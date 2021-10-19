«Учёба длиною в жизнь»: студентов научат конструировать будущее

Форсайт-сессия пройдёт в рамках Всероссийского студенческого форума «Soft Skills». Фото предоставлено пресс-службой СПбУТиЭ.

«Адаптируйся или умри» — этот тезис Чарльз Дарвин изрек ещё несколько веков назад, однако он остаётся актуальным и до сих пор. Сегодня, чтобы стать успешным специалистом, нужно постоянно учиться. Причем не только осваивать новые стандарты бухучёта или тонкости работы за станком, но и развивать так называемые «soft skills». Как успешно работать в команде и заводить новые профессиональные знакомства? Как правильно распределять своё время, чтобы быть максимально продуктивным? На эти и другие вопросы ответят на Всероссийском студенческом форуме «Soft Skills», который проводит ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» при поддержке Росмолодежи. Мероприятие уже стартовало.

Следующий этап проекта — форсайт-сессия, которая пройдет 22 октября в 12:00. Форсайт — это технология, которая позволяет человеку, компании или экспертам договориться об образах будущего. Не просто сделать прогноз, а поставить цели и продумать пути их достижения. На форуме проектная группа, состоящая из студентов, преподавателей и представителей бизнес-сообщества Санкт-Петербурга и других регионов России будет искать ответ на вопрос: «Что можно сделать сейчас, чтобы прийти к желаемому варианту будущего?». Результатом работы группы станет стратегия освоения надпрофессиональных навыков, которая поможет студенту любой специальности реализовать себя.

В процессе подготовки к форсайт-сессии на сайте форума организована платформа для обмена мнениями по следующим вопросам:

- Какие ключевые надпрофессиональные навыки являются востребованными в современных условиях?

- Кто должен быть носителем концепции LLL (Life-long learning – обучение длиною в жизнь)

- Каков баланс стандартов и свобод проектирования образовательных программ?

- Нужны ли программы дополнительного образования?

- Современный студент — кто он?

Поделитесь вашим мнением на эти и другие темы в специальном разделе сайта. Зарегистрироваться на мероприятие, которое пройдёт в том числе и онлайн, можно по этой ссылке.