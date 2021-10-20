Город-ошибка: Когда в Мурино появится что-то кроме новостроек

Цены на недвижимость в Мурино приближаются к петербургским. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурино - один из самых молодых городов Ленобласти. Этот статус он получил два года назад. Сейчас там проживают 80 тысяч человек, но это только официально. По прогнозам, к 2030 году население вырастет вдвое.

У петербуржцев Мурино прочно ассоциируется со словом «гетто». Это настоящие каменные джунгли, за которыми порой не видно неба - кроме многоэтажных высоток, здесь нет почти ничего: ни больницы, ни полицейского участка, ни даже нормальных дорог. Дурная слава Мурино ушла далеко за пределы Северной столицы: сюда приезжают блогеры, чтобы показать отрицательный пример молодого города. «Комсомолка» отправились в Мурино, чтобы узнать, как там живется.

Сейчас Мурино по численности населения тянет на районный город. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА БЫВШИХ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Половина девятого утра. Толпа людей движется по проспекту Авиаторов Балтики - одной из самых крупных улиц Мурино - к метро. По обе стороны от проспекта - линии электропередач с опорами поистине монументальных размеров. За ними глухие стены новостроек, редко высотой ниже двадцати этажей. Вот он, типичный муринский пейзаж - олицетворение «уплотнительной застройки», против которой сейчас так часто выступают общественники и некоторые представители власти.

Активная застройка здесь началась на заре 2010-х. Будущий город рос на благодатной почве бывших колхозных полей и первое время носил статус поселка. Поэтому никакие городские нормативы здесь не работали. Строительный бум подпитывали низкие цены. Еще лет пять назад студию на этапе котлована можно было купить всего за миллион рублей, и это в пешей доступности от метро.

- В июле этого года я купил 30-метровую студию за 4,2 миллиона рублей. На семнадцатом этаже, с отделкой и мебелью. И мне еще повезло: пока оформляли документы, цена выросла до пяти миллионов, - говорит местный житель Никита. - Нравится ли мне здесь? Сложно сказать: Мурино для меня поистине спальный район, потому что работаю в Петербурге с утра до вечера, а в выходные тоже выбираюсь в город или путешествую по области.

Парадокс, но сейчас цены на жилье в Мурино практически сравнялись со спальными районами Петербурга. Конечно, новостроек в мегаполисе за такие деньги не найти, но убитую вторичку - вполне. Правда, к последней вы получите в придачу поликлинику, школу, детский сад, почту и парки поблизости.

К 2030 году жителей в Мурино станет вдвое больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

На 80 тысяч населения в Мурино всего 4 школы. Пенсионерка Валентина ведет за руку внука, третьеклассника Даню, на курсы немецкого для детей. А после этого нужно бежать сломя голову на уроки. Из-за нехватки мест в школах Дане приходится учиться во вторую смену и совмещать все это с кружками.

- В классе учится 30 человек, - сетует Валентина. - Часто ребенок приходит домой только вечером. А ведь нужно еще и домашку сделать! Иногда сидим с уроками до десяти часов, а потом еще с утра доделываем.

Поправляя тяжелый рюкзак с учебниками и тетрадками, Даня включается в разговор. Мальчик говорит, что очень устает и просто мечтает учиться в первую смену.

К следующему сентябрю в планах властей открыть еще одну школу, ее уже строят. Но среди местных слава у нее уже дурная: ее должны были сдать раньше, но во время стройки обрушилась часть здания.

С детскими садами ситуация лучше. Они есть практически в каждом квартале. И случаи, когда родители с малышами стоят в очереди на сад годами, здесь скорее исключение, нежели правило.

- Сегодня в Мурино работают четыре школы и 27 детских садов, - разъясняют в администрации Ленобласти. - Все учреждения были возведены с 2015 года. До 2025 года в рамках соглашений с застройщиками планируется построить не менее 21 дошкольного учреждения и минимум 7 школ. Такие темпы превышают даже советские показатели. Для сравнения, в 1980-1985 годах, во время последнего советского строительного бума, во всей Ленинградской области появилось всего 28 новых детских дошкольных учреждений.

Дурная слава Мурино ушла далеко за пределы Северной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВРАЧЕЙ ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ ТРИ ГОДА

Еще один парадокс местной жизни: город обслуживает сельская больница. Она находится в Токсово - в 15 километрах от Мурино. Государственной поликлиники тоже нет. Пока же местные обходятся двумя амбулаториями и частными клиниками, которые принимают пациентов по полису ОМС. Точнее, принимали.

- Записаться в местную амбулаторию - целый квест. Хочешь на прием - будь добр, запишись за месяц, других номерков нет, - говорит местный житель Дмитрий. - Раньше спасали частные поликлиники, но теперь там надо платить - говорят, что токсовская больница сократила финансирование, из-за этого по полисам ОМС больше не принимают. За справку в школу для ребенка недавно отдали тысячу рублей. С амбулаторией даже не захотели связываться - бесполезно.

Вызвать скорую для местных тоже проблема.

- В конце лета я отравилась. Решила вызвать врача через скорую, ведь лекарства не помогали. Но мне ответили, что машин для того, чтобы ехать в Мурино, да еще и по такому «незначительному» поводу, у них нет. В итоге все обошлось. Мне стало лучше на следующий день, - вздыхает местная жительница Полина.

Активная застройка здесь началась на заре 2010-х. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти обещают, что первая поликлиника в Мурино откроется в конце 2023 - начале 2024 года. Она будет рассчитана на 600 посещений смену: 440 взрослых и 160 детей.

