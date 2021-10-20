Главный архитектор Северной столицы Владимир Григорьев: В Петербурге появятся районы небоскребов

По мнению Григорьева, Северная столица должна в первую очередь быть комфортным местом для ее жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный архитектор города на Неве, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев рассказал, как преобразится Северная столица в обозримом будущем, в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Говоря о современной архитектуре, Владимир Григорьев сразу отметил: использовать такой термин не совсем корректно.

Главный архитектор города на Неве, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Современная архитектура везде разная, в зависимости от города и от страны. У Петербурга с его консервативностью свое понимание современной архитектуры. Можно вспомнить отношение к «Лахта центру», который изначально горожане воспринимали в штыки, но теперь он стал неотъемлемой частью панорамы Северной столицы, - отметил Григорьев, - «Лахта центр», Западный скоростной диаметр, Большой Обуховский (вантовый) мост, появившиеся несколько лет назад, теперь неотделимые элементы новых отрывочных видов города.

При этом главный архитектор Петербурга не согласился с концепцией города-музея.

- Петербург - один из немногих примеров, когда практически весь город взят под охрану ЮНЕСКО. Но при этом каждое отдельное историческое здание уже защищают местные власти. Важна атмосфера историчного центра конца XVIII - начала XIX веков, цветовые и архитектурные сочетания. Поэтому вопрос строительства «экстремистских» зданий в центре - неоднозначный. Мы очень консервативны в плане архитектуры. Но у нас есть не очень традиционный небоскреб со спиралью и стадион ныне покойного японского архитектора Кисе Курокавы, - напомнил эксперт.

Петербург - один из немногих примеров, когда практически весь город взят под охрану ЮНЕСКО. Фото: Олег ЗОЛОТО

По мнению Григорьева, Северная столица должна в первую очередь быть комфортным местом для ее жителей.

- Мы считаем главным достижением, что город начал выходить на сбалансированный процесс развития. Сейчас ведется активная работа по совершенствованию параметров застройки городской среды. За последние шесть лет повысилось качество архитектуры.

А ЧТО В БУДУЩЕМ?

Владимир Григорьев не обошел стороной темы, касающиеся смелых проектов, которые хотят реализовать в Санкт-Петербурге в ближайшие годы. Речь в первую очередь шла о создании «морского фасада» Петербурга на Васильевском острове.

- О важности создания «морского фасада» заговорили еще в советские времена. Сегодня там уже есть дома с золотыми шпилями, вскоре появятся жилые комплексы и на левой стороне. В центре ансамбля, в гавани Морского пассажирского вокзала, будет офис крупного российского банка и «сердцевина» из общественных зданий, - поделился главный архитектор Петербурга.

Затронул Григорьев и вопрос высотного строительства, которое петербуржцы-консерваторы воспринимают неоднозначно. Архитектор заявил, что в Петербурге, возможно, появятся специальные зоны, в которых не будет ограничений ни по высоте, ни по функциональному использованию. Их местоположение еще не определили.

- Концепция подразумевает возможность возведения башен высотой 200-300 метров. Это и жилье, и офисы, и даже театры, не говоря уже о магазинах. Такая автономность позволит создавать новые общественные пространства и сократить маятниковые миграции, - заявил Григорьев.

Архитектор заявил, что в Петербурге, возможно, появятся специальные зоны, в которых не будет ограничений ни по высоте, ни по функциональному использованию. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТУЧКОВ БУЯН И ОХТИНСКИЙ МЫС

По-прежнему волнует петербуржцев судьба Тучкова буяна, создание которого, по сути, застопорилось. Даже один из разработчиков концепции парка Никита Явейн назвал проект бесперспективным. Однако, как заявил Владимир Григорьев, парк рано или поздно появится.

- Там строится здание театра, нужно довести этот вопрос до конца. На реализацию проекта может уйти до десяти лет. Это нормально. Что ясно уже сейчас, так это то, что одной из доминант станет театр балета Бориса Эйфмана, - отметил Григорьев.

Напоследок главный архитектор рассмотрел вопрос застройки офисами Охтинского мыса, у которой в городе остается множество противников. Основная причина - археологическая ценность места, где располагалась средневековая шведская крепость Ландскрона. Но, кажется, компромисс найден. Исторически важные локации и артефакты накроют специальным куполом, который обеспечит их сохранность.

- Предметы охраны и их границы уже определены. Все это будет интегрировано в проект, - подытожил главный архитектор.