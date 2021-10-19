В Петербурге убийцу нашли спустя 30 лет с помощью случайно брошенной им фразы

Работала следователей-криминалистов Фото: СКР

Раскрыть убийство 30-летней давности с помощью одной брошенной преступником фразы. Вычислить насильника спустя 25 лет, просто изучив архив суда. И раскрыть убийство в деле, которое долгое время считалось суицидом. Все это не сценарий запутанного детектива, а реальные дела криминалистов из Петербурга. В день празднования создания службы криминалистики СКР (19 октября) лучший следователь-криминалист ГСУ СКР по Санкт-Петербургу 2020 года Илья Матолыгин рассказал «КП», как с помощью одной логики можно вычислить преступника даже спустя 30 лет.

«ДНК ПРЕСТУПНИКА МОЖНО НАЙТИ И СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Илья Матолыгин в следствии работает с 1999 года. Начинал работу в прокуратуре. В 2003 году стал следователем по особо важным делам. Старшим следователем-криминалистом был назначен в 2019 году. Сейчас он помогает своим коллегам «методологически». Если говорить простым языком – он, как Шерлок Холмс – ловит преступников с помощью логики и дедукции. За это время он успел раскрыть немало громких преступлений прошлых лет, за что в 2020 году и стал лучшим в своем деле.

Найти частицы ДНК могут даже, если преступник просто затронет поверхность Фото: СКР

- Сейчас криминалистам помогает современная техника. Но какие хитрости вы используете еще, чтобы раскрыть дело спустя десятилетия?

- Иногда помогает просто логика. Сейчас у нас в суде рассматривают уголовное дело 1995-ого года. Меня это дело поразило своим цинизмом. 25 лет назад в Кировском районе произошло изнасилование 17-летней девушки. Что поразило, преступник в этот момент был со своей соучастницей. Именно это ему и позволило совершить преступление. Пострадавшая жертва нам рассказывала, что в 90-е годы она бы никогда не зашла в лифт с посторонним мужчиной. Но там была пара, это и вызвало у нее доверие. И уже в лифте преступник ударил нашу жертву по лицу, забрали у нее сережки, цепочку, кольца и так далее. После этого он связал ей руки и сказал: «Пойдем на черную лестницу». Его соучастница возмутилась: «Ты снова за свое что ли?». В итоге он увел девушку на черную лестницу и там надругался.

- Что помогло раскрыть это преступление?

- Эта фраза: «Ты опять за свое?». Я предположил, что это не первый случай у этой криминальной пары, были и другие. Нераскрытых подобных преступлений не было. Поэтому я стал изучать дела 95-ого года в Кировском и прилегающих районах. И выяснил, что в том же году были еще четыре точно таких преступления: сначала ограбление с соучастницей, а потом изнасилование на черной лестнице. Приметы обвиняемого по тем делам совпадали с тем, кто напал на нашу жертву. Мы стали выяснять, где оба соучастника. Оказалось, что девушка-налетчица встала на путь исправления. После 95-ого года ни разу больше не привлекалась. А у ее соучастника были еще изнасилования (но уже без нее), нападение на сотрудника полиции, кража.

Так криминалисты ищут следы преступления Фото: СКР

- Их удалось расколоть спустя 25 лет?

- Сначала мы вызвали на допрос девушку. Она рассказала нам, что была молодой, денег не было. А малознакомый товарищ предложил ей грабить людей. Она по глупости согласилась, но была против изнасилований. И она нам подтвердила, что этот пятый эпизод с нашей жертвой тоже совершили они. Сейчас эта девушка перестала общаться со вторым соучастникам и ведет добропорядочный образ жизни. Даже семья есть. Срок давности по тому делу уже истек, но у нее появился дополнительный криминальный эпизод в биографии.

- Сам преступник как отреагировал?

- Когда мы его нашли, он был в шоке. Задавался вопросом – как мы вышли на него. Здесь логика сработала. Мы ему все объяснили, сказали, что уже получили все показания против него. Он сразу признался. Сейчас дело направили в суд. Тут тоже истекли сроки давности. Но это важно с точки зрения неотвратимости наказания.

- А жертва как отреагировала, что спустя 25 лет ее мучителя нашли?

- У потерпевшей уже семья. Но она согласилась, что нужно его изобличить. Мы корректно с ней поговорили. В данном случае все было крайне аккуратно, чтобы не навредить ей, но чтобы справедливость восторжествовала.

«ПРЕСТУПНИКА ВЫДАЛА ОДНА ФРАЗА»

- Какие еще преступления удалось раскрыть с помощью логики?

- В 1991 году два молодых человека поссорились с товарищем. Там произошел конфликт на улице. Он первый к ним пристал, но они его жестоко избили: несколько раз ударили по голове, он скончался. Одного из подозреваемых быстро установили. Однако он часто выпивал и скончался до суда. Тем не менее, про второго он успел дать показания: «Зовут Антон (имя изменено - прим.ред.), живет в нашем микрорайоне, был судим военным судом». Фамилию он не знал, адрес тоже. Я подумал, что военный суд не так много людей привлекает к ответственности. И мы провели всех Антонов, которые жили в том микрорайоне на момент 91-ого года. Нашли более 100 человек. Много судимых, но военным судом только один человек. Мы нашли его фото, показали свидетелем той драки. И они подтвердили, что он схож по приметам.

У следователей-криминалистов теперь на вооружении самая последняя техника Фото: СКР

- Чем он занимался спустя 30 лет?

