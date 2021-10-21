Ставка на рельсы

Для Санкт-Петербурга крайне актуально расширение возможностей добираться с помощью электропоездов из пригородов до центральных и срединных районов города Фото: Тимур ХАНОВ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Санкт-Петербург - второй после столицы город не только по численности, но и по плотности населения. И хотя по степени транспортной загруженности северная столица, было дело, заняла относительно благополучное 6 место (несколько лет назад сервис «Google-Карты» проводил замер пробок в российских городах), любой житель Питера назовет уличные заторы одной из главных проблем. А те, кто работают в Санкт-Петербурге и живут в Ленинградской области, охотно расскажут, каково им каждый день ездить в электричках на службу и обратно. Вот почему так важен проект транспортного развития северной столицы.

- Модернизация Санкт-Петербургского транспортного узла включает в себя три блока: первый - пригородные и городские перевозки, второй — пассажирские перевозки дальнего следования, в частности, ввод высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург, и третий блок - грузовые перевозки, - рассказал руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.

ПУТИН ДАЛ «ДОБРО»

Недавно этой многоуровневой задаче был придан новый импульс — на совещании с президентом Владимиром Путиным были намечены основные направления поддержки проекта. В частности, утверждено поручение правительству РФ о финансировании первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры СПТУ в объеме до 48,3 млрд. рублей в период 2022–24 годов, в том числе с учетом мероприятий инвестпрограммы ОАО «Российские железные дороги».

В рамках этого задания должен быть проработан и вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки от Балтийского вокзала в аэропорт Пулково. Проект находится в высокой степени проработки.

На реализацию проекта по строительству и эксплуатации путепроводов через железнодорожные пути в период 2022–25 годов должно быть выделено до 38,5 млрд. рублей - это 50% от общего объема необходимого финансирования.

При участии РЖД подготовлена комплексная программа интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть. Реконструкция Санкт-Петербургского железнодорожного узла со строительством северо-восточного и юго-западного обходов позволит вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра Санкт-Петербурга.

ОТ МОСКВЫ ДО ПЕТЕРБУРГА ЗДЕСЬ ПРОЛОЖАТ МАГИСТРАЛЬ

- Для Санкт-Петербурга крайне актуально расширение возможностей добираться с помощью электропоездов из пригородов до центральных и срединных районов города, - говорит Колин. - Это позволит снизить нагрузку на метрополитен, в частности, на пересадочные узлы в центральной и срединной частях города, а на некоторых направлениях - сократить продолжительность поездки. На радиальных линиях, на Витебском, Балтийском, Московском, Выборгском и Ириновском направлениях интервалы движения в часы пик сократятся примерно до 15-20 минут. Ожидается, что к 2023 году будет организовано сообщение электропоездами "Ласточка" между Финляндским вокзалом северной столицы и Сертоволо. Кроме того, в обозримом будущем до аэропорта Пулково будет построена новая железнодорожная ветка, которая свяжет аэропорт с Балтийским вокзалом.

Ключевым событием, по мнению эксперта, станет ввод новой специализированной высокоскоростной трассы Москва - Санкт-Петербург (ВСМ-1). Аналогов таким магистралям в России еще нет.

- Это произойдет, как ожидается, примерно к 2028 году, - продолжает Алексей Колин. - Существующая железнодорожная линия «Москва-Санкт-Петербург» исчерпала свою пропускную способность, она не может полностью удовлетворять спрос на скоростные перевозки. Сейчас между столицами курсируют 15 пар электропоездов, а новая ВСМ позволит организовать движение примерно 40 пар поездов в сутки, время поездки при этом сократится с нынешних 4 до 2,5 часов. Пассажиропоток на ней будут только расти, достигая значений, которые имеются на подобных линиях в странах Европы, Японии, Китае - до 100 пар поездов в сутки и выше. Кроме того, ввод ВСМ-1 позволит вернуть грузовые поезда, следующие из Центральной России на Северо-Запад, на кратчайший маршрут - линию, проходящую через Бологое. В настоящее время, чтобы давать дорогу "Сапсанам" грузовые поезда вынужденно курсирую кружными маршрутами через Вологду и Новосокольники,. Из-за этого увеличиваются сроки доставки грузов, расходы перевозчика и затраты грузовладельцев. Традиционные пассажирские поезда в коридоре Санкт-Петербург-Москва тоже останутся, но их станет значительно меньше.

ВАЖЕН БАЛАНС

- При осуществлении плана развития Санкт-Петербургского транспортного узла очень важно обеспечить сбалансированный подход, который предусматривал бы интересы всех видов движения, - говорит Колин.

Один из важнейших узлов транспортной системы - Большой Порт Санкт-Петербурга.

- Работы по его развитию, наиболее вероятно, продолжатся, а значит, нужно будет в больших объемах подводить к порту грузовые вагоны, - продолжает эксперт. - Нужно активно задействовать железную дорогу, чтобы не вызывать перенасыщения дорожной сети города грузовыми автомобилями. Программа развития узла предусматривает перенос большей части грузовых поездов с участков Северного Полукольца, которое будет использоваться преимущественно для пропуска пригородно-городских электропоездов, на участок Рыбацкое (Обухово) - Автово (Новый Порт), для чего последний будет реконструирован.

НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

- Развитие железнодорожной части Санкт-Петербургского транспортного узла дает нам как новые перспективные возможности, так и таит в себе подводные камни, - отметил эксперт межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Андрей Суриков.

Особо важен, по его словам, проект повышения пропускной способности грузового коридора, соединяющего поставщиков грузов с растущими портами Бронка и Усть-Луга, и вывод значительной части грузового транзита на новые обходные ходы.

- В целом, такой проект полезен, необходимо только максимально учитывать интересы жителей, возле участков которых пройдут новые дороги, - обратил внимание Андрей Суриков.

Вторым по значимости проектом является организация двух линий городской электрички по аналогии с Московскими центральными диаметрами.

- Такой проект давно напрашивался для организации устойчивых поперечных связей, но существует опасность, что значимого пассажиропотока вокруг себя он не соберет, люди продолжат пользоваться более удобно расположенным метро, - предостерегает эксперт.

Развитие железнодорожного узла является, безусловно, положительным шагом, подводит итог наш собеседник, отмечая, что детали этого развития требуют дополнительной проработки с привлечением широкого круга специалистов.