Истинная история убитой Екатерины Пузиковой: Отравлению ее мужа-банкира таллием предшествовали еще две смерти

Пузикова-Сокирская была обвиняемой по делу об отравлении мужа-банкира. Позже ее саму жестоко убьет новый супруг Фото: СОЦСЕТИ

«Это дело интересно тем, что тут может быть целая композиция версий. Я надеюсь, что мы когда-нибудь докопаемся до правды».

Адвокат 33-летней эффектной блондинки Екатерины Сокирской (Пузиковой – по первому мужу) Андрей Карномазов тяжело вздыхает и на секунду задумывается.

- А ведь ей надо было после оправдательного приговора бежать в США. Я думал, что именно так она и сделает. И она даже хотела, но не успела, - признается Карномазов. – Она красивая девочка, которой нужен богатый мужчина. А она полезла, куда не надо…

Карномазов знает историю своей клиентки вдоль и поперек. Роковая судьба красавицы-клиентки его изумляет до сих пор. И не только его, вся страна ломает голову – что за чертовщина происходит в этой Самаре?

Эффектную блондинке теперь знают все в Самаре Фото: СОЦСЕТИ

Точеная блондинка Екатерина Пузикова появилась первый раз на телеэкранах 9 лет назад. Вдову бывшего банкира Дмитрия Пузикова обвинили в громком убийстве мужа в 2012 году. Богатого наследника отравили крайне редким ядом – таллием. Если поднимете полицейские сводки со всей страны, вам придется сильно постараться найти подобный способ убийства. Такой яд попросту не достать. Ни простым бандитам, ни тем более – бизнесменам.

Что еще более интересно – отравили Пузикова свои – на дне рождении двоюродного брата, которого также зовут Дмитрий Пузиков (младший). На празднике было 12 человек – все родственники или их вторые половинки. Редкий яд был в картофельном пюре.

Суд дважды признавал Сокирскую-Пузикову виновной – она получила сначала 7 лет колонии, а потом 9. Но затем история перевернулась с ног на голову.

Спустя пять лет ее неожиданно оправдали. А дело об отравлении до сих пор остается без главного ответа – кто отравил банкира? Бандиты? Обозленный брат? Новое руководство банка? Сама вдова?

В деле все эти годы было много вопросов. Но в этом году история приняла еще более неожиданный поворот. Вдову банкира жестоко убил ее новый муж. Перед расправой он успел записать видео: «Я помог оправдать Пузикову, заплатив 15 миллионов рублей». Алексей Рясков обещал назвать громкие фамилии. Но не успел… Его тоже нашли мертвым в больнице ФСИН. Ни родственники Ряскова, ни родственники убитой им Сокирской, ни адвокаты в его самоубийство не верят.

Так кто тогда отравил Пузикова? За что убили его вдову? Была ли взятка в 15 миллионов рублей? И кто такая сама Сокирская – черная вдова или жертва роковой судьбы? И самое главное – сам ли покончил с собой ее убийца, обещавший вскрыть крупнейшую коррупционную схему в истории российского правосудия? Расследование "КП". Часть 1.

«ДОЧЬ НЕФТЯННИКА-МИЛЛИОНЕРА»

Катю Сокирскую в Самаре теперь знают все. Многие шептались – эффектная блондинка вышла замуж за богатого банкира, чтобы получить его наследство. Но Дмитрий Пузиков никогда не был богатым – скорее, зажиточным, да и не банкир он вовсе. Более того, Катя сама из богатой семьи, которая по состоянию может вполне конкурировать с активами Пузиковых. Другое дело, что бизнес обеих семей позже с треском рухнул…

Дмитрий Пузиков и Сокирская познакомились на вечеринке друзей Фото: предоставлено "КП"

Отец Екатерины – Григорий Сокирский был нефтяником. Владел несколькими компаниями, главная среди которых ООО «Техгеобур». Основная деятельность фирмы – предоставление услуг в области добычи нефти и газа. Сокирский - ее основатель. С 2012 по 2016 года выручка предприятия достигала 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - порядка 130 миллионов рублей.