- Проект строительства уже прошел экспертизу, объявлен конкурс. Подрядчик выйдет на площадку в октябре, - говорят в комитете по здравоохранению Ленобласти. - Предусмотрены отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация и детское отделение. Штатная численность персонала составит 433 человека.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОЧЕРЕДЬ

В очередях муринцы стоят не только к врачам, но и на маршрутки. Это здесь самый ходовой транспорт. По самому городу не ездит больше ничего, а из отдаленных участков до метро пешком идти примерно полчаса. Поэтому каждое утро на остановках выстраиваются вереницы ожидающих.

- Маршрутки ходят регулярно. В час пик раз в пять минут, - говорят местные. - Но все они битком забиты. В салоне мало места, с коляской вообще никак не зайти. Да даже без коляски заходим только с второго-третьего раза!

«Девяткино» - вторая самая людная станция метро после «Площади Восстания». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Всеволожского района «Комсомолке» рассказали, что уже направили перевозчикам рекомендации по обновлению парка. В частности, советуют заменить маршрутки на большие низкозольные автобусы. Но все это не носит обязательного характера.

Про дороги стоит сказать отдельно. Асфальт больше напоминает снимки поверхности Луны, а латать его некому. Многие дороги застройщики до сих пор не передали на баланс города.

Если надо в Петербург - местные в основном пользуются в метро. И это объяснимо, ведь уехать из Мурино на машине тоже непросто. Выезда всего четыре. Строят новые развязки, но от пробок, особенно в часы пик, это не спасает.

- Регион рассчитывает к 2025 году сделать обход Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть запроектирована, Петербурге приступает к проектированию свой части). На стройку предварительно одобрили федеральный кредит в 2,2 миллиарда рублей, - успокаивают в областном комитете по дорожному хозяйству. - Год назад в Мурино отремонтировали Токсовское шоссе. И, самое главное, построили развязку с КАД. Это почти решило проблему транспортной доступности западной части города, обеспечив путь в сторону Петербурга и обратно через кольцевую.

Для создания качественного общественного пространства в Мурино не осталось места. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА?

В отличие от цен на недвижимость, которые в Мурино приближаются к петербургским, аренда здесь пока относительно дешевая. Студию можно снять за 17 000 рублей. Это привлекает в город студентов и мигрантов. Иногда силовики устраивают здесь облавы: ходят по стройкам или просто проверяют документы у прохожих. Нет регистрации - добро пожаловать в автозак.

Внимание к Мурино со стороны правоохранителей объяснимо. Только с начала года здесь зафиксировали 2500 преступлений. Большинство из них - более 2000 - кражи. Для сравнения: в соседнем Калининском районе Петербурга, население которого в пять раз больше, за целый год преступлений официально было вдвое меньше.

- Чувствую ли я себя здесь в безопасности? Даже не знаю. С одной стороны, здесь людные улицы, ходить не страшно. С другой, соседи постоянно делятся историями о преступлениях. Наркоманы в поисках закладок испортили весь мой подъезд: разворотили щитки, оторвали косяки дверей, - говорит житель дома по улице Шувалова. - У нас мигрантов из-за границы чуть ли не больше, чем россиян. Посмотрите вокруг - сетевые магазины, кроме супермаркетов - халяльные.

Отделения полиции в молодом городе пока нет. Правда, до конца года обещают открыть участок, в котором будет 70 сотрудников.

- Приходится действовать самостоятельно, - говорит общественный активист Павел Самородов. - В ближайшее время мы создадим народную дружину, которая будет бороться с нарушителями.

Власти обещают, что первая поликлиника в Мурино откроется в конце 2023 - начале 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лучше дела обстоят с пожарной охраной.

- Мурино находится под прикрытием двух пожарных частей, - отмечают в комитете правопорядка и безопасности. - Время прибытия пожарных по вызову не превышает 10 минут и укладывается в норматив. Но много проблем доставляют неправильно припаркованные автомобили, перекрывающие пожарные и дворовые проезды.

P.S. Власти пытаются решить проблемы Мурино: строятся новые дорожные развязки, благоустраиваются улицы, ведется борьба с незаконной торговлей. Но все это похоже на тщетные попытки догнать уходящий поезд. Ведь пока в городе построят одну поликлинику, его население вырастет настолько, что и она уже не решит проблему. И так во всех сферах.

Открыты 27 садиков, но всего 4 школы, поэтому подросших детей везут в Петербург или учат во вторую смену. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Олег МАНОВ, член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов: «Ошибки уже не исправить»

- Ошибки, допущенные при застройке города, уже не исправишь. Для создания качественного общественного пространства в Мурино не осталось места. Этот город может послужить для застройщиков ярким примером того, как делать не надо. Тогда, возможно, следующие кварталы будут получаться куда более человечными.

По выходным Мурино пустеет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ЧТО ЕЩЕ?

На месте прудов вырастут новые высотки?

По выходным Мурино практически пустеет. Местные уезжают в Петербург или на природу: погулять здесь особо негде. Самое популярное место - пустырь за Ручьевским проспектом. Утром здесь можно встретить мамочек с колясками и пенсионеров, а вечером это место становится главной точкой притяжения алкоголиков и наркоманов.

- В окно вижу каждый вечер, как компании молодых людей неопрятного вида копаются в траве и отходят в ближайшие кусты, где потом валяются шприцы. Вызываю полицию - либо не реагируют, либо приезжают поздно. По выходным собирается алкоголики, жарят шашлыки, а потом либо валяются, либо орут и дерутся поблизости, - рассказывает общественный активист Юрий Светличный.

Старожилы говорят, что раньше на месте пустыря была ферма и скотомогильник, а неподалеку - два пруда. Один засыпали, второй недавно начали откачивать. Похоже, готовят место под застройку новыми высотками.