! Ну а по-другому-то как?

Основная статья расходов в Рыбежно (как и во множестве другизх небольших деревушек) - дрова. Чтобы не замерзнуть зимой, нужно потратить минимум 24 000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По-другому действительно никак. Поэтому сейчас в Ленобласти идет настоящая охота за клюквой. Правда, с каждым днем собирать чудо-ягоду становится все сложнее – клюквенный сезон заканчивается в середине ноября, а если вдруг ударяют заморозки, то и того раньше. На ближних болотах ягоду уже повыбили, так что народ волей-неволей тянется на дальние. Уходят за десять-двадцать километров, иногда – целыми экспедициями, с ночевой, на два-три дня. Тем, у кого есть болотоход, вообще сказка. Тем, у кого нет, остается раз за разом обходить уже знакомые болотные делянки в надежде наткнуться на пропущенный прежде изобильный участок.

- Тысяч тридцать в сезон заработать, - поделилась с нами продавщица одного из рыбежнских магазинчиков Маргарита. – У меня вот зарплата – 15 000. Благо, график два через два, так что два дня я здесь, за прилавком, два – вместе с мужем на болотах. Но все от возможностей зависит, конечно. Есть люди, которые и по сто тысяч на ягоде делают.

Для маленьких поселений сбор дикоросов - зачастую, практически единственная возможность вести более-менее безбедную жизнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЯГОДНАЯ МАТЕМАТИКА

Про сто тысяч, кстати, не преувеличение. Пока общались, услышали историю про многодетную семью из соседнего Сясьстроя, которая организовала целый подряд. Все лето родители вместе с детьми — всего шесть человек - работают в лесах и на болотных делянках. На каждого установлена норма – за день выносить не меньше 50 килограммов ягод. В урожайный сезон получается делать около 50 000 рублей ежедневно. За четыре месяца набирается достаточная сумма для того, чтобы более-менее безбедно жить оставшийся год. Мы пытались найти выход на этих героев ягодного фронта, но общаться со СМИ семейство отказалось — слишком уж прибыльный выходит бизнес, ни к чему его светить. Но устроили его, понятное дело, тоже не от нечего делать — в поселке всего одно градообразующее предприятие, Сясьстройский целлюлозно-бумажный комбинат. Не устроился туда — дорога тебе либо в продавцы, либо (если повезет) в таксисты. Ну или, как в нашем случае, ягоду собирать. Впрочем, сколько бы ни зарабатывали сборщики ягоды, перекупщики все равно зарабатывают больше.

За минувший год Ленинградская область поставила за рубеж больше 3 000 тонн ягоды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Смотрите, - объяснил нам начальник отдела реализации пункта приема дикоросов в деревне Паша Илья Власов. - Ту же клюкву мы сейчас берем у людей по 145 рублей за килограмм. Это золотая середина. Дешевле просто бессмысленно — народ тогда пойдет не к нам, а на трассу торговать — дороже мы не потянем. Конечно, цена эта плавающая — она может меняться в зависимости, например, от погоды. В этом году лето выдалось жаркое, ягоду на солнечных местах пожгло-посушило, так что мы ее покупаем чуть дороже — просто потому, что ее меньше. Если лето будет хорошее, урожайное, то цена снизится — вот примерно так это работает.

Что дальше? Дальше ягоду нужно собрать по пунктам приема и отвезти на склад. Закладываем в «базовую» цену — 145 рублей — бензин и амортизацию транспорта. Людям, которые на пунктах приема работают, надо дать зарплату. Уже на этом этапе ягода прибавляет в цене 15-20 рублей — в зависимости, опять же, от объемов. Чем больше — тем дороже.

Времена, когда ягоду перебирали и сортировали вручную, давно ушли - а на работу электрических станков тоже нужны деньги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дальше ягода, которая идет на продажу, моется, чистится, с нее удаляются плодоножки, мох, приставшие листочки и прочий мусор, - продолжает Илья Власов. - После этого она еще обрабатывается на вибростоле, чтобы отсеять совсем мелкую и порченую. Ну а в конце — ручной контроль. Это практически везде такая схема.

На каждую манипуляцию с ягодой тратится электричество — времена, когда бруснику или клюкву перебирали вручную, давно уже прошли. Тариф на электроэнергию тоже закладывается в стоимость — в среднем получается 20 рублей на килограмм.

- Ну и, наконец, я тоже хочу на этом что-то заработать, - констатирует Илья Власов. - Стандартная наценка «на прибыль» — десять-двадцать рублей за килограмм.

Получается, к слову, что в хороший, урожайный сезон среднестатистический пункт сбора дикоросов приносит около миллиона-двух миллионов рублей прибыли. Не так много, на самом-то деле.

Себестоимость клюквы, которая идет на прилавки - 210-220 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А теперь берем в руки калькулятор и быстро прикидываем. Получается, что себестоимость одного килограмма хорошей, уже отсортированной и почищенной клюквы, составляет 190-200 рублей. По такой цене она уходит перекупщикам. Накидываем сюда же уже их обязательные расходы (клюкву же надо довезти до Питера — значит, изволь платить за бензин и амортизацию) и получаем 210-230 рублей. Если клюква отдается как есть, без мытья и чистки — 180-190.

А вот дальше уже начинается наценка. И тут все зависит исключительно от наглости самого продавца. Перед тем, как отправиться в Ленобласть, мы изучили ситуацию на питерском рынке и увидели, что цена на клюкву пляшет как медведь на ярмарке. Местами килограммом болотной ягоды можно разжиться по вполне пристойной цене в 250 рублей. Где-то торгуют по 350 рублей, где-то — по 400-500, да еще и предупреждают, что со следующих поставок цена вырастет, потому что сезон подходит к концу. В фермерских интернет-магазинах все еще грустнее: килограмм клюквы там продается по 600-800 рублей. Итого получается, что наценка продавцов колеблется от 100 до 300 %. Не так, конечно, впечатляет, как в случае с корюшкой (мы как-то выясняли, что «главную петербургскую рыбку» продают в десять-пятнадцать раз дороже себестоимости), но все равно.

