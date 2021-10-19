Профессиональное образование бесплатно? Это возможно

Соискателей готовят по 344 программам, в том числе по интернет-маркетингу и графическому дизайну. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одно из направлений проекта - «Содействие занятости». Это программа бесплатного обучения - реальная помощь тем, кто хочет найти работу или поменять род деятельности.

ПРОЕКТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В Санкт-Петербурге еще в 2019 году организовывали профессиональное образование для горожан. Сегодня проект доступен и для безработных среднего возраста, для предпенсионеров, для женщин в декрете и мам дошколят. С этого года воспользоваться возможностями проекта могут все петербуржцы, ищущие работу. В рамках нацпроекта работают Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Национальный исследовательский Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Проект «Содействие занятости» доступен тем, кто хочет повысить квалификацию и кому нужна переподготовка. Учиться можно очно или дистанционно.

ВЫГОДНО ВСЕМ

Проект молодой, но участие в нем поможет всем заинтересованным сторонам. Сегодня, что- бы быть востребованным работником, важно совершенствоваться. - Постоянно появляются компетенции, - подтвердил советник председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт- Петербурга Владимир Чесноков. - Значит, нам нужно непрерывно учиться.

Более того, сейчас нет полностью готовых специалистов, ведь у каждого работодателя свои требования. Участие в проекте выгодно и компаниям: удержать сотрудника и обучить его проще и дешевле, чем искать нового - в среднем поиск занимает четыре месяца.

«Содействие занятости» увеличивает эффективность организации и сокращает время и расходы на закрытие позиции.

ЧЕГО ХОТЯТ СОИСКАТЕЛИ

В списке для профессионального обучения 344 программы. Чаще всего соискатели выбирают интернет-маркетинг, графический дизайн или работу с фотографией. Но гораздо больше вакансий наблюдается в другой сфере: чаще нужны штукатуры, сварщики, токари - соискателей по ним несравнимо мало. Чтобы решить несоответствие, нужно взаимодействие между тремя заинтересованными сторонами. - Раньше работодатели, система образования и система трудоустройства жили в автономных мирах, - подытожил Чесноков. - Теперь налаживаются механизмы взаимодействия, и процесс ускоряется.

КОНКРЕТНО

Оставить заявку на обучение по проекту можно здесь.