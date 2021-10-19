«Изрезала лицо, там не на что смотреть»: Отчим убитой школьницы из Вологды впервые рассказал, как над ней издевались перед смертью

Девочку искали несколько дней Фото: СОЦСЕТИ

Сотни волонтеров, полицейских и спасателей искали 9-летнюю Арину (имя изменено - прим.ред.) в Вологде день и ночь. Девочка пропала 16 октября, когда ушла из дома погулять с подругой. Забить тревогу о пропаже девочки могли бы сразу, но мать школьницы в это время занималась другим. Как говорят друзья семьи, женщина якобы сильно пила, а потому не сразу заметила пропажу дочери. И пока волонтеры пытались наверстать упущенное время, ни мать, ни отчим Ариши в ее поисках почти не участвовали. Как итог - девочку нашли жестоко убитой спустя два дня. По версии следствия, школьницу заманила к себе домой 40-летняя Ульяна Ланская. Женщина была лишена родительских прав, и, как говорят местные, давно приставала к детям из-за своих психических отклонений. "КП" узнала подробности шокирующей истории.

«ЗА ДЕВОЧКОЙ НИКТО НЕ СЛЕДИЛ, НО ОНА СТАРАЛАСЬ ХОРОШО УЧИТЬСЯ»

Арина училась во втором классе. Как рассказывают друзья семьи, девочка хоть и была предоставлена сама себе, училась хорошо, на уроки не опаздывала. В свободное от учебы время играла во дворе - собирала листики от деревьев и смеялась, что это ее деньги. Ариша любила свою маму такой, какая она есть. Но девочка не всегда спешила возвращаться домой. Об этом "КП" рассказала жительница Вологды, которая представилась подругой семьи.

Пока девочку искали волонтеры, мать была в полиции Фото: СОЦСЕТИ

- Я дружила с двоюродным братом Ариши, да и с самой девочкой часто общалась, - рыдала в разговоре с "КП" Ирина (имя изменено - прим.ред.). - Семья попросила меня не общаться с прессой. Но я не могу сдерживать эмоции. Я с Аришей контачила хорошо. В школе у нее бывали пробелы, но она старалась. Часто проводила время на улице. Я все время встречала в темноте и загоняла домой, потому что было уже поздно. Брат двоюродный за ней тоже старался следить. Что касается ее родного 14-летнего брата, то его изъяла опека. Там все не очень благополучно было в семье. И знаете, я думаю, если бы опека раньше начала работать в этой семье, то Арина была бы жива...

Мать девочки, по словам Ирины, якобы занимается проституцией и сильно пьет ("КП" не располагает официальной информацией об этом).

- Знаете, она занималась проституцией только потому, что ей нужно было кормить Аришу, - продолжает Ирина. - Она следила за дочкой, но жестко пила. Каждый день. Просто из-за такой работы, как тут не пить? Но Ариша у нее была хорошо воспитана. Она очень любила свою маму. Они на кухне обнимались часто. Сама мама тоже детей любила, но могла поругать немного.

Девочка была с подругой. Подруга жива Фото: СОЦСЕТИ

«НИКТО ИЗ РОДНЫХ ДЕВОЧКУ НЕ ИСКАЛ»

В день пропажи Ариши мать якобы тоже пила горькую. Поэтому не сразу заметила, что дочка пропала.

- Я вообще удивляюсь, Ариша никогда бы не пошла с левыми людьми гулять, - продолжает подруга семьи. - Уж не знаю, чем ее могли заманить. Как бы там ни было, а ее мать звонила в полицию пьяная. Отчима дома не было. Поначалу опера подозревали семью и меня, как подругу семьи.

Ирина в разговоре с "КП-Петербург" ссылается на жителя Вологды Игоря Голубева. По ее словам, это отчим девочки. Мужчина был на месте происшествия, когда нашли тело Арины. Журналисты федеральных телеканалов его представили, как дядю школьницы. Комментарии он не дал. Однако во время поисков, судя по его соцсетям, он все это время находился дома. И только и делал, что плакался в соцсетях, как тяжело ему приходится.

По словам друзей семьи, женщину подозревают в убийстве девочки Фото: СОЦСЕТИ

- Мама у нее в участке сидит, ее допрашиваю, куда она пойдет, если не отпускают, - объяснял разгневанным жителям Голубев на вопрос, почему мать не принимает участие в поисках. - Ириша просто ушла к подруге гулять и все, не пришла. Все больницы обзвонили, даже морги. Я сам сижу дома, мне опера так сказали.

К дому, где был найден труп девочки, съезжались все ее подруги и близкие.

- Я когда увидела, как труп выносят, у меня голова закружилась, - плачет Ирина. - Сначала сказали, что горло перерезали ей, а потом что черепно-мозговая. Выносили тело в пакете. Поэтому было непонятно, что случилась. Саму мать сейчас госпитализировали в медучреждение, куда с расстройством кладут.

«ЛИЦО ОБЕЗОБРАЖЕНО»

Игорь Голубев (отчим) после случившегося опубликовал у себя в Сети лишь одну запись: "Ты мой ангелочек, пусть земля тебе будет пухом, я скучаю". Подругам же он написал, что узнал результаты вскрытия. Его сообщения переслали "КП".

Отчим опубликовал фото с девочкой после новостей о гибели Фото: СОЦСЕТИ

- Эта женщина избивала Арину, потом резала ее, она издевались над ней, - сообщил Игорь. - Нам сказали это на вскрытии в морге. Из-за этого нам Арину даже не показывают, потому что не на что там смотреть. Пока не восстановят лицо и тело.

Подозреваемую в невменяемом состоянии сняли с поезда "Вологда-Петербург" в Карелии. На нее возбудили уголовное дело по статье "Убийство ребенка". Также силовики возбудили еще два дела - среди них по статье "Халатность" в отношении опеки. Третье дело в отношении матери.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери погибшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла и 16 октября 2021 года оставила ее без помощи, хотя была обязана заботиться о ней, - говорится в сообщении СКР.

Волонтеры искали девочку два дня Фото: Иван ЧУХНИН

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