Евгений Шварц: Волшебник из несказочной эпохи

В своих дневниках Шварц писал, что родители в детстве считали, что из него ничего не выйдет. Но он стал одним из самых известных советских писателей и драматургов XX века. Источник: goslitmuz.ru

Сегодня, 21 октября, исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося российского писателя Евгения Шварца, чье имя для нескольких поколений стало символом детства, любви и добра. Кто из нас не знает «Сказку о потерянном времени», «Марью-искусницу», пьесы «Красная шапочка», «Золушка» и «Снежная королева»? Шварц всегда сочинял истории только со счастливым финалом - не любил грустных сказок. А волшебник из «Обыкновенного чуда» стал его автопортретом.

НЕ ИМЕЛ ОЧЕВИДНЫХ ТАЛАНТОВ

Евгений Шварц родился 21 октября 1896 года в Казани у молодой пары студентов медицинского факультета университета. Отец будущего драматурга Лев Борисович происходил из еврейской семьи и ради брака с рязанской красавицей Марией Шелковой принял православие. Так что новорожденного Евгения крестили по православному обряду. Оба родителя любили литературу и театр, оба с успехом играли в самодеятельных постановках. В подмосковном Дмитрове, куда их распределили после окончания вуза, Льва Борисовича арестовали за антиправительственную пропаганду. Семью выслали из города, и с тех пор Шварцы часто переезжали, пока в 1902 году не осели в Майкопе. Здесь прошли юношеские годы Евгения. На здании училища, которое он окончил, установлена мемориальная доска: «Здесь с 1905 по 1913 год учился известный советский писатель Евгений Львович Шварц». Отсюда он по настоянию родителей отправился поступать на юридический факультет Московского народного университета, так как не имел, по их мнению, очевидных талантов. Кроме того, без знания латинского языка в другой вуз не принимали.

Семья Шварцев в Майкопе в 1915 году. Источник: Википедия

Учеба Евгению не нравилась. Гораздо больше его интересовали литература и театр. Практически все доступные средства студент тратил на билеты на драматические постановки. В итоге к Рождеству ни с чем вернулся домой, занявшись музыкой и изучением латыни. На следующий год поступил в МГУ, где до диплома доучиться не успел, потому что в 1917 году Шварца, как и многих других студентов, призвали в армию. Военные действия, в которых он был вынужден принимать участие, закончились для него выбитыми передними зубами, тремором рук и тифом. По счастью, он попал в госпиталь в Екатеринодаре (Краснодар. - Прим. ред.), где в то время работал хирургом его отец.

БЕЗ ДИПЛОМА - В АРТИСТЫ И ПИСАТЕЛИ

Выписавшись из госпиталя в 1919 году, Евгений отправился в Ростов-на-Дону, где, надеясь завершить образование, поступил в местный университет, переведенный из Варшавы, и заодно в «Театральную мастерскую» в качестве актера. Именно здесь состоялась его встреча с первой женой актрисой Гаянэ Халайджиевой, на сцене Холодовой. Ради нее он принял крещение в Армянской апостольской церкви.

В 1921-м «Театральную мастерскую» посетил Николай Гумилев, хотел посмотреть свою пьесу «Гондла». А потом по его рекомендации труппа переехал в Петроград. Правда, когда артисты добрались до места, Гумилев уже был расстрелян. «Гондлу» сыграли несколько раз в здании нынешнего Театра имени Ленсовета, но вскоре пьесу запретили, а мастерская прекратила существование. Шварц с женой остались в Петрограде, подрабатывали скетчами в балаганных театрах, зарабатывая около двух миллионов рублей за вечер. Тогда на эти деньги можно было купить несколько бутербродов из черного хлеба с селедкой. Евгений Львович дружил со многими артистами, которые проживали в Доме искусств. Там часто ставили импровизационные спектакли, где ему отводилась роль конферансье. Сын Корнея Чуковского Николай познакомил его с отцом, у которого Шварц некоторое время работал секретарем.

«ПИШУ ВСЕ, КРОМЕ ДОНОСОВ»

Лето 1923 года Шварц провел на Донбассе, работая в газете «Всероссийская кочегарка». В этот период он занялся написанием фельетонов и стихотворений под псевдонимами Щур, Дед Сарай, Домовой и Эдгар Пепо. Там же подружился с Николаем Олейниковым и в полной мере осознал себя литератором, когда его рассказы на основе писем, присылаемых в газету, стали набирать популярность. Вернувшись в Петроград, работал в журнале «Ленинград», детском издательстве «Радуга», а также детском отделе Госиздата под руководством Самуила Маршака, а именно в журналах «Чиж» и «Еж». В тот же период в печать вышло первое его произведение для детей - «Рассказ старой балалайки».

В Ленинградском ТЮЗе в 1929 году с большим успехом прошла премьера первой пьесы Шварца «Ундервуд». С этого момента он начал много писать для театра, а затем и для кино, транслируя свое мировоззрение и утверждаясь как уникальный автор. Практически все его друзья и соратники постепенно попали под маховик репрессий и преследований. Сам Евгений Львович, несмотря на принципиальный отказ доносить на кого-либо, остался на свободе. Он говорил так: «Пишу все, кроме доносов». Впрочем, многие произведения писателя подвергались жесткой цензуре. Пьесы «Тень» и «Дракон» исполнялись при его жизни очень недолго, после чего были запрещены.

ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ ГАСИЛ ЗАЖИГАЛКИ

В 1929 году Шварц расторг брак с Гаянэ, несмотря на то что за три месяца до этого у них родилась дочь Наталья. Писатель влюбился в Екатерину Обухову и ничего не мог с этим поделать. Чувство было взаимным, и Обухова ради Шварца ушла от мужа. Этот союз стал счастливым и продлился 28 лет. В начале блокады они вместе дежурили на крыше Писательского дома на набережной канала Грибоедова, гасили зажигалки, а также устроили пункт помощи раненым. Позднее их отправили в эвакуацию, где Евгений Львович продолжал писать пьесы и работать завлитом в различных театрах, в том числе в Ленинградском театре комедии под руководством Николая Акимова. Именно Екатерине драматург посвятил пьесу «Обыкновенное чудо», с образ волшебника списал с самого себя. Любимая жена оставалась со Шварцем до самого конца. В последний год жизни писатель, перенесший несколько инфарктов, уже не находил сил работать. Он умер 15 января 1958 года и был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.

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Адреса знаменитого писателя в Петербурге

ДОМ ЗИНГЕРА

Адрес: Невский проспект, 28

Знаменитое здание в стиле модерна, построенное в 1902-1904 годах архитектором Павлом Сюзором для российского отделения акционерной компании «Зингер», в 1919-м передали Петрогосиздату. На двух нижних этажах размещался книжный магазин, а верхние заняли издательства, в том числе «Детское государственное издательство» («Детгиз») под руководством Самуила Маршака.

Дом Зингера. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 1924-м Шварц принес сюда Маршаку свою первую рукопись в стихах «Рассказ старой балалайки». Произведение понравилось и сначала было напечатано в журнале «Воробей», а затем выпущено отдельной книжкой. Чуть позже его приняли в штат редакции детских журналов «Еж» и «Чиж», где он стал работать в качестве автора и редактора.

В этот же период автор выпустил несколько детских произведений. Также он сочинял повести, рассказы, стихи, пьесы для детей и взрослых, смешные подписи к рисункам в журналах, сатирические обозрения, либретто для балетов, репризы для цирка, кукольные пьесы и киносценарии.

«ЛЕНФИЛЬМ»

Адрес: Каменноостровский проспект, 10

Ленфильм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Евгений Шварц вместе с Николаем Олейниковым в 1924 году написал сценарии для музыкальной комедии «На отдыхе» и дилогии «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград», где главную роль исполнила Янина Жеймо - будущая Золушка в одноименном фильме. Кстати, сценарий к вышедшей сразу после войны «Золушке» приняли без цензурных правок, а картина стала одной из наиболее успешных в истории киностудии. На «Ленфильме» сняли немало фильмов по сценариям Шварца: «Доктор Айболит», «Каин XVIII, «Дон Кихот», «Снежная королева» и другие.

ДОМ КУПЦОВ ЕЛИСЕЕВЫХ

Адрес: Невский проспект, 56

Дом купцов Елисеевых. Фото: Олег ЗОЛОТО

С самого начала внутри построенного в 1902-1903 годах здания торгового товарищества «Братья Елисеевы» был задуман театр. Он сдавался в аренду различным труппам. С 1929-го сюда пришел Театр сатиры, который с 1931-го объединился с театром «Комедия». В 1935 году его возглавил Николай Акимов, перезапустивший жизнь коллектива с нуля и активно сотрудничавший с Евгением Шварцем. Пьеса «Тень» готовилась специально для обновленного театра сразу после того, как постановка другой работы Шварца - «Принцесса и свинопас» - была запрещена к показу. В августе 1944 года в Москве театр представил премьеру «Дракона». История борьбы Ланцелота со страшным чудовищем сразу попала под запрет и вернулась на сцену лишь в 1962-м. Театр комедии имени Акимова до сих пор каждый сезон открывает спектаклем «Тень».

ДОМ, ГДЕ БЫЛ НАПИСАН «УНДЕРВУД»

Адрес: Невский проспект, 74

По этому адресу Евгений Шварц проживал после возвращения в 1924-м из Донбасса до 1930 года. Здесь родилась его дочь Наталья, но брак с первой женой распался не в последнюю очередь из-за темперамента Гаянэ. В этот период в числе прочего была написана дебютная сказочная пьеса «Ундервуд», ставшая первым большим успехом начинающего драматурга и первым серьезным столкновением с государственной машиной - материал подвергся серьезной критике со стороны чиновников.

«ПИСАТЕЛЬСКИЙ НЕДОСКРЕБ»

Адрес: набережная канала Грибоедова, 9

Писательский недоскреб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Его прозвали «писательским недоскребом», потому что к старинному зданию придворного оркестра в 1934 году надстроили два этажа. Делали это наспех, и квартиры получились неказистыми: с тонкими стенами, низкими потолками и нелепыми планировками. Но писатели, которых сюда поселили, были счастливы. Шварцу досталось помещение площадью 37 «квадратов», где он прожил до 1955 года. Именно здесь он дописал свои лучшие произведения - «Тень», «Золушку», «Голого короля», «Снежную королеву», «Дракона», и не закончил пьесу «Под липами Берлина» в соавторстве с Михаилом Зощенко.

ПИСАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Адрес: Малая Посадская улица, 8

Писательский дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фасаде этого здания размещена памятная доска «Доброму сказочнику Евгению Шварцу». Здесь, неподалеку от «Ленфильма», он проживал с 1955 по 1958 год на втором этаже Писательского дома. В этой квартире были написаны сценарий для фильма «Дон Кихот» и последняя пьеса «Обыкновенное чудо». Ее премьера состоялась в январе 1956 года в Театре-студии киноактера, а в апреле - в Ленинградском театре комедии. Той же весной Шварц был назначен членом худсовета этого театра.

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