«Кудрово» - в 2029 году, «Проспект Маршала Жукова» - в 2040-м: Озвучены новые даты открытий станций метро в Санкт-Петербурге

В Петербурге разработали новую схему строительства метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

В долгой, запутанной, а местами и откровенно трагической истории петербургского метро, похоже, наметился проспект. Проектный институт «Ленметрогипротранс» разработал план-график строительства новых станций в Санкт-Петербурге до 2045 года. «Комсомолка» ознакомилась с документом.

Если верить проекту (а не верить ему нет оснований), планы на развитие подземки у Смольного грандиозные. Всего в Петербурге должно появиться две новые линии (включая многострадальную кольцевую, которую проектируют, проектируют, да все никак не выпроектируют с 1959 года) и в общей сложности 59 новых станций.

Меньше всего придется ждать «Горный институт», «Путиловскую» и «Казаковскую» - они намечены на 2024 год. Вскоре после этого подоспеет «Театральная» (2025 год), «Туристская» и «Планерная» (2026 год). А вот дальше…

2028 год - «Шуваловский проспект», второй вестибюль станции «Балтийская».

2029 год – второй вестибюль станции «Василеостровская», «Кудрово» (нет, серьезно, «Кудрово»), «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная».

Эксперты отмечают: сроки строительства станций еще могут сдвинуться. Фото: Артем КИЛЬКИН

2030 год – станции «Гавань», «Морской фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1»

2032 год – станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая поляна».

2033 год – станции «Смольный», «Полюстровский проспект-1», «Бестужевская», «Пискаревка».

2034 год - станция «Ручьи».

2035 год – станции «Магистраль № 31», «Каменка», «Коломяжская».

2036 год – станции «Новокрестовская-2», «Лахта», «Конная Лахта», «Юнтолово».

2037 год - станции «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» (первая очередь Кольцевой линии).

2039 год – станции «Большеохтинская-2», «Ладожская-2», «Дальневосточный проспект».

2040 год – станции «Александрино», «Проспект Маршала Жукова».

2043 год - «Елизаровская-2», «Фарфоровская», «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы-2», «Броневая-2», «Нарвская-2».

2044 год - «Двинская-2», «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Спортивная-2».

Ну и завершает все это 2045 год , когда будут построены «Петроградская-2» и «Кантемировская».

Впечатляет, правда? Однако остается вопрос – не будет ли, как всегда: пообещали, но не сделали?

- Пока это просто проект, - рассказал «Комсомолке» осведомленный источник. – Он немножко фантастический, потому что по большинству станций пока даже проектирование не начато. Точно построят только те станции, которые намечены на 2024 год. Дальше все будет зависеть от огромного числа факторов, а самое главное – от доброй воли наших городских властей. Если ее не будет – не будет и метро. Так что теоретически все эти станции – кроме, повторюсь, тех, которые намечены на 2024 год – могут «переехать» во времени, причем как ближе к нашему дню, так и дальше от него.