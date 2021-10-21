Сносить нельзя сохранить: Почему Петербургу не удается избавиться от депрессивных территорий

СМИ не раз писали о редевелопменте, застройке бывших промзон и реставрации исторических зданий. Фото: Googlemap.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СПЕЦИФИКА

Историческая часть Петербурга окружена широким «серым поясом», да и в самом центре промзон до сих пор хватает. Это земли, на которых когда-то работали заводы, комбинаты, располагались склады, портовые территории и так далее. А ведь, кроме центра, есть еще спальные районы, в которых полуразрушенные здания заводов и бывших НИИ занимают самые удачные места. В лучшем случае там располагаются временные склады, мелкие кустарные производства и офисы, в худшем - притоны и пристанища для бездомных. А могли бы появиться современные жилые кварталы, социальная инфраструктура, общественные пространства. Но практически любая попытка преобразить депрессивную территорию в черте Петербурга вызывает скандал.

Последний пример - ситуация с бывшим складом-холодильником товарищества «Унион» 1908 года постройки, который находится на улице Шкапина, 43- 45. Это абсолютно депрессивный район, большая часть зданий в котором уже снесена, потому что в полуразрушенных постройках обосновались бомжи и наркоманы. Летом участок приобрела компания Glorax Development, застройщик получил разрешительные документы на строительство и приступил к работам. Жители соседних районов вздохнули с облегчением: наконец-то появилась надежда на «перезагрузку» территории. На месте бывшей промзоны планировалось построить жилой комплекс, садик и школу. Правда, стройка замерла, едва начавшись. Причина - градостроительный скандал из-за сноса дореволюционных построек, которые и так практически разрушены.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ У «СЕРОГО ПОЯСА» ПЕТЕРБУРГА

СМИ не раз писали о редевелопменте, застройке бывших промзон и реставрации исторических зданий. И практически каждый раз инициатива по преображению городских территорий была связана со скандалом. Почему так происходит и отчего в центре города десятилетиями пустуют полуразрушенные здания? Мы проанализировали ситуацию и собрали несколько причин, по которым, на наш взгляд, Петербургу не удается избавиться от депрессивных территорий.

За состоянием зданий не следят и не проводят ремонт

Основная проблема «серого пояса» Петербурга в том, что он почти перестал быть промышленным. Современных производств там нет, помещения переданы в аренду, а в их ремонте никто не заинтересован. Большинство построек не отвечает санитарным, экологическим нормам, а то и вовсе представляет опасность для жизни и здоровья горожан. И если жилые исторические здания в центре входят в программы по капитальному ремонту и реставрации, то о восстановлении промышленных построек речь не идет.

Всегда есть те, кто против

Петербуржцы любят свой город, и это хорошо. Но в Северной столице есть активная категория людей, которые против всего в принципе, и такая позиция тормозит любое начинание. По сути, сегодня любой человек, не имеющий квалификации, может создать группу или сообщество против реализации неугодного для него проекта и будет поддержан. Получается, ресурс остановить инициативу есть, а понимания, что потом с этим делать, нет. Выступления против демонтажа зданий склада-холодильника яркий тому пример. Здание холодильника, за который бьются активисты-градозащитники, не формирует уличный фронт застройки и находится в аварийном состоянии, а его внешний облик не подлежит восстановлению. Демонтируемые строения не являются объектами культурного наследия и не представляют исторической ценности, что подтверждено заключением органа охраны. Если постройку сохранят, что с ней потом делать? Никакого решения по этому поводу ни у кого нет. Даже «градозащитное сообщество» не имеет никакого мнения по этому вопросу. У девелопера это понимание есть, равно как и разрешительные документы, и разработанная концепция застройки, но возможности действовать инвестор лишен.

Инвесторы не хотят браться за проблемные проекты

Позиция некоторых горожан, когда они добиваются остановки проектов, но не предлагают ничего взамен, уже влияет на инвестиционный климат в городе. Девелоперы все чаще отказываются от проектов в центре Петербурга и прилегающих к нему районах, потому что люди «точно выйдут и будут кричать». Но есть и другие препятствия. Снос и постройка

нового здания в центральных районах Петербурга часто невозможна из-за охранного статуса объектов. Этот запрет относится не только к архитектурным памятникам, но и к любым домам, построенным до 1917 года. Парадокс в том, что городское законодательство запрещает снос исторических домов, но не определяет спектр действий, которые все же возможны, а это всегда приводит к конфликтам.

К ЧЕМУ МЫ ПРИДЕМ?

Что мешает преображению Петербурга и редевелопменту территорий - разговор долгий и не всегда веселый. Из-за отсутствия у города общей концепции развития «серого пояса», минимального участия в редевелопменте государства этот процесс, как и в других городах России, идет крайне медленно. Но зато именно в Петербурге есть очень удачные примеры застройки или «смены профиля» промышленных объектов. В рамках редевелопмента в районе Обводного канала уже построен первый и второй кварталы Ligovskiy City. Новая застройка заметно изменила облик Лиговского проспекта. Улица Шкапина может стать очередным успешным проектом преображения депрессивных территорий, и многие петербуржцы этого действительно ждут.