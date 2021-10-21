Две маленькие мары родились в Ленинградском зоопарке

В зоопарке у семьи мар родились два сыночка. Фото: vk.com/spbzoopark

Два детеныша родились в семье патагонских мар, живущих в Ленинградском зоопарке. Оба малыша – мальчики, чувствуют себя отлично и активно питаются. Радостью от появления питомцев поделились вы соцсетях сотрудники зоопарка.

- В нашем зоопарке живет большое семейство мар. Эти очаровательные зверьки давно завоевали сердца сотрудников и посетителей. Весной мы уже писали о том, что у пары Квебахо и Гуарани родились детеныши. Мы вновь готовы поделиться радостными новостями: 5 октября Гуарани еще раз стала мамой! Сегодня ветеринары объявили пол двух малышей - это самцы. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно: сейчас вес крошек составляет 619 и 633 грамм, - сообщает пресс-служба на странице зоопарка ВКонтакте.

Малыши уже пробуют взрослую еду. Фото: vk.com/spbzoopark

Ветеринары отмечают, что малыши здоровые, подвижные и дружные. Они уже немного подросли, поэтому их перевели в общий вольер вместе с родителями, где на них могут посмотреть посетители.

Но пока детки в основном спят «в колыбельке из сена», общаются с сородичами и друг другом, а также едят. Кроме материнского молока маленькие мары пробуют на зуб веточки осины, сено и морковку.

Деток уже выпустили в общий вольер. Фото: vk.com/spbzoopark

СПРАВКА «КП»:

Патагонские мары – вид грызунов из Южной Америки. Они – ближайшие родственники морских свинок, но вырастают гораздо крупнее и внешне одновременно напоминают оленя, зайца, собаку. Мары – четвертые по величине грызуны в мире, во взрослом возрасте эти грызуны могут достигать 16 килограммов веса.

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