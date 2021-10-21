Умер Дмитрий Галицкий, экс-участник группы ДДТ

Умер солист ВИА "Синяя птица" и бывший клавишник ДДТ Дмитрий Галицкий Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге на 66-м году жизни умер Дмитрий Галицкий, бывший клавишник группы ДДТ и руководитель и солист ВИА "Синяя Птица". Об этом 21 октября 2021 года в Facebook рассказали друзья музыканта.

- Сегодня ночью безвременно ушел из жизни Дима - Дмитрий Львович Галицкий. Прощай, Дима! Сегодня листопад, о котором ты написал и спел такую классную песню - с дождем, но некоторые его слезинки уже превратились в снег, - написал музыкант Сергей Челяев.

- Господи, какая утрата... Дима, мы дружили и много общались...мы оба собирали винил и я помогал тебе дособирать чего не хватало... Грустно сознавать что теперь не встретимся... Царство Небесное, Дима, - сообщил Юрий Орлов.

Дмитрий Галицкий занимался музыкой с детства. В августе 1978 года получил приглашение в ВИА "Синяя Птица", где играл до 1988 года. За это время он стал автором песен "Листопад", "Кафе на Моховой", "Мальчик с одуванчиками".

В 1996-1997 годах был клавишником группы ДДТ, вместе с коллективом записал диск "Любовь". После работал с Евгением Осиным, а с 1993 начал сольную карьеру.

На данный момент о причине смерти музыканта ничего не говорится. О месте и времени прощания будет сообщено позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-барабанщик «ДДТ» и «Чиж и Ко» Игорь Доценко умер от рака

У музыканта была последняя стадия заболевания (подробности)