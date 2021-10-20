Эксперты: «60% детей страдают от ожирения разного типа»

Здоровое питание должно войти в привычку. Фото: Артем КИЛЬКИН

15 октября в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» состоялась пресс-конференция «ПП - питание на пятерку». Мероприятие посетили приглашенные эксперты – специалист отдела общего образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга Марина Коренева, врач-педиатр Евгения Соколовская, директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова, эксперт компании «ИнтернетУрок» Ксения Марсова, ведущий специалист отдела технологии, стандартизации и контроля Управления социального питания Ольга Дмитриева.

«УДАЛЕНКА» НАНОСИТ УДАР

Переход на дистанционный формат обучения поменял не только распорядок дня детей, но и их питание. В школьных столовых меню составлено с заботой о здоровье ребят: в каждом блюде соблюден баланс белков, жиров и углеводов, а количество килокалорий рассчитано с учетом возраста школьника. Дома же, по мнению экспертов, следить за качеством и количеством еды должны родители, которые часто не уделяют этому достаточно внимания. У многих мам и пап не хватает свободного времени и знаний для планирования сбалансированного рациона ребенка в условиях «удаленного» обучения. Например, многие родители слышали, что для детей полезны овощи и блюда с высоким содержанием белка. Но какие продукты давать школьнику, и в каком количестве – не знают.

– Каждый день в рационе ребенка обязательно должно быть 500 граммов сезонных овощей и фруктов, – объяснила врач-педиатр Евгения Соколовская. Она подчеркнула, что детям также стоит есть и продукты животного происхождения: красное мясо, мясо птицы и рыбу.

По словам Евгении Соколовской, именно родители должны «знакомить» детей с полезными продуктами. Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕ НАДО ДЕМОНИЗИРОВАТЬ ПРОДУКТЫ

Разделение продуктов на «хорошие» и «плохие» и рассказы о том, как ужасно навредит здоровью ребенка одна конфета или пачка чипсов – не лучшее решение для родителей. Намного эффективнее сработает личный пример: если в семье принято питаться сбалансировано и здорово, то и дети с детства будут считать правильное питание нормой.

– Конечно, и чипсы, и фастфуд, и сладкая газировка – это вредно. Но в разумных количествах употреблять сахар можно, – утверждает Евгения Соколовская. Какое же количество сахара можно считать разумным для школьника? Этому вопросу уделили особое внимание в Роспотребнадзоре. По словам ведущего специалиста отдела технологии, стандартизации и контроля Управления социального питания Ольги Дмитриевой, по новым правилам, норма сахара в школьной еде уменьшена на 40%.

Евгения Фалькова рассказала, зачем обучать школьников самостоятельно делать выбор в пользу правильного питания. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПЛАТФОРМА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Эксперты пришли к мнению, что отчасти родители виноваты в том, что дети не едят какие-то продукты. И советуют не исключать из рациона полезную еду сразу же, как только ребенок впервые от нее отказался.

– Согласно исследованиям, дети, которым в детстве давали брокколи, в подростковом возрасте отказываются от него, но став взрослыми, возвращаются к этому продукту, – сказала директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова.

Она считает, что крайне важно обучить школьников самостоятельно принимать выбор в пользу правильного питания.

Компании «Danone Россия» и образовательная платформа «ИнтернетУрок» поддерживают популяризацию концепции правильного питания и убеждены, что детей можно и нужно этому учить. Для этого на платформе «ИнтернетУрок» создаются уроки, где в интерактивном режиме, ярко и увлекательно даются основные идеи и принципы здорового питания. Совершенно бесплатно можно пройти эти уроки самостоятельно, с родителями или использовать учителям в рамках изучения предмета Окружающий мир.

Совместная готовка поможет сформировать новые семейные традиции питания. Фото: freepik.com.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ

Еще поколение назад существовала традиция домашних семейных обедов и ужинов. Сегодня родные люди собираются за одним столом всё реже, и этот добрый обычай, поддерживающий развитие здоровой культуры питания, уже не так распространен. Но есть всей семьей – лишь одна из множества традиций, связанных с едой.

– Важно готовить пищу вместе с детьми, – считает эксперт компании «ИнтернетУрок» Ксения Марсова. – Ведь когда ребенок помогает родителям приготовить обед, он приобщается к домашней кухне.

Школьники могут не только научиться у старшего поколения рецептам вкусных и полезных блюд, но и привносить новые идеи и тенденции в домашнее меню. Это подтвердила и Евгения Фалькова:

– Дети больше общаются друг с другом, узнают информацию в соцсетях и на каких-либо платформах и свои новые предпочтения несут в семью.

В конце конференции эксперты обратили особое внимание на важность физических нагрузок для детей – даже зарядка или прогулка пойдут на пользу. Ведь школьникам необходимо не только получать энергию из пищи, но и активно её тратить. Для сохранения здоровья соблюдать такой баланс рекомендуют и взрослым.