- Установкой окон, мы даже комментарии про него видели, что хороший специалист. Сейчас он женат, воспитывает двоих детей. Мы его и вызвали под видом клиентов, чтобы нам окна установил. Он поначалу не понимал, что происходит. Выяснилось, что он даже не знал, что тот человек умер. Наш обвиняемый в то время борьбой занимался, поэтому поначалу говорил: «Да я много тогда с кем дрался». Но потом мы ему назвали фамилию его соучастника, и он поменялся в лице. Сознался: «Я помню, что мы его побили. Но что он умер, не знал». При этом он даже скрывался одно время. Понимал, что повреждения серьезные у жертвы и его явно привлекут. Несколько месяцев жил на даче, ждал, что будут искать. А потом выдохнул. Но больше преступлений не совершал. В армии же до этого он был судим за наркотики.

- Его, получается, подвела брошенная фраза о военном суде?

- По сути, да, он сказал одну фразу и с помощью нее мы и нашли его.

«СУИЦИД ОКАЗАЛСЯ УБИЙСТВОМ»

- Какое преступление было для вас самым необычным?

- Убийство, которое долгое время считали самоубийством. Это было одно из моих первых дел в криминалистике. В 2017 году в Кировском районе мать заявила, что пропал ее сын - Сергей, ушел из дома и исчез. Они жили в двухкомнатной квартире: мать, ее сын и сожитель матери – отчим пропавшего. У Сергея была своя семья: жена и ребенок. Но он выпивал и отношения все больше портились. Жена развелась с ним, постоянной работы у него не было. И в день пропажи был день рождения его сына. Он позвал его и бывшую жену на празднование к себе. Они пришли, но во время застолья произошла ссора. Такая, что его ребенок даже не забрал подарок отца. Это его очень сильно расстроило. Как позже сказал отчим, Сергей собрал вещи и ушел из дома в растрепанных чувствах. Поэтому изначально следователь подумал, что там суицид.

Криминалисты помогают в расследовании громких дел Фото: СКР

- Как вы поняли, что это не самоубийство?

- Там был отказ в возбуждении уголовного дела. Прошло уже больше двух лет, а труп нигде не нашли. Мы запросили данные геолокации телефона Сергея. По телефону видно было, что дальше дома он никуда не уходил. В доме мы все проверили, в том числе чердаки, все рядом прошерстили: парки, гаражи. Нигде нет.

- А как смогли найти?

- Я подключил оперативных сотрудников. Мы решили посмотреть передвижения всех членов семьи, даже нового сожителя его бывшей жены проверили. Но больше всего подозрений вызвал отчим. Он был в тот день дома с Сергеем, а потом ночью уехал в Ленинградскую область на дачу. Это показала его геолокация. Мать пропавшего Сергея в тот день была на работе. И он ей о своей поездке не говорил.

- Удалось найти какие-то улики?

- Мы стали его подозревать и проверять. Вызвали в полицию на допрос, одновременно с этим в комнате провели подробный осмотр. И в коридоре нашли мельчайшие пятнышки крови. Там были совсем незаметные следы. Сделали ДНК-исследование, оказалось, что это кровь потерпевшего Сергея. И уже после этого в разговоре с другим следователем отчим признался, что в тот день поссорился с пасынком. Они столкнулись плечами в коридоре. Сергей ударил его в лицо и крикнул: «Моя квартира, что хочу, то и делаю». А у отчима была травма руки, он не мог дать сдачи. А хотел, поэтому он обиделся. Зашел к тому в комнату и несколько раз ударил арматурой Сергея по голове, затем задушил веревкой. Связал труп, вывез в лес и там закопал. Труп мы нашли. Сейчас отчим уже осужден.

- Почему вы возвращаетесь к старым преступлениям?

- Раскрывать преступления прошлых лет важно, потому что должен соблюдаться принцип неотвратимости наказания. К тому же, привлечение преступника к ответственности - это предупреждение совершения им новых преступлений. Ведь если человек почувствует себя безнаказанным, это может его толкнуть на новые преступления. Поэтому мы раскрываем дела, даже если у них уже истек срок давности. По ним преступник хоть и не понесет наказание, но будет осужден. Более того, он попадет в нашу базу ДНК. И если вновь совершит преступление, то по оставленным на месте происшествия следам мы его сразу найдем. Современные технологии позволяют нам выявить ДНК преступника, даже если он просто затронет рукой стену или дверь. Что интересно, выявить ДНК преступника, допустим, с его окурка, мы можем даже спустя десятилетия.

Таким был раньше чемоданчик-криминалиста Фото: СКР

- Почему эти преступления не были раскрыты сразу?

- В 90-е годы количество убийств и изнасилований в Петербурге, как и во всей стране, было огромным, у следователей физически не хватало сил и времени на "методологическую работу", постоянно приходилось выезжать на места преступлений и задерживать преступников по "горячим следам". В настоящее время с учетом сокращения числа убийств и больших возможностей применения новой криминалистической техники у следствия появилось больше времени на обдумывание всех версий и раскрытия преступлений даже 30-летней давности. Поэтому это направление работы является теперь одним из наиболее актуальных и приоритетных.

- Подводя итог, как стать следователем-криминалистом СКР?

- Криминалисты в полиции проходят специальное обучение. У нас все иначе. Криминалисты прокуратуры впервые появились в нашей стране именно в Ленинграде в 1954 году. Были отобраны следователи, которые прошли обучение и занимались именно методологической помощью в раскрытии преступлений. Сейчас же у нас негласное правило, что криминалистом могут стать наиболее опытные следователи – для этого нужно проработать несколько лет в районном отделе.

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