Наркоман изрезал ножом подругу и фельдшера «скорой» на севере Петербурга

20-летний студент напал с ножом на подругу и фельдшера "скорой", который пытался ему помочь. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

20-летний житель Приморского района Петербурга набросился с ножом на подругу и фельдшера скорой помощи. Все произошло около 16:30, 20 октября, в общежитии на проспекте Испытателей. По предварительным данным, молодой человек пришел в свою комнату в неадекватном состоянии. За его здоровье испугалась подруга. Девушка вызвала приятелю «скорую», но тот встретил врача с ножом.

Та самая комната, где все произошло. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- По неизвестной причине молодой человек ударил ножом свою ровесницу и мужчину из скорой помощи. После этого он попытался скрыться, но его удалось задержать, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, смертельного ранения злоумышленник никому не нанес. Стоит отметить, что наркомана практически молниеносно задержали сотрудники дорожной полиции, которые оказались ближе других коллег к месту происшествия. Кто знает, что еще смог бы учудить горе-студент…Помимо этого благодаря быстрой реакции полиции удалось спасти раненых.

К счастью, оба пострадавших живы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Пострадавших госпитализировали в больницу, - добавили в Главке.

Наркомана передали в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностей о характере ранений студентки и фельдшера пока нет.