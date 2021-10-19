В Таиланде всем миром спасают мальчика из Петербурга, упавшего в гейзер с кипятком

Мальчик получил тяжелые ожоги, упав в горячий источник. Фото: vk.com/pattayapeople

Русскоязычные жители Таиланда собрали деньги на лечение мальчика из Петербурга, который упал в горячий гейзер на прогулке и получил почти 30% ожоги тела. ЧП произошло в начале октября, а у матери ребенка не оказалось медицинской страховки на такой случай.

- У Миши обожжены стопы, руки, живот и половые органы, а это значит, что он не может справлять нужду. Отеки большие, и органы выделения пока не работают - у мальчика стоят катетеры на вывод мочи и кала. Восстановятся эти функции, когда отек спадет или нет, никто пока не знает. Если нет, то нужна будет еще одна пластическая операция на анусе и уретре. Сейчас мальчику вводят сильнейшие обезболивающие средства, но эти средства не блокируют болевые импульсы во время сна, и Миша каждую ночь во сне кричит и стонет, - пишет в соцсетях представитель инициативной группы русскоязычных жителей Таиланда Людмила, которая по поручению матери мальчика помогает со сбором средств на лечение.

С момента ЧП ребенок уже перенес две пластические операции по пересадки кожи, на лечение уже потрачено около 20 тысяч долларов, большую часть из которых дали небезразличные люди через Фонд Православной церкви в Таиланде.

У ребенка обожжено 29% кожи, ему предстоит долгое лечение. Фото: vk.com/pattayapeople

Сейчас ребенка перевезли из местного госпиталя в Бангкок, где ему предстоит находиться еще несколько недель.

- Несколько дней назад Мища был переведен в Бангкок и в настоящее время находится в госпитале Чулалонгкорн, где ему оказывается профильная квалифицированная помощь. Лечение предстоит долгое, - сообщает в Фейсбуке посольство России в Таиланде. - На случившуюся беду откликнулся и наш давний друг, глава корпорации Си-Пи Груп господин Супакит Чираванон, который долгое время был почетным консулом России на Пхукете. Он выразил готовность взять на себя все расходы по дальнейшему лечению Миши в Бангкоке.

Но и на этом история не заканчивается. Семья Миши не успела из-за пандемии вернуться в родной Петербург к началу учебного года, где мальчик должен был идти в первый класс. Теперь они надеются приехать на родину, где лечение ребенка будет продолжено.

- Помимо финансовой помощи, мы хотели бы привлечь внимание специалистов ожоговых центров Санкт-Петербурга и иных медицинских организаций, которые могли бы предоставить возможность Мише пройти дальнейшую реабилитацию и серию пластических операций, – пишут в паблике «Все жители Паттайи» местные активисты.

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