- Мой бывший муж, отец Кати долго к этому шел, - признается «КП» мать Екатерины Елена Одинцова. – Но мы всегда жили хорошо. У нас была шикарная 4-комнатная квартира, в которую мы привезли Катю из роддома на новой вишневой «девятке». Мы в то время ездили по всем «заграницам». Поэтому Катя всегда была интересной девчонкой. Все называли ее «девочка из сказки». Такая лапочка была в школе. Из-за ее красоты мы даже боялись отпускать ее одну, возили на учебу на машине. Но воспитывали в скромности: балетная студия, хореография, плавание, музыкальная школа. Как и полагается леди. А в 18 лет у дочери была уже машина и две квартиры: в Самаре и в Москве.

Однако не все местные жители видели в Кате «девочку из сказки». Как говорят злые языки, еще в школе у Сокирской был образ «жертвы». Якобы девушка «могла натворить делов, а потом сделать вид милой девочки, которую несправедливо обвинили в шалости».

Как бы там ни было, а сама блондинка мечтала о высоком - карьере юриста.

Поступив на юридический факультет, она получила предложение поучаствовать в программе по обмену студентами. Сокирская уехала в США. Но американская мечта приказала долго жить.

Сокирскую долгое время обвиняли в отравлении мужа Фото: СОЦСЕТИ

Вместо карьеры акулы юриспруденции блондинка вляпалась в первую в ее жизни криминальную историю.

В Америке у нее закрутился роман с уроженцем Беларуси Дмитрием Красавцевым, которого арестовали за налоговые преступления. Катю тоже поначалу схватили, но вскоре отпустили.

- Ее ухажер взял всю вину на себя, - делится бывшая жена второго мужа Екатерины Ольга Рудковская. – После этого она была вынуждена вернуться в Самару.

«СТАВЛЕННИК МЕГА-ГУБЕРНАТОРА»

После первых неудачных отношений блондинка стала более избирательна в выборе мужчин. В Самаре она все-таки закончила юридический факультет и устроилась на работу в коммерческую фирму. Тогда и произошла роковая встреча, которая разрушит сразу несколько жизней.

На вечеринке с друзьями Катя познакомится с Дмитрием Пузиковым.

- Пузиков сразу же положил глаз на Катю, - вспоминает мать Сокирской. – Поэтому когда девочки вышли посекретничать, он взял ее телефон со стола и сделал дозвон на свой номер. Но Дима ей поначалу не понравился. Он был хорош собой: высокий, статный, красивый. Но Катя его посчитала самовлюбленным и наглым. Однако Пузиков не оставлял попыток покорить ее сердце. На следующий же день он стал ей звонить: завязался диалог, встречи общих друзей. Так потихонечку начинались их отношения.

Дмитрий Пузиков тоже был не из простой семьи. Его отец Владимир Пузиков был в свое время довольно влиятельным в Самаре.

Дмитрий Пузиков был отравлен таллием Фото: предоставлено "КП"

- Его отец создавал свой бизнес при главе региона Тархове, это был мега-губернатор в свое время, - рассказывает адвокат Сокирской Карномазов. – Пузиков-старший при нем был депутатом и начальником управления по сельскому хозяйству. В этой должности он и руководил банковским бизнесом.

Раньше Владимир Пузиков был «королем самарского банковского дела». Депутат был председателем правления «Самараагробанка». Все решения в банке он принимал сам.

Брак Пузикова и Сокирской сулил зажиточную жизнь. Да и сам Дмитрий Пузиков по уши влюбился в милую блондинку. Роман развивался стремительно.

- Под Новый год они поехали вместе с друзьями на горнолыжный курорт, - делится Елена Одинцова. – Там Дима и сделал дочке предложение. Это была такая зимняя сказка! Все молодые, веселые, успешные. Они с удовольствием смотрели в будущее. И Катя недолго ломалась. Да и мне Дима очень импонировал. Его не смущали запросы дочки. У них были совместные планы на бизнес: они хотели заняться сельским хозяйством и открыть магазины здоровой еды.

