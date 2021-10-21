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Спорт21 октября 2021 0:02

«Зенит» уступил «Ювентусу» со счетом 0:1 в Лиге чемпионов, пропустив гол в концовке

В прагматичном футболе сильнее оказались итальянцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" упустил боевую ничью с "Ювентусом" на последних минутах.

"Зенит" упустил боевую ничью с "Ювентусом" на последних минутах.

Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1 в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 21/22. Последние две игры в чемпионате России петербуржцы проиграли, поэтому настрой на итальянцев был самый боевой. Сине-бело-голубые понимали, что «Юве» нужно побеждать, иначе борьбы за выход в 1/8 финала престижного еврокубка не будет.

В стартовом составе «Зенита» вышли следующие игроки – Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Дзюба. Разве что Азмун остался на лавке, поскольку у Семака были планы на его интенсивную работу в концовке. Любопытно, что с первых минут вышли только четыре россиянина, чего не увидишь в РПЛ из-за лимита на легионеров.

22 октября исполнится 300 лет со дня образования Российской Империи. Перформанс фанатов "Зенита" впечатляет.

22 октября исполнится 300 лет со дня образования Российской Империи. Перформанс фанатов "Зенита" впечатляет.

Фото: ФК "Зенит"

Первый тайм петербургский клуб явно может занести себе в актив. По крайней мере явный голевой момент был только у «Зенита» - олимпийский чемпион Клаудиньо «зарядил» от души из-за штрафной. Голкипер гостей Войцех Щенсный с трудом среагировал на «пушку» бразильца. В остальном «Зенит» грамотно оборонялся, изредка выбегая в перспективные контратаки. Особенно тяжело при такой игре пришлось Артему Дзюбу, с трудом боровшегося за верховые мячи против мощных защитников «Юве».

Размеренный футбол закончился в первом тайме. Вторую половину встречи гости начали бодро – владение мячом стало основательнее, кроме этого туринцы несколько раз прижимали петербуржцев к своей штрафной. Однако открыть счет мог все тот же Клаудиньо, ворвавшийся в штрафную соперника, но исполнение его удара в дальнюю девятку подкачало. Следом зенитовцев простил Уэстон Маккени, который вышел один на один с Крицюком, но не придумал ничего лучше, как пробить во вратаря.

Борьба в матче была что надо, но вот футбол выдался чересчур прагматичным - одни не могли, а другие особо и не хотели.

Борьба в матче была что надо, но вот футбол выдался чересчур прагматичным - одни не могли, а другие особо и не хотели.

Фото: ФК "Зенит"

Под конец прагматичные итальянцы тоже прилично «поднаелись». Создавалось ощущение, что монотонный футбол так и завершится нулями на табло. Однако на 86-й минуте всех заставил проснуться точный навес Де Шильо на Деяна Кулушевского – последний не подкачал и направил мяч в ворота Крицюка, тот ударился в штангу и залетел в сетку. Сергей Семак провел ряд замен, в том числе снял защитника Чистякова, но отыграться не получилось.

Добавим, что «Зенит» остается на третьем месте в группе Лиги чемпионов, имея в активе три очка. На последнем месте идет «Мальме», «Челси» набрал шесть очков, а единоличным лидером является «Ювентус» с девятью баллами.

Спорт: ФУТБОЛ