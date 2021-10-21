«Зенит» уступил «Ювентусу» со счетом 0:1 в Лиге чемпионов, пропустив гол в концовке

"Зенит" упустил боевую ничью с "Ювентусом" на последних минутах. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1 в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 21/22. Последние две игры в чемпионате России петербуржцы проиграли, поэтому настрой на итальянцев был самый боевой. Сине-бело-голубые понимали, что «Юве» нужно побеждать, иначе борьбы за выход в 1/8 финала престижного еврокубка не будет.

В стартовом составе «Зенита» вышли следующие игроки – Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Дзюба. Разве что Азмун остался на лавке, поскольку у Семака были планы на его интенсивную работу в концовке. Любопытно, что с первых минут вышли только четыре россиянина, чего не увидишь в РПЛ из-за лимита на легионеров.

22 октября исполнится 300 лет со дня образования Российской Империи. Перформанс фанатов "Зенита" впечатляет. Фото: ФК "Зенит"

Первый тайм петербургский клуб явно может занести себе в актив. По крайней мере явный голевой момент был только у «Зенита» - олимпийский чемпион Клаудиньо «зарядил» от души из-за штрафной. Голкипер гостей Войцех Щенсный с трудом среагировал на «пушку» бразильца. В остальном «Зенит» грамотно оборонялся, изредка выбегая в перспективные контратаки. Особенно тяжело при такой игре пришлось Артему Дзюбу, с трудом боровшегося за верховые мячи против мощных защитников «Юве».

Размеренный футбол закончился в первом тайме. Вторую половину встречи гости начали бодро – владение мячом стало основательнее, кроме этого туринцы несколько раз прижимали петербуржцев к своей штрафной. Однако открыть счет мог все тот же Клаудиньо, ворвавшийся в штрафную соперника, но исполнение его удара в дальнюю девятку подкачало. Следом зенитовцев простил Уэстон Маккени, который вышел один на один с Крицюком, но не придумал ничего лучше, как пробить во вратаря.

Борьба в матче была что надо, но вот футбол выдался чересчур прагматичным - одни не могли, а другие особо и не хотели. Фото: ФК "Зенит"

Под конец прагматичные итальянцы тоже прилично «поднаелись». Создавалось ощущение, что монотонный футбол так и завершится нулями на табло. Однако на 86-й минуте всех заставил проснуться точный навес Де Шильо на Деяна Кулушевского – последний не подкачал и направил мяч в ворота Крицюка, тот ударился в штангу и залетел в сетку. Сергей Семак провел ряд замен, в том числе снял защитника Чистякова, но отыграться не получилось.

Добавим, что «Зенит» остается на третьем месте в группе Лиги чемпионов, имея в активе три очка. На последнем месте идет «Мальме», «Челси» набрал шесть очков, а единоличным лидером является «Ювентус» с девятью баллами.