Пара сыграла свадьбу, а потом устроила медовый месяц на Фиджи. После отдыха супруги стали жить вместе, Екатерина забеременела. Но семейная идиллия длилась недолго…

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ ПУЗИКОВЫХ

Банкиром Дмитрия Пузикова в то время называли условно – по привычке. Ведь семейный бизнес с приходом в Самару «Россельхозбанка» сошел на нет.

- Отец Дмитрия единолично управлял «Самараагробанком», но потом он стал филиалом «Россельхозбанка», - вспоминает адвокат семьи Пузиковых Вячеслав Тележинский. – И все Пузиковы, которые работали в этом банке, автоматически стали наемными работниками, которые подвластны главному офису. Отец Дмитрия понимал, что если он не уйдет под «крышу», то просто обанкротиться. Потому что филиал в любом бы случае появился, и все денежные потоки в городе неминуемо ушли бы туда. При этом отец сумел договориться с тогдашним руководством «Россельхозбанка», что Пузиковы остаются при деле – на руководящих должностях.

Екатерина Сокирская - сама росла в богатой семье Фото: СОЦСЕТИ

Владимир Пузиков был генеральным директором, а его сын Дмитрий – заместителем.

Но потом Пузиков-старший скончался от рака.

Его сын Дмитрий мог бы получить часть наследства и остаться при хороших деньгах. Но у старого банкира и его жены были свои договоренности. В завещании они оба прописали – кто бы из них не умер, все имущество полностью переходит супругу, а сын остается ни с чем. На всякий случай – вдруг их обманет "жена-плутовка"…

Поэтому наследство (дома, квартиры, офисные помещения) Дмитрия обошло стороной. Он только формально владел домом, в котором жил. А все юридические права принадлежали его матери. Именно мать стала хозяйкой всего имущества, а спокойная жизнь сына и молодой красивой жены рухнула.

- Когда Катя была еще беременной, к ним в дом переехала жить мать Димы с престарелой бабушкой, - вспоминает мать Сокирской. – Катя в то время только обживалась, готовила прекрасно, обхаживала Диму, стирала ему. Но мать с бабушкой заняли весь первый этаж дома, где была кухня. Бабушка была сильно возрастная, за ней нужен был особый уход, она не вставала. В это же время в доме все время стал появляться дядя Димы (брат умершего отца) Сергей Витальевич, он приезжал ежедневно и фактически занимался домом и всеми финансами семьи. Поэтому Катя не хотела им мешать и стала уходить проводить время в баню.

У самого же сына был только один шанс остаться наплаву – сменить своего отца на должности гендиректора филиала банка. И первое время он действительно стал исполнять обязанности руководителя.

- Он хотел отдельный участок, чтобы был свой дом, они взяли ипотеку. Троих детей планировал завести. Дима чувствовал, что на работе все хорошо. Но после рождения ребенка у него начались сложности, - вздыхает Елена Одинцова.

Екатерина Сокирская была позже убита новым мужем Фото: СОЦСЕТИ

ФСБ, БАНКОВСКИЕ МАХИНАЦИИ И ЛЮБОВНИЦА

Дмитрий Пузиков всеми силами рвался остаться у руля банка. Но московское начальство в нем сомневалось. Сына банкира подозревали в махинациях с кредитами…

- Семья двигала Пузикова в директора банка, но у Димы во время работы пропали очень важные документы. Я не хотела влезать в финансовые дела. Но земля под ним сильно шаталась. Диму заподозрили в том, что он давал невозвратные кредиты. Позже даже говорили, что его бы сто процентов посадили за очень крупные растраты, - признает мать Екатерины Пузиковой.

Претензии у ФСБ к банку возникли после того, как местный агро-предприниматель получил кредит на 180 миллионов рублей, а потом не смог его отдать. Однако сам коммерсант убеждал всех, что Пузикова видел лишь раз и тот подписывал ему документы на выдачу части денег. Само же решение о выдаче займа было принято «кредитным комитетом банка».

