Эпидемия смертельных отравлений суррогатным алкоголем в России: Волна массовой гибели от «паленки» добралась до третьего региона

"КП" рассказывает о случаях смертельного отравления "паленкой" в трех регионах России. Фото: ГУ МВД РФ по Оренбургской области

В третьем регионе России за последний месяц зафиксировали смертельные отравления суррогатным алкоголем. В один ряд со Свердловской и Оренбургской областями встал Курган. Власти региона даже обратились к жителям с просьбой покупать спиртное лишь с акцизными марками и исключительно в магазинах, а также игнорировать весь суррогат. Однако число летальных случаев в трех областях продолжает расти. «Комсомолка» собрала в одном материале все, что известно о массовых отравлениях в России.

ЕКАТЕРИНБУРГ: 18 СМЕРТЕЙ ИЗ-ЗА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ

По данным на 19 октября, в Свердловской области от суррогатного алкоголя скончались 18 человек. Среди них – 12 мужчин и 6 женщин. После череды отравлений местный СК оперативно возбудил уголовное дело. По версии следствия, все погибшие пили спирт, купленный на территории Ботанического рынка. Правда, алкоголь этот бы суррогатным и сбывали его, естественно, нелегально. По подозрению в «торговле смертью» задержали двух мужчин, 42 и 54 лет, на днях им изберут меру пресечения.

Главные подозреваемые по делу в Свердловской области - эти два горе-торговца. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Подозреваемые лица в период в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района в городе Екатеринбурге сбывали гражданам спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Горе-торговцы могут сесть в колонию на 10 лет – таково самое строгое наказание по статье за сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент следователи считают общее количество пострадавших от суррогатного алкоголя – ведь есть те, кто чудом уцелел после застолья.

ОРЕНБУРЖЬЕ: 35 СМЕРТЕЙ, ШЕСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И 12 ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ СИРОТАМИ

Первые новости о смертях после употребления суррогатного алкоголя пошли из Оренбургской области. Там число летальных исходов от «паленки» увеличилось до 35. Пострадавших, но выживших – гораздо больше, около 70. Следком возбудил сразу шесть уголовных дел по факту происшествия – не только за сбыт спирта, но и производство. Первой подозреваемой следствия стала 50-летняя женщина из села Джасай, что в Адамовском районе. У нее при обыске нашли и изъяли 132 бутылки «паленки».

В Оренбуржье со склада "паленки" вынесли 1,5 тысячи бутылок. Фото: СК РФ

Всего по резонансному делу задержали шестерых. Роли у всех разные, кто-то изготовлял алкоголь на складе, другие – продавали в сельских магазинах. Цена вопроса 130-140 рублей. Примечательно, что при производстве «паленки» использовали ингибитор, популярный при изготовлении средств против ржавчины.

- Проводится задержание двоих жителей города Орска в возрасте 35-ти и 34-х лет, они приходятся родственниками основному фигуранту дела. По версии следствия, граждане причастны к организации массового производства и распространения опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей жидкости, - делятся подробностями дела в местном региональном СУ СК РФ.

Одни из первых, кто погиб от суррогатного алкоголя в Оренбуржье - обычная семья. Теперь дети остались сиротами... Фото: СОЦСЕТИ

Одна из страшных подробностей массовой гибели людей от суррогата в Оренбуржье – то, что 12 детей остались сиротами после того, как их родные употребили пресловутую «паленку». Все трагедии начинались по-бытовому – родители решили отметить что-нибудь, но застолье заканчивалось известно чем. Контроль над судьбой всех сирот держит уполномоченная по правам ребенка в Оренбурге Анжелика Линькова. В регионе тем временем проводят массовые рейды по выявлению суррогатного алкоголя.

КУРГАН: СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНЬЯК И ОБРАЩЕНИЕ ВЛАСТЕЙ К НАРОДУ

В Курганской области «паленый» коньяк погубил, по предварительным данным, трех человек. Всего пострадавших шестеро. Местный СК пока официально не комментировал ситуацию, но власти региона дали знать, что случаи были. К жителям области обратились с просьбой покупать только лицензионную продукцию в проверенных магазинах.

- Помните: на бутылке алкогольного напитка должна быть акцизная марка. Нельзя приобретать алкоголь из-под прилавка и в пластиковой таре. Проверить легальность торговой точки и алкоголя можно с помощью бесплатного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», - сообщается в Telegram-канале региона.

По данным УМВД России по Курганской области, за 9 месяцев 2021 года в регионе изъяли около 13 тысяч литров алкоголя с признаками контрафакта.

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