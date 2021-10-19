Петербург потратит 80 миллионов рублей на звезды «Мишлен» для ресторанов

"Мишленовскую" звезду получили уже девять московских ресторанов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Девяти московским ресторанам присвоили звезды «Мишлен», и в Петербурге вновь заговорили о попадании в список известного гастрономического справочника. «Комсомолка» задалась вопросом: нужны ли Петербургу мишленовские рестораны, если за это придется платить из своего кармана?

ЗВЕЗДЫ С НЕБА НЕ ПАДАЮТ

В прошлом веке владелец компании по производству автомобильных шин Андре Мишлен, чтобы вдохновить людей на путешествия на машине, разработал уникальный путеводитель, где были отмечены заведения общепита. Теперь это самый престижный перечень заведений в мире, попасть в которых значит получить неиссякаемый поток клиентов.

Но чтобы в Петербурге появился хоть один ресторан со звездочкой, властям придется попотеть и выкроить деньги из бюджета, ведь звезды с неба просто так не падают. Именно этим сейчас занимается комитет по развитию туризма: переговоры с «Мишленом» уже идут.

- Комиссия справочника «Мишлен» договаривается с властями города или страны. Эксперты не берут денег, поэтому считаются честными и объективными, - рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбар. - Деньги на визит комиссии и присвоение звезд выделяют из бюджета, но потом затраты туда же вернутся - и с большим плюсом - в виде налогов ресторанов. Ведь туристы будут оставлять в таких заведениях приличные суммы за ужин.

Петербург тоже претендует на звание "гастрономической" столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько город заплатит «Мишлену» за визит тайных дегустаторов, определяют индивидуально в ходе переговоров. Но, по словам Гарбара, Петербургу звезды обойдутся примерно в 80 миллионов рублей. Аналогичную сумму заплатила Москва.

ЗАВЕДЕНИЯ ВЗВИНТЯТ ЦЕНЫ

Заведения с мишленовскими звездами повысят туристическую привлекательность Санкт-Петербурга, уверен и ресторанный критик Дмитрий Грозный. Наличие пятиконечной отметки говорит о европейском и даже мировом уровне кухни. При этом и цены в таком заведении вырастут.

- В Петербурге 8000 заведений общепита. Как туристу из них выбрать хорошее? Если у вас нет знакомого ресторанного критика, сходу найти что-то достойное сложно. Справочник «Мишлен» обновляется каждый год, и туда попадают лучшие из лучших. Конечно, такие рестораны могут задрать цены. Но давайте не будем забывать, что по законам рынка, есть еще и конкуренция: сегодня у тебя есть звезда, завтра - нет, но не самые богатые гости уже ушли к другому ресторатору, - рассуждает Грозный.

Примеры уже есть в столице. По словам источника «Комсомолки» в ресторанной сфере, когда на московское заведение «Сахалин» свалилось две звезды, очередь на посещение заведения растянулась на 80 дней!

Ждать гидов гастрономического справочника придется два года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы получить хоть одну звезду из максимальных трех, повара должны удивить членов комиссии безупречными блюдами. При этом ни обслуживание, ни интерьеры заведения не имеют значения. Чтобы оценить ресторан на две звезды, гиду нужно посетить его четыре раза. О работе гидов «Мишлен» вообще ходят легенды: никто не знает, сколько адресов они обходят в городе и как именно выбираются лучший ресторан.

Ни о количестве звездочек, ни о географии заранее с комиссией никто не договаривается. Как показывает практика, когда комиссия «Мишлен» впервые появляется в городе, то она не раскидывается звездами. Эксперты утверждают, что Петербургу до «Мишлена» еще минимум два года при условии, что власти уже перешли к активной фазе переговоров.

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