Что интересно, начальником отдела мониторинга банка была любовница Дмитрия Пузикова Юлия Манакина. Отношения у них возникли еще до свадьбы. Однако сама Сокирская была уверена одно время, что эти отношения продолжались. Эти подозрения как раз проявились в момент сильнейшего кризиса в семье супругов.

Такой Екатерина была до задержания по подозрению в убийстве Фото: предоставлено "КП"

ЛЮБОВНЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

Отношения в семье Пузиковых стали накаляться после рождения ребенка. У малыша были проблемы со здоровьем. И все свободное время Екатерине приходилось проводить с младенцем. В это время Катя заметила СМС-сообщения в телефоне своего супруга, где он переписывался со своей коллегой Манакиной. Блондинка психанула, собрала вещи и съехала от мужа.

Тому пришлось убеждать ее, что между ним и коллегой ничего нет. Сердце Кати дрогнуло и она решила вернуться в семью.

- Катя переговорила с мужем и сказала всем, что ее подозрения беспочвенны, - делится подруга Екатерины Елизавета Анайкина.

Но отношения после этого случая в семье потеряли страсть и романтику. Как позже Сокирская признавалась в одном из СМС: «Мы партнеры, мы не общаемся, не обсуждаем ничего личного, у нас отдельные друг от друга жизни».

Примерно в это же время из колонии освободился бывший любовник Екатерины – белорус Красавцев, осужденный в США. Между бывшими возлюбленными завязалась романтическая переписка.

В распоряжении «Комсомолки» оказалось одно из сообщений Кати своему бывшему: «Привет, мой котик, я тоже очень-очень скучаю. Я люблю тебя. Ничего нового, выдержать только еще пару месяцев. И легче будет, я тебя наконец-то увижу». Позже это сообщение ляжет в основу обвинения против Сокирской, якобы она отводила мужу два месяца до смерти…

Отравление банкира произошло на дне рождении его брата Дмитрия Пузикова-младшего. Кадр с той самой вечеринки

Но как признался сам любовник, Екатерина поначалу скрывала, что у нее родился ребенок. Узнав же об этом, он решил не лезть в семью и отдалился от бывшей возлюбленной, прекратив с ней все общение.

Это во многом помогло преодолеть кризис в семье Пузиковых. Супруги объединились против общей беды. Новое руководство банка решило устроить чистки и выжить все семейство Пузиковых из банка.

ЮРИСТ ИЗ МОСКВЫ, МЕСТНЫЕ АВТОРИТЕТЫ И ЧЕЧЕНЦЫ

Увольнение грозило поставить крест на карьере Дмитрия. Вся империя, выстроенная его отцом, могла рухнуть. И Пузиков стал искать пути сместить новое руководство и самому возглавить банк. Просить помощи он стал у «решал» из Москвы, местных авторитетов и чеченцев. Дошло до того, что банкир якобы решил заказать своего нового начальника…

- Мой муж отвозил 10 миллионов рублей кому-то в Москву, чтобы остаться в должности управляющего банка, - рассказывала Екатерина Пузикова на допросе (материалы есть у «КП»). – При этом он говорил мне, что если физически устранить нового директора банка Иванова, то он может стать управляющим. Я не исключаю, что об этом узнал сам Иванов или его окружение.

Кому именно муж отвозил 10 миллионов рублей, Сокирская не знает. Но при этом она как-то упоминала имя Вахи Гишкаева, с которым встречался ее муж, чтобы «решить вопрос с должностью в банке». Что интересно, человек с такой фамилией часто встречается в делах, связанных с банками. Одно время он представляет юридические интересы экс-президента Балтийского банка.

Екатерина Сокирская дважды была осуждена за убийство мужа, а затем оправдана Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Екатерина Пузикова также вспоминала, что муж часто упоминал при ней имя некоего грузина Роберта, который якобы мог бы устранить нового президента банка Иванова. С этим Робертом Сокирская встречалась один раз.

- Я ездила с мужем и Робертом в Казань, - вспоминала Сокирская на допросах. – Там Дима встречался с незнакомым мужчиной. При себе у мужа был миллион рублей, который он отдал тому мужчине. Роберт был посредником и гарантом.