Заявления о настоящей карельской клюкве, как правило, ложь. С большой долей верояности на прилавке - ассорти из карельской, ленинградской, псковской и новгородской ягоды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Точно такие же схемы работают и с другими ягодами: брусникой (ее покупают по 100 рублей за килограмм, а продают от 200 до 600), черноплодкой (25-30 рублей закупочная стоимость, 125-250 отпускная) и черникой (240-250 в пункте сбора – 500-600 рублей на рынке).

«С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЯГОДОЙ — НЕ ИНТЕРЕСНО»

А еще — и это тоже показалось нам любопытным — нигде (ну или почти нигде) вам честно не скажут, откуда клюква. Ответ на этот вопрос у продавцов стандартный - «Карелия». На одном из рынков нам даже довелось наблюдать забавную сцену.

- Чья? - кивнули мы на россыпь рубиновых ягод на прилавке.

- Псков! - с готовностью отозвался продавец.

- Он ошибся, ошибся! - тут же вклинился в разговор его коллега с соседнего прилавка. - Никакой это не Псков, карельская ягода!

- Так Псков или Карелия?

Продавцы переглянулись.

- Карелия, - потупился первый.

- А чего говоришь, что Псков?

- Ошибся...

- Перекупщики — особенно крупные — как правило, работают по нескольким регионам, - рассказывает Илья Власов. - То есть, та же клюква может закупаться одновременно у нас, в Псковской области, в Новгородской и, конечно, в Карелии. Причем — об этом мало кто знает — в Ленинградской области больше болот, и клюквы, соответственно, больше. Это вообще, можно сказать, главная наша ягода. Так что основные поставки на петербургские рынки идут отсюда.

За месяц на продажах клюквы можно сделать от 10 000 до 100 000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На складах ягоду, полученную от разных поставщиков, конечно же, не сортируют — она хранится вся вместе и так же, вся вместе, отправляется на прилавки. Так что покупаем мы в итоге «ассорти» - ленинградскую, псковскую, карельскую и новгородскую клюкву вперемешку. Благо, что, как уверили нас в Паше, на вкус и цвет она практически друг от друга не отличается. Почему тогда врут про Карелию? Ну, видимо, это уже своего рода бренд — чистые леса, экологические болота, ягодные просторы и вот это вот все.

Ну и как штрих к портрету явления: нашу, ленинградскую ягоду практически невозможно найти на прилавках торговых сетей. Загляните как-нибудь интереса ради в сетевой магазинчик у дома и вчитайтесь в этикетки. Мы вот вчитались. И нашли, например, белорусскую клюкву, голубику из Перу, смородину из Чили, чернику из Польши.

- Дело в том, что у торговых сетей с местными поставщиками как-то не складывается, - признается Илья Власов. - Если говорить про такие пункты, как наш, то нам с ними работать просто неинтересно и невыгодно. У нас объемы — сто-двести тонн за сезон, это уже считается хорошо. Сетевикам этого мало. К тому же они всегда стараются купить подешевле, а разницу компенсировать за счет оборота. Если же говорить про гигантов, у которых объемы — от ста тысяч тонн и выше, то здесь уже обратная ситуация. Уже им невыгодно и неинтересно работать с торговыми сетями. Потому что они все работают преимущественно на экспорт, а там и условия получше и прибыль побольше. Так что сетевикам остается закупать ягоду за границей. Если говорить конкретно про клюкву, то основные поставки у нас идут из Белоруссии. Там налажено ее промышленное производство — клюкву выращивают на специальных плантациях, а потом собирают не вручную, а комбайнами. Издержки небольшие, так что условия для импорта получаются выгодные. А то, что плантационная клюква ни в какое сравнение не идет с природной ни по виду, ни по вкусу — ну а кого это волнует?..

Самая крупная, спелая и красивая ягода, как правило, отправляется на экспорт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

СПЕЛАЯ И КРАСИВАЯ УХОДИТ ЗА ГРАНИЦУ

Согласно таможенной статистике, за 2020 год Ленинградская область поставила в одну только Финляндию больше 3 000 тонн ягоды – замороженной, высушенной, с сахаром или «в натуре». А закупила – 200 тонн, в основном из Китая, Белоруссии и Сербии. При этом эксперты уточняют: на экспорт отправляется самая свежая, спелая и красивая ягода.

- Здесь нет никакого желания сделать хуже своему, отечественному покупателю – всю стратегию поведения диктует рынок, - рассказала генеральный директор российского объединения производителей и переработчиков ягод «Ягодный союз» Ирина Козий. – Разные каналы сбыта подразумевают разные цены и разное качество продукции. У зарубежных – особенно европейских – компаний, занимающихся закупкой ягоды, очень высокие требования, которые наши производители обязаны выдерживать. Местный рынок – я имею в виду именно открытые рынки – наоборот, берет самую дешевую ягоду, которая ниже качеством.

На пунктах сюора ягоду моют, перебирают, чистят, сортируют и перерабатывают - и почти после каждой из этих операций она прибавляет в цене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, отмечает Ирина Козий, это не только российская история – во многих странах самое качественное поставляется за рубеж, а внутри страны остается то, что нужно быстро продать. Если ягода – то не такая красивая, не такая лежкая (то есть, которую просто так не довезешь до той же Финляндии, потому что она испортится в дороге), не такая крупная и так далее.