Что интересно, вскоре Роберт умер. Как говорили участники допросов – «при невыясненных обстоятельствах». Пузиков стал искать новых покровителей.

- Чтобы достичь должности руководителя банка, он связался с людьми из криминального мира, отвозил им крупные суммы денег, однако все обещания помочь не выполнялись, - плакала Пузикова.

Тогда Пузиков обратился к местному авторитетному бизнесмену. Им оказался директор ТЦ «Космос» из Новокуйбышевска Игорь Станкевич – знакомый Пузикова, с которым они иногда пересекались на вечеринках. Он был не последним человеком в регионе - посещал светские приемы, был на короткой ноге с чиновниками и бандитами.

Но помочь он, как и Роберт, не успел. Станкевича расстреляли днем прямо возле собственного торгового центра. Киллер открыл огонь из автомата Калашникова.

Последний танец Екатерины и Пузикова Фото: предоставлено "КП"

- После убийства Станкевича муж был напуган, он попросил меня установить на его телефоне услугу «Радар», чтобы можно было отслеживать его местонахождение, - тараторила Пузикова. – Также я его стала довозить на работу и забирать с нее.

Позже близкие Пузикова вспоминали, что он познакомился с неизвестными чеченцами. Об этом в суде говорила гадалка, к которой горе-банкир часто ездил за советом. Во время допроса эта женщина представилась всем … «ведьмой» (Пузиков верил даже в мистические шансы на получение должности).

- Он мне рассказывал, что трое чеченцев стали его возить по дачам и квартирам, предлагали платить деньги за решение его проблем, Пузиков отдавал им деньги, но запустил нормальную работу в офисе «Россельхозбанка». В банке новое начальство стало к нему относиться пристрастно, - говорила ведьма на допросах.

Екатерина мечтала о карьере юриста Фото: СОЦСЕТИ

Чеченцы за решение вопроса требовали с Пузикова 60 миллионов рублей. И тот стал их активно искать.

- Муж собирался продать часть имущества, которое было зарегистрировано на его мать, он также брал деньги в долг у знакомых, моего отца и у меня - 500 тысяч рублей из личных сбережений, - вздыхала Пузикова.

«ПУСТЬ УВОЛИТЬСЯ ИЛИ БУДЕТ ХУЖЕ»

Пузиков был одержим идеей возглавить банк, как когда-то его отец. Но сколько бы он ни платил разным авторитетам, помочь ему никто не смог. В то время кадровые решения были за менеджментом банка в Москве, среди ключевых фигур - Дмитрий Патрушев, окончивший Академию ФСБ, на которого вряд ли кто-то мог оказать влияние.

Отчаявшись, Пузиков решил провернуть хитрую схему и обмануть банк, уйдя в декретный отпуск, чтобы его не смогли уволить. Но руководству это сильно не понравилось.

Сокирская на суде по убийству мужа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В день отравления Пузикова служба безопасности банка позвонила его матери с предупреждением.

- Мне позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка Федотовым и сказал, чтобы я повлияла на сына, чтобы он написал заявление на увольнение. Он добавил, что не хочет, чтобы произошли непоправимые последствия, а если ему Федотову скажут, то по долгу своей профессии он выполнит это. Он сказал, что не знает, что в целом хотят сделать с сыном, но с ним что-то хотят сделать. У него был как бы предупреждающий тон. Сказал так – «как бы хуже не было». Я из-за этого сильно плакала, - признавалась мать Пузикова на допросе. – Уже после отравления сына я сама позвонила главе службы безопасности банка. И он мне признался, что жалеет о предыдущем разговоре…

В суде сам Федотов позже рассказал, что до банка работал в ГРУ. Звонок матери он сначала подтвердил, но отрицал, что просил уволиться Пузикова. А потом и вовсе заявил, что его телефон «перепрошили» неизвестные, позвонив от его имени…

После этого звонка в тот же день Дмитрия Пузикова отравят во время вечеринки в честь его двоюродного брата, который тоже работал в том же банке…

О том, как позже на работе в банке найдут частичку того самого яда, читайте в следующем материале «КП».

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